Dieter Egloff, Präsident der AKB, im Abschiedsporträt

Porträt AKB-Präsident Dieter Egloff tritt ab: «Als Kind wollte ich mal Priester werden, stattdessen wurde ich Steueranwalt» Er hat die Aargauische Kantonalbank durch spannende Zeiten geführt, von der Revision des Kantonalbankgesetzes bis hin zur Postautoaffäre. Dieter Egloff gibt sein Amt auf Jahresende an Markus Bobst weiter und wird sich seiner Anwaltskanzlei widmen. Die AZ hat ihn auf ein letztes Gespräch als Bankratspräsident getroffen. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 27.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dieter Egloff, Präsident des AKB-Bankrates, freut sich auf neue Herausforderungen. Sandra Ardizzone

Der Lift geht auf und wir treten in Räumlichkeiten aus Holz und Glas. Das Sonnenlicht glitzert in den letzten Überbleibseln Schnee auf der Terrasse. Ein Mann in dunkelblauem Anzug ohne Krawatte begrüsst uns vor dem Logo der Aargauischen Kantonalbank: Dieter Egloff, Bankratspräsident der AKB.

Als Vorgabe für das Treffen mit Präsidenten Dieter Egloff gaben wir lediglich: Wählen Sie einen Ort aus, der Sie widerspiegelt, der für Sie bedeutungsvoll ist und in dem Sie sich wohlfühlen.

Es hätte ein Weinkeller sein können. Oder der gemütliche Sitz einer Harley-Davidson. Doch Dieter Egloff wählte den vierten Stock des AKB-Gebäudes in Aarau aus. Denn der abtretende Bankratspräsident konnte sich, trotz seiner Leidenschaft für gute Weine und seines Drahtesels, keinen stimmigeren Ort vorstellen, als diesen Konferenzraum mit Blick auf die Dächer der Altstadt und den Jurafüssen.

Als Bankrat, dann als Bankratspräsident, fühlte er sich in diesen Räumen wohl. 17 Jahre lang gestaltete er das Wesen der Aargauischen Kantonalbank mit.

Wehmut, aber auch Erleichterung

Trotzdem bekräftigt er eine gewisse Erleichterung, wenn er sagt: «Ich hätte gedacht, dass mehr Wehmut mitspielt, wenn ich abtrete. Aber nach 17 Jahren im Bankrat, zehn davon als Präsident, freue ich mich, ein neues Zeitfenster öffnen zu können.»

Ganz ereignislos war seine Amtszeit nicht. 2005 wird der Steueranwalt von Beruf in den Bankrat gewählt. Ein Jahr zuvor bekämpften die Bankdirektion und der Bankrat die von politischen Kreisen gewünschte Teilprivatisierung. Gleichzeitig sollte die AKB auf ihre Staatsgarantie verzichten.

«Damals wurde viel Geschirr zerschlagen und das Verhältnis der Politik zur Bank war fühlbar angespannt. Als ich Bankratspräsident wurde, war es mir ein grosses Anliegen, Vertrauen aufzubauen und das Verhältnis zwischen der Politik und der Bank wieder zu verbessern. Ich denke, das ist uns gelungen.»

Die Beziehungen zwischen Bank, Parteien und Kanton waren nicht immer entspannt. Das sei nun anders, meint Egloff. Sandra Ardizzone

Von Lohndeckel zur Postaffäre

2014 wurde die Beziehungen der Bank mit dem Grossen Rat erneut auf die Probe gestellt. Mit der Revision des Kantonalbankgesetzes führte der Legislator einen Lohndeckel für die Geschäftsleitung ein. Für die AKB stellt dieser Lohndeckel eine Herausforderung dar, sagt Egloff. Die AKB sei nach wie vor das einzige Finanzinstitut in der Schweiz, bei der eine solche Regelung gilt.

Er könne den damaligen Ansatz nachvollziehen: «2014 war die Welt noch eine andere. Es bestand die Hoffnung, dass die Politik bei anderen Staatsbeteiligungen, insbesondere bei den Kantonalbanken, nachziehen werde. Doch das ist nicht geschehen.»

Revision Kantonalbankgesetz Anlässlich eines SVP-Vorstosses änderte der Grosse Rat im Jahr 2014 das Kantonalbankgesetz. Dabei lautete die bekannteste Änderung einen Lohndeckel für den AKB-CEO: Der Direktionspräsident darf fortan nicht mehr als zweimal den Lohn eines Regierungsrates verdienen, also nicht mehr als 600'000 Franken. Das bedeutete eine Einbusse von 400'000 Franken. Die AKB bekämpfte die Vorlage mit dem Argument, das Anliegen sei höchstmarktunüblich und würde die Suche nach dem Nachfolger des damaligen Direktors, Rudolf Dellenbach, erheblich erschweren. Die Bank wehrte sich erfolglos.

2018 geriet die Bank in den Sturm der Postautoaffäre: Der damalige Direktionspräsident, Pascal Koradi, rückte aufgrund seiner früheren Position als Finanzchef der Post ins mediale Interesse. Um die Reputation der Bank nicht zu gefährden, trat er kurzfristig zurück. «Als die Geschichte ins Rollen kam, war ich in den Ferien auf einer einsamen Insel im Indischen Ozean und habe eigentlich zwei Wochen nur gearbeitet. «Das war für meine Familie belastend», erinnert sich der Banker mit einer Falte an seiner Stirn.

Dr. Pascal Koradi, ehemaliger Direktionspräsident der AKB, während einer Rede. Claudio Thoma

Seit Jahren beobachtet Dieter Egloff zudem mit Unmut, wie eine zunehmende Regulierungswelle über das Schweizer Bankwesen hinwegfegt. Das sei der Finanzkrise und dem teils verantwortungslosen Verhalten einiger Banken zu verschulden, entgegnen wir. «Ich verstehe die Finma und die Regulatoren ja schon. Gleichwohl denke ich, dass man den unterschiedlichen Geschäftsmodellen und dem unterschiedlichen Risikoappetit der Banken zu wenig Rechnung trägt und zu undifferenziert alles über eine Leiste schlägt.»

Postautoaffäre Es ist einer der grössten Skandale in der jüngeren Schweizer Geschichte: Die Postauto AG verschleierte mittels schwarzer Kassen jahrelang Gewinne und kassierte so ungerechtfertigt Subventionen im regionalen Personenverkehr. Finanziell ist der Skandal unterdessen erledigt. Postauto zahlte den Kantonen über 200 Millionen Franken an erschwindelten Subventionen zurück. In diesem Skandal wurde auch der damalige Direktionspräsident der AKB verwickelt: Pascal Koradi war nämlich vor seinem Amt im Aargau Finanzdirektor bei der Post und fand sich auf der Anklagebank. Um die AKB zu schützen, trat er zurück.

Dass die AKB als Kantonalbank stets im Zentrum des politischen Diskurses bleibt, zeigte auch die von Wirtschaftskreisen und bürgerlichen Parteien angebrachte Kritik Anfang dieses Jahres, als die AKB neue Nachhaltigkeitskriterien bei der Kreditvergabe kommunizierte.

Doch die schönen Erinnerungen überwiegen, betont Dieter Egloff sogleich. Am meisten habe er an seiner Tätigkeit als Bankratspräsident den Kontakt zu bzw. den Austausch mit unglaublich vielen spannenden Menschen innerhalb und ausserhalb der Bank geschätzt.

Er erinnert sich gerne daran, als sich Dieter Widmer nach dem Rücktritt von Pascal Koradi sofort bereit erklärte, als Direktionspräsident einzuspringen. «Ich habe Dieter kurz vor Mitternacht angerufen. Am anderen Morgen sagte er, er wäre bereit, die Stelle zu übernehmen. Wie er das Unternehmen seither führt, wie schnell er in die Rolle geschlüpft ist, finde ich äusserst eindrücklich», lobt Egloff den operativen Bankchef.

Direktionspräsident Dieter Widmer (l.) und Bankratspräsident Dieter Egloff vor dem Aarauer Sitz der AKB. Sandra Ardizzone

Ein Mann von Zahlen seit eh und je

Wenn Dieter Egloff etwas ist, dann ein Mann von Zahlen, und diese sprächen eigentlich auch für sich selbst: Als er 2005 durch den Grossen Rat in den Bankrat gewählt wurde, betrug die Bilanzsumme der AKB 15 Milliarden Franken. Heute sind es rund 36 Milliarden Franken und die Ausleihungen haben sich praktisch verdoppelt. Dabei beschäftigt die AKB heute nur rund 25 Prozent mehr Mitarbeitende.

Das Amt als Bankratspräsident war der Höhepunkt einer Karriere, die sich schon immer um Finanzen und Zahlen drehte. Der nüchterne Mann in Anzug, der uns gegenübersitzt und ab und zu aus dem Glas Mineral nippt, erinnert sich an eine Kindheit, in der er nicht etwa von Feuerwehrautos und Sirenen träumte, sondern von Gerichtssälen. Mit neun Jahren habe er schon gewusst, dass er Rechtsanwalt, mit 16, dass er Steueranwalt werden möchte.

Dieter Egloff wusste schon mit neun Jahren, dass er Anwalt werden wollte. Sandra Ardizzone

Von Priester zu Steueranwalt

Als kleiner Junge habe er kurz mit dem Gedanken gespielt, Priester zu werden. Bei dieser Erinnerung lacht er. Das habe er wohl eher gesagt, um seinen beiden Grossmüttern zu gefallen. Er zahle immer noch fleissig Kirchensteuer, munkelt er: «Sehen Sie, trotz meiner Tätigkeit als Steueranwalt, und dies, obwohl ich in Mellingen wohne, wo die Steuern nicht gerade niedrig sind ...»

Sein Interesse für das Bankenwesen, das Unternehmertum und die Finanzen hat wohl auch mit seinem Vater zu tun. Seit seinem 16. Lebensjahr nahm dieser, Eigentümer einer Immobiliengesellschaft, den Sohn zu Gesprächen mit Banken mit. «Mein Vater hatte keine Geheimnisse vor mir, was seine Finanzen angeht. Ich habe extrem viel gelernt für meine berufliche Zukunft.»

Als Steueranwalt gestalte man die Zukunft

Doch wie kann man sich als 16-Jähriger für das Steuerwesen faszinieren, wenn man noch nicht einmal eine Steuererklärung ausgefüllt hat? Es verbinde eben seine Leidenschaft für Betriebswirtschaft und Makroökonomie mit der Juristerei. «Als Rechtsanwalt arbeitet man in der Regel die Vergangenheit, oft einen Konflikt, ab[A1]. Als Steueranwalt gestalten Sie demgegenüber die Zukunft, insbesondere von Unternehmen: Es ist ein schöpferischer Akt.»

Es kann auch das Ziel sein, einer Firma dabei zu helfen, der Gesellschaft möglichst wenig abzugeben, meinen wir. «Das ist eine nachvollziehbare Haltung», antwortet er. «Gleichwohl ist es auch legitim, einem Unternehmen zu helfen, im Rahmen des Gesetzes möglichst viel Mittel zu erhalten, um weiter in das Geschäft zu investieren.»

Steuerkonzepte seien schöpferische Akte, meint der Bankratspräsident Dieter Egloff. Sandra Ardizzone

Work-Work-Balance statt Work-Life-Balance

Trotz allem geht beim Erarbeiten von Steuerkonzepten vor allem viel Papier hervor. Deshalb führt Dieter Egloff seit seinem Jusstudium an der Uni Zürich eine vielfältige Karriere. Nebst seiner 60-prozentiger Stelle als Bankratspräsident arbeitet er nach wie vor in der Kanzlei Voser Rechtsanwälte in Baden, wo er Partner ist.

Zusätzlich ist er Mitglied mehrerer Verwaltungsräte und schätzt diesen Ausgleich zur Kanzlei: «Als Verwaltungsrat in einem KMU gestalten sie etwas mit. Es ist greifbarer. Es ist total schön, wenn man zusammen mit anderen Menschen etwas aufbauen kann.»

Lächelnd spricht er statt Work-Life-Balance von Work-Work-Balance. «Ich sage jetzt etwas, das vielleicht nicht ganz dem Zeitgeist entspricht, aber ich hatte das Glück, dass ich eine verständnisvolle Familie habe.» Es sei ihm bewusst, dass durchaus ein bisschen Egoismus mitspielte. «Umso mehr habe ich mich darum bemüht, qualitativ hochstehende Zeit mit meiner Familie zu verbringen.»

In den Ferien etwa, oder wenn er beispielsweise am Samstagnachmittag in seinem Büro sass und der Junior ins Büro stürmte. «Da fand ich stets auch Zeit, um mit ihm Tischtennis oder Unihockey zu spielen.»

Dieter Egloff mit seiner Frau Mirjam am Auftaktkonzert der Lenzburgiade 2019 im Schloss Lenzburg. Colin Frei

Aus der Region, für die Region

Nun fällt eine Last weg: Das Amt als Bankratspräsident der AKB ist von Gesetz her zeitlich beschränkt. Das sei auch richtig so, denn es eröffne neue Perspektiven und ermögliche einen stetigen Wandel. Ab Jahresanfang will Egloff nun die gewonnene Zeit primär für Aktivitäten ausserhalb seiner beruflichen Tätigkeit einsetzen, insbesondere will er mehr auf die Ski oder das Mountainbike steigen, auch mal die Harley-Davidson öfters aus der Garage stossen und generell mehr Zeit mit seiner Familie verbringen.

Vielleicht auch, den Kanton Aargau mit seinen Zweirädern noch besser kennen zu lernen. Dieter Egloff fühlt sich hier verankert. «Ich habe nie auswandern oder in die Stadt ziehen wollen.»

Umso mehr sei es ihm eine Ehre gewesen, als AKB-Bankratspräsident das wirtschaftliche Leben im Kanton begleiten und fördern zu können. Ohnehin, sagt Dieter Egloff, seien sich die Menschen bei der Wahl ihrer Bank wohl zu wenig bewusst, dass im Unterschied zu anderen Finanzinstituten der ganze Geschäftserfolg der AKB von rund 200 Millionen Franken pro Jahr entweder über die Gewinnausschüttung an den Kanton oder dann über Ausleihungen an Privatkunden oder KMU direkt unserem Wirtschaftsraum zugutekommt.

Bis zum Schluss des Gespräches blieb Egloff also Bankratspräsident der AKB. Aus der Region, für die Region.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen