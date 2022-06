Thomas Buchmann Swissair-Crash, zehn Wochen Corona-Out: Der abtretende Aargauer Chefbeamte über die verrücktesten Zeiten in seinem Leben Thomas Buchmann geht. Ende Juli ist Schluss, dann wird der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Aargau mit 63 Jahren pensioniert. Der Mann ist krisenerprobt, erlebte das Grounding der Swissair als Teil des Managements, überstand eine schwere Corona-Erkrankung, aber vor dem Ruhestand hat er Bammel. Das Porträt eines Menschen im Umbruch. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Thomas Buchmann, Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit, wird Ende Juli pensioniert. Alex Spichale / AGR AGR

Der Abschied ist greifbar im Büro von Thomas Buchmann. Der Leiter des Amts für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons Aargau räumt seinen Posten, er hat Dinge entsorgt, die er nicht mehr braucht, ist dabei Bücher und Ordner zu verpacken und Platz zu machen für seinen Nachfolger, den Walliser Daniel Lang. Buchmann geht in Frühpension. Mit 63 Jahren. Er freut sich auf mehr Sport, mehr Kultur, mehr Literatur, mehr Freiraum, mehr Zeit für sich.

Buchmann sagt aber auch: «Die vielen persönlichen Kontakte, die ich hier im AWA noch immer habe, die zwischen den Kantonen liefen und oft auch in Bern – das alles bricht brutal zusammen. Niemand ruft mehr an, die einzigen Mails, die reinkommen, sind von Migros und Aldi. Das ist ein schwieriger Ausblick.» Er wollte es selbst so. Denn man wisse ja nicht, wie alt man werde.

Corona warf ihn aus der Bahn

Das wurde ihm zuletzt 2017 schmerzhaft bewusst, als alt Regierungsrat Roland Brogli kurz nach der Pensionierung an einer Hirnblutung verstarb. Und Buchmann hat am eigenen Leib erlebt, wie verletzlich der Mensch sein kann. Im März 2020 erkrankt er zusammen mit zwei Aargauer Regierungsräten und weiteren Kollegen an Corona.

Die Erkrankung habe ihn «schon ein bisschen aus der Bahn» geworfen, so der abtretende Amtsleiter. Das Fieber ging runter, kam wieder, ging wieder – zweieinhalb Monate war er letztlich ausser Gefecht. Und das gleich zu Beginn der Pandemie. Er war zwar schnell wieder am Telefon, aber eben auch geschwächt.

Die ersten Parforce-Leistungen seiner Kolleginnen und Kollegen beim AWA bekam er nur aus der Distanz mit. Innert einem Jahr wurde der Personalbestand von 400 auf 500 Mitarbeitende erhöht. Das ist enorm und doch nur ein Klacks im Vergleich zur Zunahme an Arbeit, die das Amt zu bewältigen hatte.

Von 50 auf 20'000 Kurzarbeitsgesuche in einem Jahr

Die Kurzarbeit wird heute von praktisch jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer als das wichtigste wirtschaftspolitische Instrument des Staats in der Pandemie bezeichnet. Es hat Massenentlassungen verhindert, Unternehmen finanziell gestützt in höchst ungewissen Zeiten. Aber während in all den Jahren vor Corona jährlich etwa 50 Gesuche reinflatterten, waren es 2020 auf einmal 20'000.

«Diese Zahlen sind enorm und diese Flut von Anträgen hat die Organisation an den Anschlag gebracht», sagt Buchmann. Keine Schönfärberei, keine Selbstbeweihräucherung, einfach nur wahnsinnig grosser Respekt vor seinen Mitarbeitenden im AWA: «Ich staune immer noch, wenn ich sehe, wie gut letztlich vieles funktioniert hat und welche Mengen wir dank dem grossen Einsatz aller Mitarbeitenden im AWA bewältigen konnten.»

AWA-Leiter Thomas Buchmann ganz entspannt während des Gespräches in seinem Büro. Alex Spichale / AGR AGR

Es waren hektische Monate zum Schluss seiner beruflichen Laufbahn. Doch sie scheinen vorbei, auf jeden Fall merkt man Buchmann nichts mehr von Hektik an. Der Volkswirt mit HSG-Abschluss wirkt gelöst, lacht viel. Der oberste Knopf am weissen Hemd ist offen, der dunkelgraue Sakko über den Stuhl geworfen.

Als die Swissair-Familie auseinanderbrach, war Buchmann mittendrin

Es war nicht die erste Krise, die Buchmann in seiner beruflichen Laufbahn zu durchstehen hatte. Nach dem Abschluss in St. Gallen arbeitete er acht Jahre bei IBM, machte dann einen kurzen Abstecher in einem Kleinbetrieb und wechselte 1994 zur Swissair. Als Leiter Netzwerkplanung war er zuständig für die Planung der Routen und der Hubs (Luftfahrt-Drehkreuze). Bis zum bitteren Ende 2001.

Als die Swissair am 3. Oktober 2001 gegroundet wurde, war Buchmann Leiter Netzwerkplanung bei der Schweizer Fluggesellschaft. Steffen Schmidt / KEYSTONE

«Die letzten zwei, drei Jahre waren extrem schwierig. Wir arbeiteten immer unter Hochdruck, immer musste alles schnell gehen. Irgendwann jagte eine Krise die nächste, niemand hat mehr richtig daran geglaubt, dass es noch gut kommen könnte», erinnert sich Buchmann. Man könne sich das gar nicht wirklich vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt habe. «Man hat nicht einfach bei der Swissair gearbeitet, das war mehr, das war wirklich eine grosse Familie.»

Just während dem Grounding baut Buchmann in Zürich ein Haus

Das Grounding war nicht nur für die Piloten ein Desaster, es war für die «Swissairler», wie Buchmann sie nennt, ein kollektives Durchschreiten des Jammertals. Buchmann selbst arbeitete danach noch bis 2003 für den Nachlass der Swissair. Dann der Wechsel zum Kanton Aargau. Als Projektleiter für die Einführung von New Public Management, also der Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen, steigt er quer ein in eine Verwaltungslaufbahn.

Seit Tag 1 im Aargau pendelt Buchmann tagtäglich rund eine Stunde zur Arbeit und wieder zurück. Vor rund 20 Jahren hat er mit seiner Frau ein Haus gebaut in einem Dorf zwischen Zürich und Winterthur. Er ist also Zürcher in Aargauer Diensten. Da gab es den einen oder anderen Spruch in den letzten Jahren. Aber Buchmann nimmts sportlich, er hat sich immer voll für seinen Arbeitgeber eingesetzt.

Und er hat einiges bewegt in seinen 17 Jahren als Amtsleiter. Vom Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit (zum Beispiel mit dem Angebot «on the move» für Lehrabgänger) über die Werbekampagne 50+ zur Integration von älteren Arbeitnehmenden bis hin zum Pilotprojekt Pforte Arbeitsmarkt (unterdessen definitiv eingeführt unter dem Namen Kooperation Arbeitsmarkt). Das ist natürlich nur ein Auszug aus einer bewegten Karriere. Das Berufliche aber rückt schon bald in den Hintergrund. Dieses Kapitel endet im Juli.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen