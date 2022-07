Polizisten-mangel Schweizer Pass, Militärdienst und bitte möglichst keine Tattoos: Der Polizeiberuf im Aargau büsst an Attraktivität ein Noch vor zehn Jahren wurde die Kantonspolizei Aargau mit Bewerbungen für die Polizeischule überhäuft. Heute hat sie Mühe, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Das dürfte auch an den strengen Aufnahmekriterien liegen. Andere Kantone haben längst reagiert. Livia Häberling 1 Kommentar 29.07.2022, 05.00 Uhr

Immer weniger Menschen haben Interesse, sich beruflich in den Dienst der Kantonspolizei Aargau zu stellen. Bild: Severin Bigler

Das fragt die Kantonspolizei Aargau auch dieses Jahr auf zahlreichen Plakatwänden. «Jetzt bewerben!», heisst es dort, denn dazu muss sie den potenziellen Nachwuchs mittlerweile auffordern. Die meisten cleveren, coolen Berufsleute mit Biss werden heute lieber keine Polizistinnen und Polizisten mehr.

Daniel Saridis, Ausbildungs-koordinator bei der Kantonspolizei Aargau. Bild: Severin Bigler

«Die Zahl der Bewerbungen hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich abgenommen», bestätigt Daniel Saridis, Ausbildungskoordinator der Kantonspolizei Aargau. 2012 gingen pro Polizeischullehrgang – jährlich starten zwei – zwischen 150 und 200 Dossiers ein. Heute sind es noch etwa 60 bis 80. An die Informationsabende kämen die Leute zwar zahlreich, aber: «Immer weniger unter ihnen finden nach dem Anlass: ‹Das ist der richtige Job für mich›.»

Die Probleme sind nicht neu, und sie sind auch nicht kantonaler Natur. Schweizweit bekunden die Polizeikorps seit längerem Mühe, genügend Nachwuchs zu rekrutieren.

Saridis: «Trotz Kandidatenmangel keine Abstriche»

Für den Lehrgang der Kantonspolizei Aargau, der im Oktober startet, haben sich 76 Personen beworben. 23 von ihnen erfüllten die Grundvoraussetzungen nicht. Zum Beispiel wegen des Leumunds oder weil sie weder Matur noch Fähigkeitszeugnis vorweisen konnten. Die andern 53 durften am Leistungstest antreten, bei dem neben der körperlichen Fitness auch kognitive Fähigkeiten geprüft wurden. Weitere Schritte in der Bewerbungsprozedur: psychologische und gesundheitliche Eignungstests sowie ein Vorstellungsgespräch.

Schliesslich sei es gelungen, alle 20 Ausbildungsplätze zu besetzen. Das spreche für die Qualität der Bewerbungen, sagt Saridis, denn er weiss: Anhand der erwähnten Tests wird nochmals kräftig aussortiert. Früher zumindest – als es noch einen zuverlässig grossen Überschuss an Bewerberinnen und Bewerbern gab.

Musste die Polizei bei ihrem Nachwuchs Abstriche in Kauf nehmen? Saridis sagt, an den sportlichen und sprachlichen Anforderungen halte man weiterhin fest. Dort, wo es angezeigt scheine, drücke man wie gehabt ein Auge zu: «Wir suchen weder Topsportler noch Topschreiber. Wenn Personen grundsätzlich geeignet sind, schliessen wir sie vom Bewerbungsprozess nicht aus, nur weil ihnen in einer Disziplin ein oder zwei Punkte fehlen.»

Schreckt das Bewerbungsverfahren ab?

Daniel Saridis vermutet, dass der aufwendige Bewerbungsprozess für den Nachwuchsschwund mitverantwortlich ist: «Normalerweise können sich Berufsleute für Weiterbildungen einfach anmelden. Bei uns müssen sie sich bewerben, Straf- und Betreibungsregisterauszüge einreichen, Sport- und Deutschtests bestehen, in die psychologische Eignungsabklärung und zum Schluss noch ans Vorstellungsgespräch.» Sei das alles durch, starte erst die Ausbildung, «in der Hand hat man noch nichts».

Die Kantonspolizei Aargau sucht Nachwuchs. Unter anderem mit diesem Werbesujet. Bild: zvg

Hinzu kommt, dass der Polizeialltag neben anstrengender Schichtarbeit auch Szenen bereithält, die nichts für schwache Gemüter sind. Unfälle, Verletzungen, Tötungsdelikte. Um an Nachwuchs zu kommen, müsste man ihn zudem aus anderen Branchen abwerben, «doch auch dort herrscht häufig Fachkräftemangel», weiss Saridis, und mit Lohnerhöhungen und Benefits, also mit dem Geschütz, das private Firmen auffahren, um ihre Leute zu halten, könne die Polizei als Staatsbetrieb nicht mithalten.

Heutiges Polizeikorps: Kaum ein «Querschnitt der Bevölkerung»

Der Frauen- und Männeranteil in den Lehrgängen hält sich seit einiger Zeit etwa die Waage. «Eine Geschlechterquote gibt es bei uns nicht», betont Saridis, «entscheidend sind die Leistungen in den Eignungstests. Sitzen am Schluss 22 Frauen und 1 Mann in der Klasse, dann ist das so.» Was die Vorbildung des Nachwuchses betrifft, stellt er zudem fest, dass heute viele neben dem geforderten Fähigkeitszeugnis eine Berufsmatura mitbringen. Auch Maturanden und Studentinnen gehören zu den Bewerberinnen und Bewerbern, wobei man keinesfalls nur sie im Polizeikorps wolle, sondern «einen Querschnitt der Bevölkerung».

So weit ist man heute freilich noch nicht, wie ein Blick auf die Aufnahmekriterien zeigt. Eine Chance im Bewerbungsverfahren hat im Kanton Aargau nur, wer unter anderem:



– Den Schweizer Pass hat.

– Militärdiensttauglich ist (Männer).

– Als Mann mindestens 170 cm und als Frau 160 cm misst.

– An Kopf, Hals, Nacken und unterhalb des Ellbogens nicht tätowiert ist.

Kein Schweizer Pass nötig in Schwyz, Tattoo-Kulanz in Bern

Sind diese Auswahlkriterien noch zeitgemäss? Und kann sie sich die Kantonspolizei Aargau angesichts ihrer Nachwuchssorgen weiterhin leisten?

In anderen Kantonen ist man bereits einen Schritt weiter: In Basel-Stadt, Neuenburg oder im Jura ist der Schweizer Pass längst keine Voraussetzung mehr, um Polizistin oder Polizist zu werden. Selbiges gilt für den Kanton Schwyz: Dort können sich «in der Schweiz assimilierte Ausländer» bereits seit 2001 für die Polizeischule bewerben. «Wir haben damit positive Erfahrungen gemacht», schreibt Mediensprecher Florian Grossmann auf Anfrage. Die Zahl der Bewerbungen von ausländischen Staatsangehörigen sei jedoch klein.

Auch der Militärdienst wird nicht mehr in allen Kantonen ausdrücklich gewünscht: so zum Beispiel in Zürich oder St.Gallen. Die Mindestkörpergrössen werden in manchen Kantonen strenger ausgelegt, in anderen mit einer «Circa»-Angabe etwas weniger, und auch bei den Tattoos zeigen sich einzelne Korps inzwischen kulanter: Bei der Kantonspolizei Bern heisst es auf Anfrage, die Mitarbeitenden seien «auch ein Spiegel der Gesellschaft und deren Zeitgeist». Entsprechend müssen sie Tätowierungen etwa am Unterarm nicht mehr überdecken. Grossflächig und beispielsweise im Gesicht sind sie aber auch in Bern nicht erwünscht. Im Einzelfall müsse dies mit den Betroffenen genauer angeschaut werden.

Die Altersobergrenze wurde im Aargau bereits aufgehoben

Sind auch im Aargau Lockerungen in Sicht? Daniel Saridis sagt, die Tattoo-Vorgaben würden derzeit überprüft. Zudem habe man vor einiger Zeit das Höchstalter aufgehoben: Seither sind auch Bewerberinnen und Bewerber willkommen, die das 35. Lebensjahr schon überschritten haben. 2022 habe eine Frau die Polizeischule abgeschlossen, die beim Start der Ausbildung 46 Jahre alt gewesen sei.

Ausbildungskoordinator Daniel Saridis erklärt den sportlichen Leistungstest, der Teil des Aufnahmeverfahrens ist. Quelle: Youtube

Zur gewünschten Militärdiensttauglichkeit relativiert Saridis: «Im Vordergrund steht, dass die Bewerber gesund und fit sind.» Falls eine Untauglichkeit vorliege, werde zusammen mit dem Bewerber im Vorfeld abgeklärt, was dazu geführt hat. «Eine Untauglichkeit im Militär ist nicht gleichzustellen mit einer Untauglichkeit für die Polizei.»

Polizeischule ohne Schweizer Pass: Nur mit Gesetzesänderung

Wenig Spielraum sieht er dagegen bei der Mindestgrösse. Wenn einer Bewerberin ein halber Zentimeter fehle, drücke man allenfalls ein Auge zu. Ansonsten sei man streng. «Der Polizeiberuf kann im Notfall körperlich werden», so Saridis, «da werden kleinere Personen schneller zur Zielscheibe als grössere.» In dieser Hinsicht habe die Kantonspolizei als Arbeitgeberin eine Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitenden. Zudem würden Teile der Ausrüstung – etwa Uniform oder Waffengurt – ab einer gewissen Körpergrösse nicht mehr passen.

Und was ist mit dem letzten Kriterium – dem Schweizer Pass? Diese Voraussetzung ist im Aargauer Polizeigesetz festgehalten. Damit auch Ausländerinnen und Ausländer die Polizeischule absolvieren dürften, wäre also eine Gesetzesänderung nötig.

