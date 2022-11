Am Freitag übte die Kantonspolizei Aargau den Ernstfall

Polizeiübung «Grossräte, Wichtigtuer!»: Wenn der ehemalige Medienchef für ein paar Stunden zum Geiselnehmer wird Am Freitag hat die Kantonspolizei Aargau mit weiteren Partnern den Ernstfall geprobt. Insgesamt haben 250 Personen in Aarau an einer Sonderlagenübung teilgenommen. Diese hat auch skurrile Momente geboten. Livia Häberling Jetzt kommentieren 04.11.2022, 18.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ex-Medienchef der Kantonspolizei Aargau, Roland Pfister, schlüpfte bei der Übung in die Rolle des Geiselnehmers. Severin Bigler

Vor der Türe des Grossratsgebäudes liegt ein Mann in seinem Blut. «Der Verletzte ist mein Bruder», sagt Mediensprecher Bernhard Graser. Auch dieser ist Polizist – und heute ausnahmsweise als Opfer im Einsatz. Seine Anweisung: liegen bleiben. Bis ihn die Sondertruppe vom Schauplatz trägt.

Die Szenen gehören zu einem Volltruppeneinsatz, der an jenem Freitag zwischen 8.30 und 14.30 Uhr im Regierungsviertel in Aarau geübt wird. Es ist das jährliche Sonderlagentraining, das jedes Mal unter dem Motto einer anderen Bedrohung durchgespielt wird, unter möglichst realen Bedingungen. Der heutige Fall: eine Geiselnahme im Grossratsgebäude. Im Einsatz ist nicht nur Personal der Kantonspolizei Aargau. Es trainieren auch Polizisten der Stadtpolizei Aarau sowie der Kantonspolizeien Bern und Solothurn mit. Insgesamt sind 250 Personen involviert.

Das Attentat in Zug hat alles verändert

Was alles unter eine sogenannte polizeiliche Sonderlage fällt, hat Bernhard Graser ein paar Minuten vor Übungsbeginn in einem Konferenzraum erklärt: so etwa Amok, Terror, Erpressung, Entführung oder eben: eine Geiselnahme. Um solche Bedrohungsszenarien zu handhaben, wurde vor eineinhalb Jahren das aargauische Bedrohungsmanagement eingeführt. Seither wurden dem Gewaltschutz über 50 – meist kleinere – Fälle gemeldet.

Sie gaben Auskunft (v. l.): Regierungssprecher Peter Buri, Staatsschreiberin Joana Filippi, Mediensprecher Bernhard Graser und Rahel Ommerli, Leiterin Parlamentsdienst des Grossen Rats. Severin Bigler

Rahel Ommerli, die Leiterin des Parlamentsdiensts, war ebenfalls im Konferenzraum anwesend. Sie wies darauf hin, dass auch eine Geiselnahme im Grossratsgebäude als reales Szenario angesehen werden muss. Das Attentat im Kantonsrat Zug im September 2001 habe gezeigt, dass es für die politische Arbeit Sicherheitsmassnahmen brauche. Daraufhin seien auch im Grossrats- und Regierungsgebäude Massnahmen eingeführt worden.

Langes Warten vor Ort, während im Hintergrund gearbeitet wird

Das Drehbuch der Sondertruppenübung sieht an diesem Freitagmorgen indes vor, dass es trotz Zutrittskontrollen im Grossratsgebäude zu folgendem Vorfall kommt: Zwei Männer nehmen die Parlamentsmitglieder als Geiseln, fordern Lösegeld und ein Fluchtauto, ein Polizist wird verwundet.

Die Einsatzkräfte während der Übung. Severin Bigler

Diese Ausgangslage setzt Dutzende Übungsinvolvierte in Bewegung, die nun, über Funk verbunden, in Echtzeit den kompletten Prozess durchspielen, der bei einer Geiselnahme in Gang kommt. Das Gebäude wird grossräumig umstellt, eine Gruppe Polizisten arbeitet sich zur Türe vor und zieht sich wieder zurück.

Danach geschieht: wenig Sichtbares. Grasers Bruder wird noch mehr als eine Stunde in der künstlichen Blutlache liegen. Dieses Zeitfenster sei bei einer Geiselnahme real, erklärt der Mediensprecher. Es sei sogar denkbar, dass es im Ernstfall noch länger dauere.

Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Severin Bigler

Dies, weil die aufgebotenen Polizisten aus verschiedenen Abteilungen zusammengetrommelt würden, sagt Graser – und ist, ganz Medienprofi, um eine plastische Schilderung nicht verlegen:

«Die Sondereinheit sitzt nicht in einem Raum und jasst, bis das Aufgebot kommt.»

Im Hintergrund werde derweil nicht nur das Einsatzteam formiert. Im Ernstfall kämen auch Ermittlungen in Gang: Was weiss man über den Täter? Ist er polizeilich bekannt? Was fordert er? Und wie gelingt es, die Situation zu entschärfen? Die Strategie ist entscheidend.

Der Ex-Pressechef läuft zur Hochform auf

Die Involvierten koordinieren über Funk ihr Vorgehen, die Medienschaffenden warten, bis sich etwas regt. Graser schafft Abhilfe und bittet in den Grossratssaal, wo die Geiseln verharren. Oder wie er sie in blühendstem Beamtenjargon nennt: die Figuranten.

So kommt es im Grossratssaal zu einer surrealen Szene: Einer der Geiselnehmer – Polizist, Ex-Pressechef und Mitglied des lokalen Theatervereins – gibt ein Müsterchen seines schauspielerischen Talents zum Besten. Bestückt mit Waffe, Sonnenbrille und Dächlikappe mit Edelweiss-Motiven, trommelt er die Geiseln hinunter von den Rängen. Dann schreitet er vor ihnen auf und ab: «Grossräte, Wichtigtuer!» (...) «Hoffen wir, dass sie auf die Forderungen eingehen, dann passiert euch nichts.»

Der Geiselnehmer bringt die beiden Geiseln zur Toilette. Severin Bigler

Dass die Grenzen zuweilen verschwimmen, wenn ein mögliches Szenario realgetreu inszeniert wird, zeigte sich kurz darauf: Als vorgeschlagen wird, zu Gunsten des Bildmaterials eine WC-Situation mit zwei Geiseln zu inszenieren, stellt sich ein Mann fast dankbar zur Verfügung. Als er in der WC-Kabine verschwindet, während die Medienschaffenden mit den Kameras davor stehen und nicht vom Fleck weichen, hört man ihn leicht verzweifelt sagen: «Ich chan so nöd seiche...»

Graser: «Lehren zum internen Informationsaustausch»

Draussen, vor dem Grossratsgebäude, kommt es bis am Mittag zu weiteren Übungsinterventionen. So werden unter den neugierigen Blicken von Passanten mit einem schwarzen Wagen etwa zwei Dutzend Pizza-Schachteln herangekarrt und von der Sondereinheit vor den Eingang getragen.

Gemäss Übungsdrehbuch tragen die Einsatzkräfte die geforderten Pizzen vor den Eingang des Grossratsgebäudes. Severin Bigler / CH Media

Am Nachmittag wird noch das Schlussszenario geübt. In diesem droht der Geiselnehmer, die Geiseln zu erschiessen. Nach dem Zugriff gelingt den Einsatzkräften die Festnahme.

Dann ist die Übung zu Ende. Lehren ziehe man in Bezug auf den internen Informationsaustausch und die Absprachen, schreibt Bernhard Graser danach, «was in solch komplexen Lagen immer eine Herausforderung darstellen wird».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen