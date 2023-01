Aargauer Gemeinden sind gegen Einheitspolizei im Kanton

Polizeistruktur Gemeinden sind gegen Einheitspolizei, fordern aber Klärung der Kompetenzen von Kantons- und Regionalpolizei Die Gemeindeammänner-Vereinigung spricht sich dafür aus, die duale Polizeiorganisation beizubehalten. Allerdings müsse die heutige Kompetenzregelung zwischen Kantons- und Regionalpolizei geklärt werden. Zudem stelle sich die Frage, ob ein Polizist auf 700 Einwohnerinnen des Kantons reicht. Fabian Hägler 24.01.2023, 13.39 Uhr

René Lippuner, Chef der Repol Zurzibiet und Präsident des Verbandes Aargauer Regionalpolizeien (links), und Michael Leupold, Kommandant der Kantonspolizei Aargau. Fabio Baranzini

Vor knapp zwei Jahren hat GLP-Grossrat Adrian Bircher in einer Motion die Änderung der Polizeistruktur im Aargau verlangt. Der Grünliberale forderte eine Einheitspolizei statt wie bisher die Kantonspolizei und 15 Regionalpolizeikorps. Die Aargauer Regierung evaluierte das System und im November 2022 gab Innendirektor Dieter Egli an einer Medienkonferenz bekannt: Der Kanton will an der dualen Struktur mit Kantons- und Regionalpolizei festhalten.