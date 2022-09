Warum Regierung im Aargau fixe Radaranlagen nicht verbieten will

Polizeigesetz Grossräte wollten fixe Radar- und Rotlichtblitzer verbieten – jetzt werden diese Anlagen bewilligungspflichtig Das Departement von Polizeidirektor Dieter Egli gibt gewichtige Änderungen des Polizeigesetzes in eine Anhörung. Dabei geht es um fixe Radar- und Rotlichtblitzer, um Videoüberwachung von Fahrverboten und um Terrorismusbekämpfung. Mathias Küng Jetzt kommentieren 23.09.2022, 19.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blitzer-Warntafel an der Gstühl-Kreuzung in Baden. Der hier stationierte Blitzer war der Auslöser einer heftigen Debatte im ganzen Kanton. Pirmin Kramer

Was in vielen Kantonen längst gang und gäbe ist, gab es im Aargau über viele Jahre hinweg nicht: fest installierte Radar- oder Rotlichtblitzer. Deshalb kam es für viele Bürgerliche einem Tabubruch gleich, als die Stadt Baden als erste im Kanton an der stark befahrenen Gstühl-Kreuzung einen fixen Blitzer installierte. Über einen Vorstoss im Kantonsparlament wollten viele Bürgerliche diesen nachträglich verbieten und potenzielle weitere solche Anlagen verunmöglichen.

Regierung schlägt statt eines Verbots eine Bewilligungspflicht vor

Der Regierungsrat wehrte sich 2019 in der Debatte gegen einen verbindlichen Verbotsvorstoss, war aber bereit, ihn als Postulat zur Prüfung entgegenzunehmen. Im Rat stimmten SVP, FDP, Die Mitte (damals noch CVP), BDP und EDU geschlossen für, SP und Grüne ebenso geschlossen gegen den Vorstoss. EVP und GLP stimmten teilweise dafür bzw. dagegen. Das Postulat wurde schliesslich mit 85 zu 44 Stimmen überwiesen.

Regierungsrat Dieter Egli, Vorsteher Departement Volkswirtschaft und Inneres. Severin Bigler

Im neuen Polizeigesetz macht der Regierungsrat nun folgenden Vorschlag: Solche Anlagen sollen bewilligungspflichtig werden. Eine Bewilligung soll nur dann erteilt werden dürfen, wenn am vorgesehenen Standort ein erhebliches Verkehrssicherheitsdefizit besteht, andere Massnahmen dagegen erfolglos geblieben oder nicht möglich sind und die gefährliche Situation mit einer stationären Anlage wirksam reduziert werden kann. Auch bereits bestehende Anlagen sollen der Bewilligungspflicht unterliegen.

Ein absolutes Blitzerverbot würde gegen Bundesrecht verstossen

Die Regierung hatte damals in Aussicht gestellt, ein grundsätzliches Verbot mit Ausnahmen zu prüfen. Warum jetzt diese Regelung? Polizei- und Innendirektor Dieter Egli sagt dazu: «Es hat sich gezeigt, dass ein absolutes Verbot nicht zulässig ist. Es würde gegen Bundesrecht verstossen. Mit der restriktiven Bewilligungspflicht setzen wir das Anliegen des Vorstosses um, wonach Anlagen nur bei erheblichem Sicherheitsdefizit möglich sind. Mehr geht rechtlich jedoch nicht.»

Laut der Vorlage gilt die Bewilligungspflicht auch für bestehende Anlagen. Somit müsste Baden also für seine Rotlichtkamera ein Gesuch stellen, wenn das Gesetz in Kraft tritt.

Strafbefehl statt Ordnungsbusse bei Verstoss gegen Fahrverbot?

Zudem wird ein Anliegen der Gemeinden im Zusammenhang mit der technischen Überwachung von Fahrverboten aufgenommen. Der Regierungsrat schlägt eine gesetzliche Regelung vor, die den Gemeinden erlaubt, Fahrverbote mit Systemen zur automatischen Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung (AFV-System) oder mit Videokameras überwachen zu können. Vor einem Jahr zeigte ein Gerichtsurteil, dass die bestehenden Rechtsgrundlagen nicht ausreichten für eine automatische Videoüberwachung von Fahrverboten.

Fahrverbot-Kameras im Aargau sorgen für Unmut. Tele M1

AFV-Systeme erfassen die Kontrollschilder aller vorbeifahrenden Fahrzeuge und erzeugen Datensätze, die mit Datenbanken abgeglichen werden können. So festgestellte Widerhandlungen gegen Fahrverbote dürften künftig jedoch aufgrund von Bundesrecht nur von der Staatsanwaltschaft im Strafbefehlsverfahren geahndet werden. Eine Ahndung solcher Widerhandlungen durch die Polizei im Ordnungsbussenverfahren ist hingegen nicht zulässig.

Geld würde neu zum Kanton statt zu den Gemeinden fliessen

Aber schafft es nicht unnötig böses Blut, wenn ein Verstoss auf diese Weise statt zu einer blossen Ordnungsbusse zu einem Strafbefehl führt und das Geld erst noch zum Kanton statt zur Gemeinde fliesst? Gemäss Bundesrecht könne man so einen Verstoss ausschliesslich via Strafbefehl ahnden, wenn er mit einem AFV-System festgestellt wird, bestätigt Regierungsrat Egli.

Der Aargau habe sich auf Bundesebene schon für eine Gesetzesanpassung eingesetzt, damit auch hier eine Ordnungsbusse möglich würde: «Eine Mehrheit der Kantone war bei einer entsprechenden Anhörung jedoch dagegen. Wir können den Gemeinden im jetzigen Zeitpunkt keine befriedigendere Lösung anbieten, denn nach heutigem Recht geht das Ordnungsbussenverfahren nur, wenn eine Polizistin oder ein Polizist den Verstoss vor Ort beobachtet und eine Busse ausstellt.»

So geht es weiter

Die vorgeschlagenen Änderungen des Polizeigesetzes gehen bis 23. Dezember in eine Anhörung. Die regierungsrätliche Botschaft ist dann in Kenntnis der Anhörungsantworten im ersten Quartal 2023 zu erwarten. Nach der anschliessenden Beratung im Grossen Rat ist die Inkraftsetzung per 1. Juni 2024 geplant.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen