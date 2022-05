Klimaaktivisten: Wald-Protest wird Thema im Grossen Rat

Polizeieinsatz Verhaftungen, Wegweisungen und eine Person im Spital: Der Waldprotest der Klimaaktivisten wird Thema in der Politik Der Polizeieinsatz beim Steinbruch Villigen zur Räumung eines Protestcamps von Anfang April sei unverhältnismässig gewesen, sagen die Aktivistinnen und Aktivisten. Grossrat Nicola Bossard (Grüne) hat Fragen an den Regierungsrat. Eva Berger Jetzt kommentieren 03.05.2022, 16.09 Uhr

Die Polizei räumt das Protestcamp «ZAD Geissberg» gegen die Erweiterung des Steinbruchs Gabenchopf des Zementkonzerns Holcim am Sonntag, 3. April, bei Villigen. Key

Am Morgen des 3. April richteten Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten im verschneiten Wald am Geissberg bei Villigen ein Protestcamp ein. Sie wollten verhindern, dass der Steinbruch Gabenchopf erweitert wird. Denn dieser liefert Kalkstein an das Zementwerk Siggenthal, das wiederum zum Holcim-Konzern gehört. Und Holcim ist, laut den Aktivistinnen und Aktivisten, der grösste CO 2 -Produzent der Schweiz. Darauf wollten sie aufmerksam machen.

Polizei: 40 Personen wurden kontrolliert

Die Protestaktion «ZAD Geissberg» (ZAD steht für Zone à défendre, eine Verteidigungszone) war indes nur von kurzer Dauer. Noch am gleichen Tag wurde das Camp geräumt. Rund 40 Personen im Alter zwischen 17 und 60 Jahren seien zwecks Kontrolle einem Stützpunkt der Kantonspolizei zugeführt und danach weggewiesen worden, teilte die Polizei mit. Der Holcim-Konzern sei offen für einen Dialog, dulde aber kein illegales Eindringen auf sein Gelände, hielt sie weiter fest. Solche Aktionen stellten ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Damit war der Protest beendet.

Nicola Bossard, Grossrat Grüne. zvg

Genau einen Monat später aber kommt die Demonstration – und vor allem die Rolle der Polizei dabei – aufs politische Tapet. Grossrat Nicola Bossard (Grüne) hat in der Parlamentssitzung vom Dienstag eine Interpellation zum Polizeieinsatz beim Steinbruch eingereicht, mitunterzeichnet von seiner Fraktion. Er listet eine Reihe von Vorkommnissen auf, zu denen es an jenem Sonntag im Wald gekommen sein soll.

Gewaltsam zu Boden geworfen, Kälteschutz verweigert

Aktivistinnen und Aktivisten seien verhaftet, in einem Fall sogar gewaltsam zu Boden geworfen, in Handschellen gelegt und abgeführt worden. Jenen, die in den Bäumen protestierten, sei Kälteschutz verweigert worden, eine Person musste ins Spital eingeliefert werden, nachdem sie von den Kletterspezialisten der Polizei vom Baum geholt worden war.

Weiter seien Medienschaffende aufgefordert worden, das Camp zu verlassen, worin Bossard eine klare Missachtung der Pressefreiheit ausmacht. In den umliegenden Dörfern seien weiter Wanderer und Journalistinnen kontrolliert, Autos und Busse angehalten und durchsucht und verdächtige Personen verhaftet worden. Wenige Tage nach der Räumung hätten zudem verschiedene Demonstrierende versucht, bei der Polizei ihr beschlagnahmtes Eigentum zurückzufordern. Dieses sei bereits zerstört worden, habe die Polizei geantwortet.

Protestcamp des «ZAD Geissberg» beim Steinbruch in Villigen am 3. April. zvg

Angesichts der Klimakrise legitim

Nicola Bossard hat selber nicht am Protest teilgenommen, aber er ist Klimaaktivist und er hält den Einsatz der Polizei für völlig überspannt: «Nach dem Einsatz stellen sich brisante Fragen punkto Verhältnismässigkeit, Pressefreiheit und des Umgangs mit beschlagnahmtem Eigentum», schreibt er. Derartige politische Proteste seien schliesslich legitim und Ausdruck einer gesunden Demokratie – vor allem angesichts der sich zuspitzenden Klimakrise.

Vom Regierungsrat will Bossard wissen, wie viele Wegweisungen effektiv eröffnet wurden, ob die Räumung des Camps durch Holcim selber initiiert wurde, warum die Polizei überhaupt im Voraus von der Aktion wusste und wie Beschlagnahme von Privatbesitz und Einschränkung der Medienfreiheit gerechtfertigt werden. Denn: Der gesamte Einsatz habe die Medienfreiheit verletzt, die gesetzlichen Rechte der Aktivistinnen und Aktivisten gefährdet, die Bewegungsfreiheit der Zivilbevölkerung in der Region eingeschränkt und die Gesundheit der Aktivistinnen in den Bäumen in Gefahr gebracht.

Antwort durch den Regierungsrat gibt es voraussichtlich in drei Monaten.

