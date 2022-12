Positive Weihnachtsbilanz 2022 der Kantonspolizei Aargau

Weihnachten Aargauer Polizei musste in 23 Fällen wegen häuslicher Gewalt ausrücken – die Festtage-Bilanz Die Kantonspolizei Aargau blickt auf eher ruhige Festtage zurück. So blieben Grossereignisse aus und der Kanton blieb von schweren Delikten verschont. 27.12.2022, 13.22 Uhr

Auf den Aargauer Strassen war es verhältnismässig ruhig über die Festtage. Symbolbild: Severin Bigler

Generell kann von ruhigen Festtagen gesprochen werden. Die Kantonspolizei Aargau stellte einen Rückgang der Einsätze zwischen dem 24. und 26. Dezember fest, wie es in einer Mitteilung dazu am Dienstag heisst.

Weihnachten ist das Fest, an dem traditionell Familien zusammenkommen und gemeinsam feiern. Obwohl das auch bedeutet, dass viele Personen nicht an ihrem Wohnort waren, gab es keinen Anstieg der Einbrüche. Ausser einer kleinen Serie in Wohlenschwil in der Nacht vom 25. auf den 26., war laut Kantonspolizei keine Region im Aargau stärker betroffen. Ziel von Einbruchsversuchen oder von vollendeten Einbrüchen seien vorwiegend Einfamilienhäuser gewesen.

Dass das gemeinsame Weihnachtsfest mitunter nicht harmonisch abläuft, kommt leider auch immer wieder vor. In insgesamt 23 Fällen musste die Polizei wegen häuslicher Gewalt über die Festtage ausrücken. Glücklicherweise handelte es sich mehrheitlich um kleinere Streitigkeiten innerhalb der Familie, welche die Patrouillen vor Ort beruhigen oder bereinigen konnten.

Kerzen am Christbaum: Sehen schön aus, sind aber auch ein Risiko. fotolia

Beim Umgang mit Kerzen zeigten sich die Aargauerinnen und Aargauer vorbildlich. Erfreulicherweise sind keine Brände im Zusammenhang mit Weihnachtsbäumen oder sonstigen Weihnachtsdekorationen bekannt. Einzig erwähnenswerte Brandereignisse der Weihnachtstage sind laut Kantonspolizei die drei Autos, die in der Nacht auf Samstag in Wettingen brannten, und eine Sitzlounge, die auf einem Balkon in Spreitenbach in Brand geriet.

Auch auf den Strassen blieb es verhältnismässig ruhig, was sicher mit dem milden Wetter und den guten Strassenverhältnissen zusammenhängt. So wurden über die Weihnachtstage im Aargau keine schweren Verkehrsunfälle registriert. Es gab zwar einige kleinere Kollisionen, bei denen es in den meisten Fällen jedoch nur bei Sachschäden blieb. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder:

Oftringen, 23. Dezember: Ein Fussgänger wurde auf dem Zebrastreifen angefahren und verletzt. Kantonspolizei Aargau Villmergen, 22. Dezember: Ein betrunkener Lastwagenfahrer landet im Bachbett. Kapo AG Aarau, 19. Dezember: Eine Seniorin verliert in einem Parkhaus die Kontrolle über ihren Wagen und prallt gegen eine Mauer. Kapo AG Umiken, 19. Dezember: Ein 61-Jähriger verlor in Umiken die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Mauer. Kapo AG Ein Blaufahrer knallte in der Nacht auf Sonntag, 18. Dezember, in Suhr zuerst in den Wildschutzzaun und dann in die Leitplanke. Der Mann war zudem ohne Führerausweis unterwegs. Kantonspolizei Aargau Aarau, 12. Dezember: Bei einer Kontrolle wurden auf der Rückbank eines Autos Waren im Wert von 5000 Tausend Franken entdeckt. Weil der Verdacht von Ladendiebstahl bestand, wurden drei Rumänen vorläufig festgenommen. Kantonspolizei Aargau Döttingen, 11. Dezember: Bei einer Kollision wurden zwei parkierte Autos beschädigt. Die verursachende Person entfernt sich vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Kapo AG Kaiseraugst, 11. Dezember: Am Sonntagmorgen kam es zu einer starken Rauchentwicklung in einer Halle einer Entsorgungsfirma. Kantonspolizei Aargau Gansingen, 9. Dezember: Unfall mit Totalschaden. zvg Oberhofen, 6. Dezember: Eine Frau verlor die Kontrolle über ihr Auto und landete in einem Bachbett. Kapo AG Suhr, 4. Dezember: Mit einem gemieteten Sportwagen hat ein stark alkoholisierter Mann auf der A1 einen Selbstunfall verursacht. Kapo AG Eiken, 4. Dezember: Auf der Autobahn A3 kam es zu einem Unfall. Kapo AG Villigen, 3. Dezember: Auto kam von der Strasse ab und landete in Acker. Kapo AG Nussbaumen, 2. Dezember: Ein umgestürzter Pneukran sorgt für Verkehrschaos. Pirmin Kramer