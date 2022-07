SP will Auftritt von Köppel am 1. August im Aargau verhindern

Politstreit Roger Köppel soll am 1. August im Aargau sprechen – die SP will den Auftritt des «Putin-Verstehers» verhindern Der lokale Verkehrs- und Verschönerungsverein hat SVP-Nationalrat Roger Köppel als Bundesfeierredner nach Dürrenäsch eingeladen. Die SP Kulm übt harsche Kritik, ihr Präsident bezeichnet Köppels Auftritt als irritierend und zynisch. Der organisierende Verein und der SVP-Gemeindeammann pochen auf die Meinungsfreiheit. Anja Suter 9 Kommentare 14.07.2022, 20.00 Uhr

Roger Köppel sprach im vergangenen Jahr an einer SVP-Feier in Morschach, am 1. August soll er in Dürrenäsch auftreten. Urs Flüeler / Keystone

Die Bundesfeiern in den Gemeinden sind eine Tradition, die vielerorts gelebt wird. Vor allem jetzt, nachdem die Feierlichkeiten in vielen Gemeinden während zwei Jahren ausfallen mussten. Tradition ist es auch, eine Rednerin oder einen Redner aus dem öffentlichen Leben einzuladen. Seien es Politikerinnen, Sportler oder Musikerinnen.

In Dürrenäsch entschied man sich dieses Jahr für Roger Köppel. Der Verleger der «Weltwoche» und SVP-Nationalrat soll am Abend des 1. Augusts im kleinen Dorf im Seetal eine Rede halten. Organisiert wird der Anlass vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Dürrenäsch.

SP fordert Absage des Köppel-Auftritts an der Bundesfeier

Gegen die Wahl des Redners formiert sich nun aber Widerstand, die SP Bezirk Kulm kritisiert Köppel in einer Mitteilung scharf:

«Die Gemeinde Dürrenäsch betreut vorbildlich ukrainische Flüchtlinge – und überlässt am 1. August das Rednerpult einem Putin-Versteher.»

Markus Estermann, Präsident der SP Bezirk Kulm. Bild: zvg

Die Bezirkspartei fordert, dass das Engagement von Köppel abgesagt wird. Dafür gäbe es inzwischen genügend Gründe. SP-Kulm-Präsident Markus Estermann erklärt, wieso sich die Partei an Köppel als Redner stört. «Ich bin absolut dafür, dass die ausgewählte Rednerin oder der Redner auch eine Plattform erhält, aber es ist irritierend, einen Putin-Versteher an der Feier zu haben, während im Dorf 14 Ukrainerinnen und Ukrainer betreut werden.»

Dass die Wahl des Verkehrs- und Verschönerungsvereins auf Köppel fiel, bezeichnet der SP-Präsident als Perversion und auch ein wenig zynisch. «Ich habe meine Meinung dem Präsidenten des Vereins mitgeteilt. Man hätte genug Zeit gehabt, einen anderen Redner zu finden», sagt Estermann. Seiner Meinung nach hätte man auch jemanden aus den Reihen der Geflüchteten fragen können. «Ich schätze die 1.-August-Feier sehr, aber wenn der Anlass so missbraucht wird, habe ich als Privatperson und auch als Politiker ein Problem damit», sagt der SP-Politiker, der selbst in Dürrenäsch wohnt.

Gemeinde ist nicht in die Organisation der Bundesfeier involviert

Josef Willi, Gemeindeammann von Dürrenäsch. Bild: Chris Iseli

Der Dürrenäscher Gemeindeammann Josef Willi (SVP) erfuhr aus der AZ, dass Roger Köppel am 1. August die Festrede in seinem Dorf halten wird. In die Planung der Feierlichkeiten sei die Gemeinde jeweils nicht involviert, diese werde jedes Jahr von einem anderen Verein im Dorf durchgeführt, sagt er.

«Die Vereine wechseln sich ab, dieses Jahr ist der Verkehrs- und Verschönerungsverein an der Reihe», erklärt der Ammann. In Normalfall wisse der Gemeinderat bis kurz vor dem Anlass nicht, wer als Festredner auftrete. Innerhalb des Gemeinderates habe man die Wahl von Köppel zur Kenntnis genommen. «Diskussionen gab es keine.»

Zum Besuch von Roger Köppel sagt Willi:

«Wir haben Rede- und Meinungsfreiheit und werden auch ihm die Möglichkeit geben aufzutreten.»

Man werde den Nationalrat aber vor seiner Rede noch kontaktieren, fügt der Ammann an, «um ihm mitzuteilen, dass wir keine Plattform für Propaganda bieten». Roger Köppel habe eine Meinung und dürfe diese im Rahmen des Erlaubten auch kundtun, sagt Willi und unterstreicht auch die Meinung des Gremiums: «Wir als Gemeinderat sind absolut gegen den aktuellen Krieg und das Elend, welches er verursacht. Die Gemeinde Dürrenäsch stellt Geflüchteten aus der Ukraine drei Wohnungen zur Verfügung.»

Verkehrs- und Verschönerungsverein hält an Einladung fest

Willy Braun, Präsident Verkehrs- und Verschönerungsverein Dürrenäsch. Bild: zvg

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dürrenäsch bezeichnet sich auf der Website der Gemeinde als politisch und konfessionell neutral. Von der Kritik der SP, dass Roger Köppel als Putin-Versteher eingeladen wird, hält Vereinspräsident Willy Braun nichts.

«Roger Köppel ist kein Putin-Freund. Er verurteilt das Handeln Putins so wie wir alle.»

Roger Köppel versuche lediglich die Komplexität des Konflikts darzustellen. «Es gibt nicht nur schwarz und weiss auf unserer Welt», so Braun. Man habe Köppel schon Anfang Jahr gebucht, weil er ein attraktiver Redner sei. «Mit Gegenwind haben wir eigentlich nicht gerechnet», sagt der Präsident des Verkehrs- und Verschönerungsvereins.

Ausladen werde man den Verleger und SVP-Nationalrat nicht: «Das würde nicht unserem Verständnis der Demokratie entsprechen.» Den Inhalt der Rede habe man mit Köppel noch nicht abgesprochen. Er erwarte aber eine Ansprache zum Nationalfeiertag ohne das Thema Russland, so Braun.

Köppel lädt Kritiker ein, die Feier zu besuchen und mit ihm zu diskutieren

Und wie reagiert Roger Köppel selber auf die Kritik an seinem geplanten Auftritt? «Ich freue mich sehr, die Ehre zu haben, in Dürrenäsch zu sprechen», teilt er auf Anfrage mit. Weiter sagt er:

«Ich lade alle Kritiker ein, auch aus der SP, die Feier zu besuchen und mit mir zu diskutieren. Das ist die Schweiz: Am selben Tisch unterschiedlicher Meinung sein.»

Köppel spricht am 1. August übrigens nicht nur abends in Dürrenäsch, morgens um 10 Uhr ist auch eine Ansprache an der Bundesfeier in Spreitenbach vorgesehen.

