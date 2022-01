Drei Grossräte wollen keine rekordhohen Strafbefehlsgebühren

Forderung «Da stimmen die Relationen nicht mehr»: Drei Grossräte wollen rekordhohen Strafbefehlsgebühren an den Kragen Bei einer Busse von 400 Franken betragen im Kanton Neuenburg die Strafbefehlsgebühren 50 Franken, im Kanton Aargau sind es 500. Grossräte aus SVP und EVP fordern jetzt, die Gebühr müsse bei geringfügigen Delikten kleiner sein als die Busse selbst. Mathias Küng Jetzt kommentieren 20.01.2022, 17.33 Uhr

Wird innerorts jemand mit 16 km/h zu viel geblitzt, fällt die Strafbefehlsgebühr im Kanton Aargau höher aus als die Busse selbst. Severin Bigler

Unlängst wurde über einen Comparis-Vergleich bekannt, dass bei einer Busse von 400 Franken die Strafbefehlsgebühren im Kanton Neuenburg mit 50 Franken am niedrigsten sind, und im Aargau mit 500 Franken zehnmal so hoch. Damit steht der Aargau an der Spitze aller Kantone.

Das ist für die Grossräte Emanuel Suter (SVP), Christoph Riner (SVP) und Uriel Seibert (EVP) zu viel. Sie fordern via einer Motion, «dass in Verfahren, die ausschliesslich zu einer Busse führen, die Strafbefehlsgebühr in der Regel maximal 2/3 der Busse beziehungsweise die Anklagegebühr der Staatsanwaltschaft in der Regel maximal 4/5 der Busse betragen dürfen.»

SVP ist für Law and Order: wie will man da Strafbefehlsgebühren senken?

Emanuel Suter, Grossrat SVP im Bezirk Laufenburg Ata / Aargauer Zeitung

Aber wie kommt es, dass SVP-Politiker, die doch für Law and Order stehen, ausgerechnet tiefere Strafbefehlsgebühren fordern? Emanuel Suter, von Beruf Rechtsanwalt und Sprecher der Motionäre, schüttelt energisch den Kopf: «Es geht in unserem Vorstoss nicht um schwere, sondern einzig um geringfügige Delikte, die zu einer Busse von wenigen hundert Franken führen. Bei schwereren Delikten greift die Motion nicht, da diese mit höheren Bussen, Geld- oder gar Freiheitsstrafen geahndet werden».

Ein klassisches Beispiel dafür seien Geschwindigkeitsüberschreitungen, zum Beispiel innerorts ab 16 km/h, ausserorts ab 21 km/h, bei ungenügend gesicherten Ladungen oder leichten Verkehrsunfällen mit Sachschaden. Solche Delikte werden mit Bussen von wenigen hundert Franken via Strafbefehl abgehandelt. Doch bei einer nicht bezahlten Busse bis 100 Franken komme die Strafbefehlsgebühr von 200 Franken dazu, bei Bussen von 0 und 199 Franken kämen 300 Franken dazu, bei 200 bis 399 Franken Busse sind es 400 Franken. Ginge es nach den Motionären, könnte bei einer Busse von 200 Franken nur noch eine Strafbefehlsgebühr von maximal 133 Franken (entsprechend 2/3 der Busse) erhoben werden.

Was stört die drei Politiker denn an der Gebührenhöhe, zumal der Kanton gegenüber der AZ zu dieser Frage unlängst geltend machte: «Der Kostendeckungsgrad der Strafverfahren bei den Massengeschäften (Geschwindigkeitsübertretungen, Fahren im angetrunkenen Zustand, Schwarzfahren) bewegt sich in der Regel zwischen rund zwei Dritteln und knapp 100 Prozent des Aufwandes.» Sind die Motionäre nicht für kostendeckende Gebühren, sollen die Steuerzahlenden die Differenz übernehmen?

Wieder schüttelt Suter den Kopf: «Natürlich sind wir für das Verursacher- und Kostendeckungsprinzip. Das wird aber nicht nur im Aargau angewendet. Deshalb fragen wir uns, warum die Gebühr hier bis zehnmal so hoch sein kann wie im günstigsten Kanton? Ich frage mich, haben wir da eventuell ein strukturelles Problem?»

Suter: Es geht uns vorab um das Verhältnismässigkeitsprinzip

Den Motionären gehe es vor allem um das Verhältnismässigkeitsprinzip, welches eines der wichtigsten Prinzipien staatlichen Handelns sei, sagt Suter weiter. Es stört ihn sehr, wenn die Strafbefehlsgebühr höher oder sogar doppelt so hoch ist wie die Busse: «Da stimmen die Relationen nicht mehr. Wie der Kanton selbst sagt, geht es hier um ein Massengeschäft. Ich selbst hatte noch nie einen Strafbefehl. Manche Betroffene fechten ihn aber an, weil die Gebühr bei geringen Vergehen im Verhältnis zur Busse zu hoch ist», sagt Suter weiter, auch wenn ein Weiterzug einzig wegen der Höhe der Gebühren in der Regel sinnlos sei, weshalb er davon abrate.

Erstaunlich ist aber doch, dass jetzt eine Senkung der Gebühren bei kleineren Vergehen verlangt wird, derweil der Grosse Rat doch 2015 eine Erhöhung der Gebühren gutgeheissen hat? Das habe der Grosse Rat in der Tat beschlossen, bestätigt Suter, und einen Rahmen von 200 bis 10'000 Franken festgelegt: «Ich frage mich aber, ob diese Erhöhung auch so gut durchgekommen wäre, wenn man damals schon gewusst hätte, wie unverhältnismässig hoch die Gebühr bei kleinen Bussen festgesetzt wurde.»

Maskenverweigerung: auch hier ist die Gebühr höher als die Busse

Wenn Kontrolleure der Aargau Verkehr AG jemanden bitten müssen, die Schutzmaske zu tragen, die Person dies aber nicht tut, wird sie aufgefordert, an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Tut sie dies nicht, wird eine Anzeige erhoben. Das hat, wie die AZ kürzlich schrieb, üblicherweise einen Strafbefehl mit Busse zufolge. Da kommen auf eine betroffene Person bei einem Standardfall eine Busse von 200 Franken zu, plus Strafbefehlsgebühren von 400 Franken, zusammen also 600 Franken. Hier gilt dieselbe Grundsatzkritik Suters. Ihm fehlt da die Verhältnismässigkeit zwischen Busse und Gebühr.

