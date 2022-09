Politiker-Fussball FC Grossrat Aargau will mit Jonas Fricker zu neuer Form finden – noch fehlen die Frauen Am Dienstagabend hat der FC Grossrat Aargau sein erstes Training der Saison. Grünen-Grossrat Jonas Fricker hat das Team neu aufgestellt und will es für das Heimturnier von 2024 fit machen. Eva Berger 06.09.2022, 05.00 Uhr

Jonas Fricker 2016 im Dress des FC Nationalrat. Jetzt will er den FC Grossrat Aargau zu neuer Form verhelfen. zvg

Dem FC Grossrat lief es zuletzt nicht rund. Am interparlamentarischen Turnier von 2020 landete die Aargauer Mannschaft auf dem letzten Platz. In diesem Sommer ist sie gar nicht erst angetreten, das Team war dafür zu schlecht aufgestellt. Das soll sich jetzt ändern: Grünen-Grossrat Jonas Fricker hat kürzlich die Captain-Binde von der langjährigen Spielmacherin Jeanine Glarner (FDP) übernommen, am Dienstagabend nach der Grossratssitzung findet das erste Training der Saison statt.

Um dieses möglichst attraktiv zu gestalten, setzt Fricker auf Prominenz: Raimondo und Luigi Ponte, Brüder und Aargauer Fussballlegenden, werden das Training leiten – Luigi als Schiedsrichter, der ehemalige Trainer und Sportchef des FC Aarau, Raimondo, wird die Mannschaft trainieren. Anschliessend gibt es Pizza.

Kollegialerer Umgang im Team

Er wolle dem FC Grossrat Aargau neuen Schwung, sportlichen Spirit und Netzwerk-Qualitäten verleihen, sagt Jonas Fricker auf Anfrage. Er hat Erfahrung, war in seiner Zeit in Bundesbern auch Spieler des FC Nationalrat. In einem Fussballteam lerne man die Parlamentsmitglieder anders kennen als während der Sitzungen, das sei der Zusammenarbeit dienlich:

«Wenn man zusammen als Team auf dem Platz gekämpft hat, begegnet man sich auch im Rat auf einer anderen, kollegialeren Ebene.»

Für das Training vom Dienstagabend haben sich fünf Grossräte der SVP, drei der GLP und je einer von SP und Die Mitte angemeldet. Hinzu kommen Alt-Grossrat Roland Basler (ehemals BDP) und Jonas Fricker. Er hätte gerne auch Frauen im Team, sagt Fricker, fussballspielende Grossrätinnen zu rekrutieren, sei aber offensichtlich schwierig.

Noch sind die Männer unter sich

Immerhin: Mit der ehemaligen Captain Jeanine Glarner (FDP), Lelia Hunziker (SP) und Renate Häusermann (SVP) befinden sich drei Frauen auf der Liste der aktiven Mitglieder. Leider seien sie alle drei am Kick-off-Training verhindert, bedauert Jonas Fricker.

Jeanine Glarner ist auch OK-Präsidentin in spe des Interparlamentarischen Fussballturniers vom Sommer 2024, das im Aargau stattfinden wird. Spätestens dann will der FC Grossrat Aargau wieder in Form sein.

Alte Form: Der FC Grossrat Aargau 2011, unter anderem mit Goalie Thierry Burkart (hinten in Schwarz), Regierungsrat Alex Hürzeler (hinten, zweiter von links) und Roland Basler (hinten, erster von rechts), der immer noch dabei ist. Christian Boss