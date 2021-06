Platznot bei den Schwächsten: Aargauer Sonderschulen sind voll

Bildung Platznot bei den Schwächsten: die Aargauer Sonderschulen sind voll 111 Kinder und Jugendliche im Aargau haben derzeit keinen angemessenen Bildungsplatz. Die Plätze an den Sonderschulen sind besetzt, die Regelschule wird ihnen nicht gerecht. Mit einem Massnahmenpaket geht der Regierungsrat das Problem jetzt an. Eva Berger 11.06.2021, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Manche Kinder fallen durch die Maschen, für sie gibt es werde in der Sonder- noch in der Regelschule einen Platz. (Symbolbild) fotolia

An der Heilpädagogischen Schule (HPS) in Zofingen werden im nächsten Schuljahr 106 Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Beeinträchtigung unterrichtet. Das sind so viele wie noch nie. Trotzdem mussten in diesem Frühling vier Kinder, die eigentlich Anspruch hätten, abgewiesen werden. «Mit 100 bewilligten Plätzen sind wir deutlich überbelegt. Gerne hätten wir allen einen Platz zur Verfügung gestellt», sagt Schulleiterin Priska Gloggner.

Die Platznot an der HPS Zofingen ist keine Ausnahme. Die HPS Döttingen besuchen im nächsten Jahr 64 Kinder und Jugendliche, für vier reichte der Platz nicht, für 54 ist die Schule vorgesehen. Ähnlich sieht es in Wohlen aus, auch in Lenzburg und Wettingen sind die HPS voll.

«Schon in den vergangenen Jahren und nun verstärkt auch dieses Jahr gingen überdurchschnittlich viele Aufnahmegesuche ein. Weil die heilpädagogischen Sonderschulen bereits stark belegt sind, reichen die verfügbaren Plätze nicht aus», bestätigt Bildungsdirektor und Landstatthalter Alex Hürzeler das Problem.

40 zusätzliche Plätze – aber nur befristet

Derzeit sind 111 Kinder und Jugendliche im Aargau ohne angemessenen Bildungsplatz. Für einen Teil der Betroffenen kann eine Lösung gefunden werden, immer wieder werden manche auch ausserkantonal platziert. Auch für den Regierungsrat ist das keine ideale Situation. Und jetzt handelt er. Für 40 Schülerinnen und Schüler wurden im Rahmen eines Massnahmenpaketes für das kommende Schuljahr zusätzliche Sonderschulplätze geschaffen, «damit ihnen ihr Recht auf einen angemessenen Bildungsplatz im Aargau gewährt werden kann», so Alex Hürzeler.

Bildungsdirektor und Landstatthalter Alex Hürzeler. Britta Gut

Der Entscheid, ob ein Kind in der Regelschule bleibt oder den Unterricht an einer Sonderschule besucht, fällt die Schulpflege. Die Zuweisung wird geprüft, wenn ein Kind voraussichtlich in der Regelschule oder im Regelkindergarten wegen seiner Fähigkeiten nicht am richtigen Ort wäre. Doch das Ziel ist eigentlich klar: Kinder sollen in der Regelschule unterrichtet werden, so sieht es das Schulgesetz vor. Schülerinnen und Schüler mit einer Behinderung erhalten Förderunterricht durch Fachpersonal, das soll aber nicht abseits passieren, sondern Teil des Alltags an der Regelschule sein.

Das wäre der Normalfall, doch die Sonderschulquote im Aargau ist konstant hoch und liegt laut Regierungsrat bei rund 2,6 Prozent.

Kinder in Sonderschule, die in die Regelschule könnten

Es gibt viele Gründe dafür, warum die Situation so angespannt ist. Einerseits hat es insgesamt mehr Schülerinnen und Schüler als noch vor einigen Jahren. Weiter gibt es einen Mangel an Heilpädagoginnen und weiteren Fachkräften für die Unterstützung von Kindern mit anderen Bedürfnissen in der Regelschule. Dann fehle der Gesamtüberblick, wird moniert, weil die Zuweisung in den Gemeinden geschieht. An den Sonderschulen werde schliesslich der Platz knapp, weil sie von Kindern besucht werden, die in die Regelschule gehörten, sagen Behinderten-Organisationen.

Die Schaffung der weiteren 40 Plätze an Sonderschulen ist im Sinne von Maya Bally, Grossrätin (Die Mitte) und Präsidentin des Aargauischen Verbands der Unternehmen mit sozialem Auftrag (Avusa). Sie hat zusammen mit Grossrätinnen und Grossräten aus SP, EVP, Grüne und GLP per Motion eine Übergangslösung gefordert. Diese soll erstens eine kantonale Meldepflicht für Kinder und Jugendliche beinhalten, die noch keinen angemessenen Bildungsplatz haben, zweitens soll der Kanton Behörden, Schulleitungen und Eltern bei der Suche nach einer Lösung unterstützen.

Autisten bei Sehbehinderten, Auffällige bleiben daheim

Kinder und Jugendliche, die durch die Maschen fallen, seien oftmals verhaltensauffällig, weil sie kognitiv und/oder psychisch beeinträchtigt oder stark in der Entwicklung verzögert sind. «Solche Fälle können Behörden und Schulleitungen an den Anschlag und die Eltern in die Verzweiflung bringen», begründen die Grossrätinnen die Dringlichkeit ihres Anliegens.

Am meisten betroffen seien aber die Kinder selber, die in der für sie falschen Schule landeten oder gar daheim blieben. So würden sozial auffällige Schüler in einer Einrichtung für Kinder mit einer kognitiven Beeinträchtigung untergebracht, oder Autisten bei hör- und sehbehinderten Schülern. Allenfalls wird ausserkantonal eine Schule gesucht oder der Unterricht findet in kleinen Portionen marginal zu Hause statt.

Maya Bally, Grossrätin Die Mitte und Präsidentin des Aargauischen Verbands der Unternehmen mit sozialem Auftrag (Avusa). (13. August 2020, Wettingen) Severin Bigler

Die zusätzlichen Plätze sind also willkommen. «Sie geben eine gewisse Entspannung, darüber sind wir froh», sagt Maya Bally. Das Problem sei damit aber mittel- und langfristig nicht behoben.

Das weiss man auch auf dem Bildungsdepartement, die Plätze werden darum auch nur auf drei Jahre befristet geschaffen. Bildungsdirektor Alex Hürzeler sagt:

«Sie federn die angespannte Situation ab, das verschafft uns etwas Luft, um die Situation zu stabilisieren und Massnahmen in Angriff zu nehmen, die mittel- und langfristig zu einer moderaten Senkung der Sonderschulquote beitragen werden.»

Der Regierungsrat habe die entsprechenden Beschlüsse gefasst um die Thematik umgehend anzugehen.

Mehr Einfluss durch den Kanton

Der Kanton wird mit dem «Projekt Sonderschule» mehr Einfluss nehmen bei den Zuweisungen in die Schulen. Die Kinder sollen entsprechend ihren Bedürfnissen auf die verfügbaren Plätze verteilt werden, bei jenen, die bereits eine Sonderschule besuchen, wird geprüft, ob sie begleitet in die Regelschule wechseln können. Weiter wird die behindertenspezifische Beratung kantonsweit angeboten und ausgedehnt. Die bestehenden Sonderschulen werden auf ihre Zielgruppe und ihre Angebote überprüft und allenfalls angepasst. Die aufsuchende Familienarbeit wird rascher aufgebaut und ausser zur Vermeidung von Fremdplatzierungen, auch zur Vermeidung von Sonderschulplatzierungen eingesetzt.

Und schliesslich soll das zur Verfügung stehende Geld auch genutzt werden. Insgesamt würden nämlich die verfügbaren Ressourcen zwar weitgehend, aber nicht vollständig ausgeschöpft, so der Regierungsrat. Die Schulen sollen die ihnen zugesprochenen Mittel für Härtefälle so einsetzen, dass Kinder mit Beeinträchtigungen angemessen unterrichtet werden können. «Diese Massnahmen helfen mit, dass sich die Schulen den vielschichtigen Herausforderungen bei der Schulung von Kindern mit einer Behinderung kompetent stellen können», sagt Alex Hürzeler.

Eine Frage des Geldes?

Der Regierungsrat hat Maya Ballys Motion entgegengenommen. Weil die Massnahmen bereits geplant oder angelaufen sind, wollte er den Vorstoss auch gleich abschreiben. Dagegen haben sich die Motionärinnen an der Sitzung des Grossen Rats vom Dienstag gestellt. Die Massnahmen seien noch nicht umgesetzt, das Budget dafür noch nicht gesprochen und offene Fragen konnten weder gestellt noch beantwortet werden.

Weil der Grosse Rat die Abschreibung ebenfalls ablehnte, wird der Regierungsrat bis zum Beginn des neuen Schuljahres – und damit dem Projektstart – noch konkreter werden müssen.

«Vieles ist noch unklar», sagt Maya Bally. Etwa das Vorhaben, dass Gemeinden verpflichtet werden können, eine Privatschule zu finanzieren, welche über die nötigen Kompetenzen verfügt, wenn kein anderer, angemessener Platz gefunden wird. «Ich begrüsse, dass alle Möglichkeiten geprüft werden müssen. Aber die Finanzierung darf bei gleicher Ausgangslage für die Gemeinden nicht unterschiedlich sein.» Insgesamt stelle sich die Frage, ob den Schulen genügend Ressourcen für den Unterricht von Kindern mit Beeinträchtigung zur Verfügung stehen. «Die Hürden für Anspruch auf Härtefallgelder sind gemäss Meldungen aus der Praxis zu hoch, darum ist dieser Topf auch kaum genutzt», sagt Bally. Bis all die Massnahmen zum Tragen kommen, brauche es aber auf jeden Fall etwas Flexibilität – etwa bei der Finanzierung von Lösungen.

Fachkräftemangel wird angegangen

Der Kanton müsse aber auch langfristig planen. «Es bringt nichts, wenn wir die Ressourcen und den Willen haben, aber nicht die nötigen Fachleute», sagt Bally. Der Stellenmarkt für Lehrpersonen biete wenig Spielraum, zusätzliches Personal lasse sich nicht einfach aus dem Hut zaubern, sagt Alex Hürzeler. Aber:

«Wir werden Massnahmen vorantreiben, die zur Attraktivität des Lehrberufs beitragen.»

Damit die Schulung und Förderung von Kindern mit einer Behinderung gelingt wird die Beratung von Regelschulen durch Sonderschulen intensiviert. Interessierte Lehrpersonen sollen sich zudem durch ­niederschwellige Angebote in der Heilpädagogik weiterbilden können.

«Wir werden die Umsetzung beobachten und dranbleiben», sagt Maya Bally.