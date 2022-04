Star Wars: Die Galaktische Zentralbank sitzt im Aargau

Planet Aargau «Star Wars»: Die Galaktische Zentralbank sitzt im Kanton Aargau – und die Bevölkerung lebt in einer Wohnpyramide Im «Star Wars»-Universum ist der Kanton ein Planet und eine Anspielung auf Klischees. 1981 wurde der Aargau zum ersten Mal in einem «Star Wars»-Comic erwähnt. Boris Burkhardt 25.04.2022, 05.00 Uhr

Schweizern aus anderen Kantonen und erst recht Ausländern wird wohl nicht gerade der Aargau als erstes einfallen, wenn sie an die Schweiz denken. Als sogenannter «Rüeblikanton» wird das von Napoléons Gnaden erst 1803 zusammengestückelte Staatswesen bezeichnet, auswärts ist der Aargau vielen als Kanton der Atomkraftwerke und Autobahnen bekannt.

Aber die Aargauer dürfen sich gewiss sein: Vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis, hatte der Aargau als Heimatplanet der Galaktischen Zentralbank einen exquisiten Ruf als einer der reichsten Planeten der Galaxis. Tatsächlich gibt es im «Star Wars»-Universum einen Planeten mit Namen Aargau (im Englischen «Ärgou» gesprochen), der als Bergbauwelt reich wurde und wie erwähnt Sitz der Galaktischen Zentralbank ist.

Bevor Sie jetzt aber alle neun Blurays der Filmtrilogien durchspielen: Dort werden Sie weder den Planeten noch die Bank erwähnt finden. Erstmals geschah dies durch den Autor Larry Hama (*1949) am 24. März 1981 in der 48. Ausgabe von Marvels Star-Wars-Comics. Danach blieb es lange still um den Planeten Aargau; der Name wurde erst wieder 2003 im Roman «Boba Fett: Das Labyrinth» («Maze of Deception») der «Star Wars Legends» erwähnt, der Reihe der Bücher und Comics ausserhalb des eigentlichen Filmkanons.

Aargauer Bevölkerung lebt in einer Wohnpyramide

Der Kopfgeldjäger und Titelheld Boba Fett hat laut Klappentext vor seinem scheinbaren Ableben ein «beachtliches Vermögen» auf der Bank von Aargau hinterlassen; die Autorin Elizabeth Hand hatte den Namen Aargau angeblich vom Verlag vorgegeben bekommen. Seither wurden Details über den fiktiven Planeten ausgebaut.

So erfahren wir in der deutschen «Jedipedia» und der englischen «Wokieepedia», dass die gesamte Bevölkerung des Planeten Aargau in einer riesigen Wohnpyramide mit sieben Ebenen lebt. Während in den oberen Ebenen der interplanetare Flugverkehr, die Verwaltung, der Handel und Unterkünfte untergebracht sind, halten sich in der siebten und grössten Ebene Kriminelle und Glücksritter auf, was die sogenannte «Unterstadt» zu einem gefährlichen Ort macht. Dennoch gibt es das Sprichwort «Besser arm auf Aargau als reich sonst wo».

Die ursprünglichen Bewohner des gemässigten Planeten mit Wäldern und Seen waren schon lange ausgestorben, als der Planet 20'000 bis 17'000 Jahre vor dem ersten «Star Wars»-Film von der Galaktischen Republik entdeckt wurde. Seither ist er hauptsächlich von Menschen und Droiden bewohnt. Bevölkerung und Sprache werden allerdings nicht «Aargauer» und «Aargauisch» genannt, sondern zumindest im englischen Original «Aarguuns» und «Aargauese». Es ist nicht bekannt, ob «Star Wars»-Gründer George Lucas die Namenswahl kannte oder gar genehmigte. Anfragen der AZ an Lucas Arts und Disney blieben unbeantwortet.

Klischeehafte Sicht auf die Schweiz

Es ist aber offensichtlich, dass der Planet Aargau für die klischeehafte Sicht des Auslandes (und hier speziell der USA) auf die Schweiz steht: Der Planet ist nicht nur ein reicher Bankenplanet, er wird auch vom Intergalaktischen Bankenclan regiert. Dieser blieb zwar stets Anhänger der Galaktischen Republik, erklärte sich aber in den galaktischen Kriegen für neutral und bemühte sich immer um den Handel mit beiden Seiten.

Die Tatsache, dass Auswärtigen auf Aargau das Tragen von Waffen verboten, für die Einheimischen aber Pflicht ist, mag nur zufällig auf das Schweizer Milizsystem anspielen. Eindeutig kein Zufall ist aber der Name Zug für die Sonne, die Aargau als dritter von acht Planeten umkreist. Ein Schelm, wer an die niedrigsten Steuern der Schweiz denkt.

Der Vollständigkeit halber seien noch die Namen Uri und Bern erwähnt, die zwei marginale Charaktere des Star-Wars-Bücheruniversums tragen; das «Glarus-Tal» lag auf dem Planeten Alderaan, der das erste Opfer des Todessterns wurde. Bei diesen Namen dürfte es sich aber tatsächlich um reinen Zufall handeln.