Aargauer Pilzkontrolleur erzählen von ihrem Hobby

Pilzsaison Aargauer Pilzkontrolleur sagt zur Artenbestimmung: «Man kann jeden Pilz probieren, auch den giftigsten» Zunächst gab es in diesem Jahr kaum Pilze. Nun hat es geregnet, und sie schiessen aus den Waldböden. Welche sind essbar – und woran erkennt man sie? Die Pilzkontrolleure Ewald Wagner und Jolanda Guglielmo wissen es. Zu Gast im Anfängerkurs.

Pilze sind seit Jahren ihr grösstes Hobby: Ewald Wagner und Jolanda Guglielmo erleben Glücksgefühle bei jedem Fund. Andrea Zahler

Irgendwie hatte man das als Kind anders gelernt. «Nicht essen!», hiess es damals über den Fliegenpilz, auf! gar! keinen! Fall! Und jetzt hält Ewald Wagner einen solchen in seiner Hand und sagt: «Man kann jeden Pilz probieren, auch den giftigsten.»

«Probieren» – das bedeutet bei Wagner (der als Spezialist weiss, was er tut) allerdings nicht essen. Probieren, das geht so: Er klemmt sich ein Pilzstückchen zwischen die Lippen und berührt es mehrmals mit der Zungenspitze. Empfindet er Bitterkeit oder Schärfe – weg damit. Tut die Zunge nicht weh, ist der Pilz essbar.

Das zumindest gilt für die Täublinge, neben den Röhrlingen eine der beiden Gattungen, die Wagner und seine Stellenpartnerin Jolanda Guglielmo ihren Schülerinnen und Schülern in den vergangenen fünf Wochen nähergebracht haben.

Er dürfte wohl hierzulande der bekannteste Giftpilz sein: der Fliegenpilz. Andrea Zahler

Seit 2015 sind die beiden in 21 Aargauer Gemeinden als Pilzkontrolleure zuständig. Während der Saison von August bis Ende Oktober prüfen sie in Bremgarten immer mittwochs, samstags und sonntags die Erträge von Hobbysammlern. Nebenbei geben sie Kurse. So etwa den Anfängerkurs im Bezirksschulhaus Bremgarten, der an jenem Abend zum letzten Mal stattfindet.

Auch giftige Exemplare bescheren ihnen ein Glücksgefühl

Wagner und Guglielmo pirschen seit Jahrzehnten durch die Wälder. Er sammelt seit 18 Jahren, sie seit fast 30. Ab 2004 besuchten sie regelmässig Kurse. «Im Wald einen schönen Pilz zu finden, beschert mir Glücksgefühle», schwärmt Wagner, sogar, wenn er giftig und deshalb nur optisch geniessbar sei. «Pilze sind schlicht etwas Wunderschönes, ein Wunder der Natur!» Guglielmo nickt: Die Suche sei «Adrenalin pur».

Die Tage vor der letzten Unterrichtsstunde dürften den beiden also eine wahre Glücksorgie beschert haben. Für den Abschluss haben Guglielmo und Wagner nämlich in einem Dutzend Stunden rund 100 Pilzsorten zusammengesucht und in Plastiktellerchen verteilt.

Das entspricht ungefähr einem Zehntel ihres Repertoires: «Eine Ahnung haben wir von mehr als 1000 Pilzarten», schätzt Wagner, «sicher zuordnen können wir zwischen 600 und 800.» Das klingt stattlich, doch die Welt der Pilze kennt eigene Massstäbe: In Mitteleuropa wachsen rund 5000 Grosspilz-Arten, weltweit sind es zwischen 200’000 bis 300’000.

Etwa 100 verschiedene Pilze haben Jolanda Guglielmo und Ewald Wagner für den letzten Kursabend gesammelt. Andrea Zahler

Zum Glück gibt es Merkmale, um all diese Arten auseinanderzuhalten: Wächst der Pilz auf einer Wiese oder im Wald? In der Erde oder auf Holz? Hat er an der Unterseite seines Huts Lamellen? Röhren? Oder gar Leisten? Wächst sein Stiel in der Mitte oder seitlich? Welche Farbe hat er?

Es gibt weitere – und natürlich ist es nicht möglich, in der Kürze der Zeit alle Merkmale zu vermitteln. Deshalb lernen die Teilnehmenden im Anfängerkurs zwei Pilzgattungen kennen: Röhrlinge und Täublinge. «Die sind relativ einfach zu unterscheiden», sagt Wagner.

Selbst mit einem Hilfsblatt ist die Bestimmung knifflig

An einem der Bänke sitzen nun auch die elfjährige Hannah und ihre Mutter Karin Köpfli. Beide versuchen, die Pilze in Plastiktellern vor ihnen zu bestimmen. Doch selbst mit einem Bestimmungsschlüssel, also einem A4-Blatt, der die Röhrlinge und Täublinge anhand ihrer Merkmale auseinander dröselt, ist das gar nicht so einfach.

Karin Köpfli und Tochter Hannah sagen: «Bei einem Tag im Wald hat es uns den Ärmel reingezogen.» Andrea Zahler

Karin Köpfli erzählt, in der Jugend sei sie mit ihrem Vater regelmässig im Wald gewesen, zwischenzeitlich sei das Pilzesuchen für einige Jahre in den Hintergrund gerückt und sei dann neu entflammt: «Unsere Nachbarsfamilie hat denselben Kurs besucht. Bei einem Tag mit ihnen im Wald hat es uns den Ärmel reingezogen.»

Hannah sagt, das Beste am Pilzesammeln sei das Suchen, das Finden, das Aufschlüsseln, um was für einen Pilz es sich handelt – und das Essen. Was Hannah aber auch längst weiss: «Fast jeder essbare Pilz hat einen giftigen Doppelgänger.» Die Familie Köpfli lassen jeden Fund von der Pilzkontrolle inspizieren – und sie wird das nach dem Kurs weiterhin tun, wie Karin Köpfli sagt.

Tipps rund ums Pilzesammeln - Lassen Sie die Pilze kontrollieren, bevor Sie sie essen. Eine Pilzkontrolleurin oder einen Pilzkontrolleur in der Nähe findet man auf dieser Karte. - Das Vorzeigen bei der Kontrolle ist auch dann dringend empfohlen, wenn Sie eine Pilzerkennungsapp verwenden. Eine Auswertung des «Kassensturz», der mehrere Apps getestet und verglichen hat, zeigt, dass diese oft nicht zuverlässig sind. - Sammeln Sie nur Pilze, die Ihnen bekannt sind. - Lagern Sie die Pilze in luftigen Körben, niemals in Plastiksäcken. - Essen Sie keine rohen Pilze, sie eignen sich nicht als Salat oder zum Dippen. Champignons gehören zu den wenigen Pilzen, die man auch roh essen kann. - Frische Pilze sind nicht lange haltbar, deshalb sollten Sie sie sofort zubereiten und geniessen. - Pilzgerichte können problemlos ein zweites Mal erwärmt werden, falls sie in der kurzen Zwischenzeit im Kühlschrank gelagert und vor dem Genuss noch einmal richtig erhitzt werden. - Beschwerden nach einer Pilzmahlzeit können auch andere Ursachen als Giftpilze haben: Allergien, Unverträglichkeiten oder bakterielle Lebensmittelvergiftungen. Kontaktieren Sie bei Unwohlsein nach einem Pilzessen oder bei Verdacht auf eine Vergiftung aber unverzüglich einen Arzt. Das Schweizerische Toxikologische Informationszentrum (Telefonnummer 145) kann Ihnen zudem Auskunft geben. Weitere Tipps und Informationen rund um das Thema Pilze sind hier zu finden.

Sie ass Pilze aus ihrem Garten auf gut Glück

Die Stiftung Tox Info Suisse, die telefonische Expertenauskunft rund um den Kontakt mit Gift bietet, listet in ihrem Jahresbericht 2021 insgesamt 529 Fälle auf, in denen Menschen wegen (vermuteter) Pilzvergiftungen Rat suchten. Von den 57 Fällen, die Ärzte schweizweit zurückgemeldet haben, verlief im vergangenen Jahr keine tödlich. Allerdings vermeldete der «Blick» erst vor wenigen Tagen, Bei Tox Info Suisse gingen derzeit so viele Anrufe wegen Pilzvergiftungen ein wie noch nie.

Ein Pilzführer zur Bestimmung der Art ist gut, zur Sicherheit sollten die Funde allerdings bei der lokalen Kontrollstelle gezeigt werden. Andrea Zahler

Auch Cecile Greminger, die im Bremgarter Schulhaus an einer Bank sitzt, vor sich einen Pilz im Plastikteller, war früher wenig zimperlich. Die Wiese vor ihrem Haus sei voller Pilze, erzählt sie: «Die habe ich immer gepflückt, gefühlsmässig, ohne definitiv zu wissen, ob sie essbar sind oder nicht.» Ausgesehen hätten sie wie Champignons und – sehr gut geschmeckt.

Eines Tages habe sie die Pilze doch noch zur Kontrollstelle gebracht, wo man ihr bestätigte, was sie an ihrem Körper quasi bereits getestet hatte. «Ab da habe ich Pilze praktisch nur noch im eigenen Garten eingekauft.» Jolanda Guglielmo und Ewald Wagner empfehlen, jeden Fund zu zeigen.

Das Fleisch des Schwarzblauenden Röhrlings ist zitronengelb. Verpasst man ihm einen Schnitt, verfärbt es sich blitzschnell schwarzblau. Andrea Zahler

Den umgekehrten Fall – also ein Pilz, der giftig aussieht, es aber nicht ist, weiss Ewald Wagner schliesslich noch zu präsentieren. Das Fleisch des Schwarzblauenden Röhrlings hat die Farbe einer Zitrone. Schneidet oder sticht man es ein, verfärbt sich die Schnittstelle dunkel. Diese Art ist Wagners Favorit: «Der Schwarzblauende Röhrling ist einfach am meisten Pilz», sagt er, um dann im Gestus des Bewunderers nachzudoppeln: «Sehen Sie sich diese Farbe an! Einfach schön!»

