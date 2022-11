Als kleinstes Polizeikorps der Schweiz, gemessen an der Bevölkerungszahl, sei es wichtig, die Durchhaltefähigkeit in Ernstlagen sicherzustellen, heisst es bei der Aargauer Kantonspolizei. Aus diesem Grunde bestreitet die Kantonspolizei vom 24. bis 27. November einen Teil der Übung mit dem Aufklärungsbataillon 11 der Schweizer Armee, das sich mitten in der Übung «Pilum 22» befindet. Die Zusammenarbeit von Partnern sei in Krisen elementar und müsse trainiert werden. Wer realitätsnah übe, sei besser gewappnet. In der ersten Nacht des gemeinsamen Einsatzes wurden deshalb Checkpoints an Orten eingerichtet, welche lagebedingt ausgewählt worden waren, so die Kapo. Ziel war es, mittels sichtbarer Präsenz den Kontrolldruck in der Zeit erhöhter Einbruchskriminalität zu erhöhen und dabei die gegenseitigen Mittel kennen zu lernen. (az)