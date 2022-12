Notfallkrise: SVP-Nationalrat fordert Spital- und Praxisgebühr

Pflegekrise Notfallstationen entlasten: SVP-Nationalrat Thomas Burgherr fordert eine Spital- und Praxisgebühr 2019 lehnte der Nationalrat die Forderung von Thomas Burgherr ab, dass Patienten bei jedem Praxis- und Spitalbesuch zwischen 15 und 40 Franken direkt bar zahlen sollen. Nun will der SVP-Politiker den Vorstoss nochmals einreichen – und auch die Aargauer Regierung plant Massnahmen zur Entlastung der Notfallstationen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Thomas Burgherr will im Februar eine parlamentarische Initiative für Praxis- und Spitalgebühren, die 2019 abgelehnt wurde, in leicht abgeänderter Form erneut einreichen. Alex Spichale

Die überlasteten Notfallstationen der Spitäler sind nicht erst seit heute ein Thema in der Politik: Schon vor fünf Jahren forderte SVP-Nationalrat Thomas Burgherr mit einer parlamentarischen Initiative die Einführung von Spital- und Praxisgebühren. Ein direkter Selbstkostenanteil im ambulanten Bereich sei eine Massnahme, um die Gesundheitskosten in den Griff zu bekommen. Burgherr sagte: «Mit einem Betrag von 30 bis 40 Franken bei Spitalambulatorien und zwischen 15 und 20 Franken bei frei praktizierenden Ärzten will ich ein Instrument schaffen, das die Patienten daran erinnert, dass das Gesundheitswesen nicht gratis ist.»

Als der Vorstoss im Dezember 2019 im Nationalrat behandelt wurde, sagte Burgherr: «Schon bei kleinsten gesundheitlichen Problemen suchen immer mehr Menschen ein Spital auf. Oft geschieht dies aus Bequemlichkeit, weil Spitäler 24 Stunden offen haben und man keinen Termin vereinbaren muss.» Die massive Zunahme von Patienten mit Kleinigkeiten verursache unnötige Kosten und halte das Personal von akuten Fällen ab, kritisierte der SVP-Nationalrat.

Behandlung im Spital deutlich teurer als in der Hausarztpraxis

Zudem sei die Behandlung solcher Fälle in Spitälern viel teurer als beim Hausarzt: «Laut einer Hochrechnung kostet eine Konsultation im Spital 422 Franken, beim Spezialisten 248 Franken und beim Grundversorger hingegen nur 164 Franken.» Burgherr sagte weiter, man gehe davon aus, «dass bis zu 40 Prozent dieser Patienten keinen echten Notfall haben, bei welchem schlimme Gesundheitsschäden zu erwarten sind».

Doch der Nationalrat lehnte seine parlamentarische Initiative mit 136 zu 52 Stimmen deutlich ab, die Gebühr wurde damit nicht eingeführt. Vor dem Hintergrund der aktuellen Rekordzahlen in den Aargauer Kantonsspitälern – 352 Notfallpatienten in Baden am 26. Dezember, 202 Kinder und Jugendliche in Aarau am 25. Dezember – wiederholt Burgherr seine Forderung. Er werde im Februar eine angepasste Version des Vorstosses nochmals einreichen, kündigt der SVP-Nationalrat an.

Mitte-Grossrätin Edith Saner verlangt bessere Notfallversorgung

Im März reichte Mitte-Grossrätin Edith Saner, die Präsidentin des Gesundheitsverbandes Vaka, im Kantonsparlament einen Vorstoss für eine bessere Notfallversorgung ein. Hintergrund ist unter anderem der Hausärztemangel: 2019 kamen im Aargau auf 1000 Einwohnerinnen und Einwohner 0,63 Hausärztinnen und Hausärzte. Damit liegt dieser Wert deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt von 0,83. Die Situation spitze sich immer mehr zu, schrieb Saner und forderte Massnahmen.

Angesichts der Lücken im Bereich der ambulanten Grundversorgung und der zunehmend kritischen Notfallversorgung sei der Kanton in der Pflicht, eine qualitativ hochstehende und kosteneffiziente Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Für die Hausärzte sei der Notfalldienst eine grosse Belastung, deshalb müsse dieses Thema «prioritär angegangen und zusammen mit den Spitälern neu organisiert werden».

Das Problem könnte laut Gesundheitspolitikerin Saner zum Beispiel durch vorgelagerte Notfallpraxen auch an Regionalspitälern gelöst werden, die mit dem Notfalltarif abgegolten werden könnten. Geklärt werden müssten Zuständigkeiten, Organisation, Entschädigung der Notfalldienstleistenden sowie die allfällige Anpassung der rechtlichen Grundlagen.

Kanton und Ärzte erarbeiten Konzept – erste Massnahmen im Frühling?

Der Regierungsrat nahm Saners Forderung entgegen und hielt fest: «Neben der unterdurchschnittlichen Versorgungsdichte in der ambulanten Grundversorgung zeigt sich bei den jüngeren Ärztinnen und Ärzten eine sinkende Bereitschaft zur Übernahme der Notfalldienstleistung.» Das Versorgungsproblem sei erkannt und als Schwerpunktthema in die Gesundheitspolitische Gesamtplanung 2030 aufgenommen worden, hielt die Regierung fest.

Gesundheits- und Innendepartement erstellen nun zusammen mit den Interessenvertretern das Konzept «Grund- und Notfallversorgung durch die Ärzteschaft». Ziel sei unter anderem, ein Versorgungsmodell für die ärztliche Grund- und Notfallversorgung unter Einbezug neuer Berufe – wie der dipl. Pflegeexpertin APN – auszuarbeiten. Die Umsetzungsphase einzelner Teilaspekte des Konzepts soll bereits im Frühling starten.

