Pflegeberuf Unruhe in der Aargauer Pflegebranche: «Schoggi und Applaus ändern nichts an den Arbeitsbedingungen» Die Arbeit am Krankenbett ist belastend. Die Wertschätzung fehlt. Und sogar Freundinnen und Freunde wenden sich ab, nur weil jemand auf der Covid-Abteilung arbeitet. Der Druck auf das Pflegepersonal ist durch die Pandemie noch einmal gestiegen. Mit welchen Folgen? Noemi Lea Landolt 27.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es dauerte neun Monate, bis sich an Weihnachten das erste und bis jetzt letzte Mal jemand von der Spitalleitung auf die Covid-Abteilung eines Aargauer Spitals traute.

Wenn Erik Grossenbacher, Co-Leiter der Geschäftsstelle des Berufsverbands für Pflegefachpersonen Aargau-Solothurn, von fehlender Wertschätzung gegenüber Pflegefachpersonen spricht, meint er auch solche Gesten – egal, wie gut die Absicht dahinter sein mag. «Essensgutscheine, Applaus und Schoggi ändern weder etwas an den Arbeitsbedingungen noch am Lohn», sagt er. Insofern seien die Arbeitgeber am Fachkräftemangel mitschuldig: «Sie haben die Pflege ihrer Mitarbeitenden in den letzten Jahren einfach vernachlässigt.»

Ende 2020 kamen die Intensivstationen wegen Covid-Patienten an den Anschlag. Alex Spichale

Erik Grossenbacher spürt seit Corona eine grosse Unruhe beim Pflegepersonal – vor allem in den Akutspitälern. «Die Pflegerinnen und Pfleger arbeiteten schon vor der Pandemie am Limit und ermöglichten mehr, als mit den vorhandenen Ressourcen eigentlich möglich wäre», sagt er.

Arbeitgeber verlangen maximale Flexibilität

Mit der Pandemie sei der Druck noch einmal gestiegen. «Die Arbeitgeber verlangen von den Mitarbeitenden maximale Flexibilität und die Mitarbeitenden machen mit. Aus Solidarität gegenüber dem Team und den Patientinnen und Patienten oder weil sie fürchten, ein Nein könnte sie den Job kosten.»

Erik Grossenbacher ist Co-Leiter der Geschäftsstelle des Berufsverbands für Pflegefachpersonen Aargau-Solothurn. zvg

Der Verband hat auch anonyme Schreiben erhalten von Pflegenden, die ungenügende Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz kritisierten. Ebenso weiss Grossenbacher von Risikopersonen, die dafür kämpfen mussten – in einem Fall sogar mit Hilfe eines Anwalts – dass sie auf einer anderen Abteilung arbeiten dürfen.

Sein Bild sei sicher etwas verzerrt, weil er meistens nur erfahre, wenn etwas nicht gut laufe, sagt der Co-Leiter des Berufsverbands. Aber seit Corona hätten sich mehr Pflegefachpersonen an den Verband gewandt.

Sonja und Anita arbeiten beide seit über zehn Jahren in der Pflege. Seit mehr als einem Jahr kümmern sich die diplomierten Pflegefachfrauen in zwei verschiedenen Aargauer Spitälern um Covid-Patienten auf der Allgemeinabteilung. Sonja und Anita heissen eigentlich anders. Aber sie möchten nicht, dass ihre Arbeitgeber erfahren, dass sie mit der AZ gesprochen haben, weil die Kommunikation über die Medienstellen laufen müsste. Nach mehr als einem Jahr Covid-19 sagt Sonja:

«Wir hatten seit März 2020 eigentlich keine Pause.»

Im Sommer hätten sich zwar nur wenig Leute mit dem Coronavirus angesteckt. «Aber weil im Frühling alle nicht dringenden Operationen verboten waren, wurde die Abteilung im Sommer einfach mit Patienten vollgestopft, deren Operationen nachgeholt wurden.»

Im Herbst rollte die zweite Welle an und traf die Spitäler mit voller Wucht. «Der November und Dezember waren ganz schlimm», sagt Sonja. «Die Abteilung war voll, die Patienten schwer krank, freie Betten zu finden, war schwer. Und manchmal mussten wir einfach zuschauen, wie jemand erstickte.» Viele im Team hätten damals geweint, weil sie einfach nicht mehr konnten, sagt Sonja.

«Es war erschreckend. Ich sah Team-Kolleginnen weinen, bei denen ich es nie erwartet hätte.»

Erschwerend hinzu kam, dass Sonja von Freundinnen und Freunden gemieden wurde. «Sie wollten sich nicht mehr mit mir treffen, weil ich auf der Covid-Abteilung arbeite. Das ist hart und das macht mich auch traurig», sagt sie. Ähnliche Erfahrungen hätten auch ihre Team-Kolleginnen gemacht. Sie erzählt von einer Mutter, die auf dem Spielplatz von anderen Müttern gemieden oder nicht mehr eingeladen wurde.

Anders als im Frühling waren Wahleingriffe während der zweiten Welle nicht verboten. Die Spitäler haben den Operationsbetrieb zwar reduziert, um genug Kapazitäten für Covid-Patienten zu haben. Sonja sagt aber:

«Wir hatten während der zweiten Welle keine Unterstützung mehr von anderen Abteilungen.»

Nur wenn sich abgezeichnet habe, dass auf der Covid-Abteilung die Mindestbesetzung nicht eingehalten werden kann, habe man in anderen Abteilungen Betten geschlossen.

Sie sei auch oft kurzfristig eingesprungen, sagt Sonja. Wenn jemand angefragt werde und sage, er könne nicht einspringen, werde das akzeptiert. «Aber eigentlich sagen die meisten Ja. Und das wissen sie auch.» Sogar auf Ferien hätten einige verzichtet oder zumindest angeboten: «Wenn ihr mich braucht, kann ich kommen.»

Auch Anita sagt, es sei ein strenges Jahr gewesen. Am Anfang war die Ungewissheit. «Niemand wusste, was auf uns zukommen würde, und wir hatten keine Erfahrungen mit der Krankheit. Die Stimmung war angespannt.» Inzwischen seien sie routiniert, was es einfacher mache, sagt Anita.

«Aber einen Tag lang in Schutzkleidung zu arbeiten, ist einfach anstrengend.»

Anita hofft, dass sich möglichst viele gegen Covid-19 impfen lassen und sich die Situation in den Spitälern dadurch wieder normalisiert.

Wer bei der Arbeit mit Covid-Patientinnen zu tun hat, muss Schutzbrille, Schutzkittel, Mundschutz und Haarschutz tragen. Alex Spichale

Neben den Patientinnen kümmert sich Anita auch um die Lernenden. «Den jungen Menschen fehlt der soziale Austausch extrem», sagt sie. «Und ich fand es schwierig, ihnen unter diesen Umständen gerecht zu werden.» Gleichzeitig macht es sie stolz, zu sehen, wie die jungen Menschen alles gegeben haben. «Sie wollten arbeiten, obwohl ihr Umfeld und ihre Eltern sich Sorgen machten.»

Die Unruhe, die Erik Grossenbacher vom Pflegeverband spürt, spürt auch Anita.

«Die Stimmung auf der Abteilung war schlecht. Es gab viele Kündigungen und Wechsel.»

Einige Kündigungen hätten sich schon vor Corona abgezeichnet. «Aber die Pandemie hat es sicher verstärkt.»

Für Anita kommt es nicht in Frage, ihren Job zu kündigen. Sie will sich auch nach den Erfahrungen im Coronajahr weiterhin als Pflegefachfrau um Patientinnen und Patienten im Spital kümmern.

Sonja sagt, an der Situation der Pflegenden habe sich nichts geändert. «Die Pandemie hat leider gezeigt, dass es nicht besser wird.»