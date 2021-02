Pflege während Pandemie Wie Corona den Alltag einer Aargauer Spitexmitarbeiterin verändert – und wovor sie sich fürchtet Sie muss bei der Pflege ihrer Klienten Schutzkonzepte einhalten – und immer wieder für Kolleginnen einspringen, die erkranken oder in Quarantäne müssen. Gabi Plüss von der Spitex Suhr erlebt eine intensive Zeit. Ein Thema belastet sie dabei besonders. Raphael Karpf 20.02.2021, 05.00 Uhr

«Wir hatten Glück.», sagt Gabi Plüss. «Wir wurden bisher verschont.» Während andere Pflegefachfrauen in den Spitälern und Heimen am Anschlag waren und teilweise immer noch sind, kamen Plüss und ihre Arbeitskolleginnen bei der Spitex Suhr vergleichsweise glimpflich davon.

Das hat zwei Gründe: Die meisten ihrer Klienten sind älter. Vom Virus dazu verdonnert, blieben sie vergangenes Jahr und auch jetzt noch die meiste Zeit zu Hause. Mit der Folge, dass nur wenige erkrankten. Und wenn das doch einmal vorkam, war die Gefahr gross, dass sie schnell einmal ins Spital gebracht werden musste. Beides führte dazu, dass sie Spitex Suhr nie an den Anschlag kam. Aber natürlich liess das Virus auch bei ihr keinen Stein auf dem anderen.

Masken zum Beispiel sind seit einem Jahr allgegenwärtig. Auch wenn zu Beginn manch ein Klient meinte: Die brauche es schon nicht. Er habe keine Angst. Die 59-jährige Gränicherin sagt:

«Wir mussten unseren Klienten erklären, dass wir die Masken nicht nur für sie tragen, sondern auch für uns, unsere Familien, unser Team und die Klientinnen, die wir später noch behandeln.»

Und wenn eine Klientin von Plüss oder ihrem Team positiv war – in den letzten zehn Tagen waren insgesamt 20 Spitexklienten im ganzen Kanton an Corona erkrankt – dann reichte auch die Maske nicht mehr. Überwurf, Brille und Schutzhandschuhe wurden dann nötig. Das alles muss nach jedem Klienten wieder abgezogen und desinfiziert werden.

Auch im Büro der Spitex blieb kaum etwas beim alten. Wer konnte, wurde ins Homeoffice geschickt. Normalerweise studieren die Pflegefachfrauen am Morgen im Büro die Akten ihrer Klienten, bevor sie auf ihre Runden gehen. Nun bereitet jeweils jemand am Abend vorher alle Dokumente vor und legt sie bereit. Plüss und die anderen holen sie am morgen ab und studieren sie bei sich. Dadurch ist kaum mehr jemand im Büro: «Auch dem verdanken wir, dass es bei uns bisher untereinander zu keinen Ansteckungen kam.»

Weil Kolleginnen ausfallen, werden die Arbeitstage länger

Mit all diesen Änderungen wurden die durchgetakteten Arbeitstage von Plüss und ihren Kolleginnen nochmals voller. Und zusätzlich fielen plötzlich auch noch Mitarbeiterinnen aus. Weil sie selbst erkrankten oder in Quarantäne mussten. Plüss hatte Glück: Sie war bisher gesund – und noch kein einziges Mal in Quarantäne. Und so war sie eine von denen, die immer öfter für ihre Kolleginnen einsprangen.

Verbände wechseln, Spritzen geben, Klienten waschen, Medikamente überprüfen, Kanülen reinigen, Blutzucker messen: Es kam schon auch Mal vor, dass Plüss Zwölfstunden-Schichten hinlegte. Das sei aber durch die Pandemie gar nicht gross anders geworden: «Auch vorher mussten wir in der Spitex schon sehr flexibel sein.» In Suhr hätten sie zudem Glück gehabt, so Plüss: Viele Mitarbeiterinnen sind Teilzeit angestellt. Diese hätten, wenn nötig, das Pensum erhöht und seien für die Kolleginnen eingesprungen.

Privat eingeschränkt, aus Angst, Klienten anzustecken

Trotz der manchmal langen Arbeitstage: Plüss bereut es nicht, dass sie vor rund 15 Jahren bei der Spitex Suhr angefangen hat: «Ich bin froh, dass ich zur Arbeit kann. Ich machte meinen Beruf schon immer gerne. Aber jetzt ist er eine Möglichkeit, überhaupt noch raus zu kommen.» Beruflich hat sie mittlerweile mehr Kontakte als Privat. Dort hat sie sich sehr stark eingeschränkt. Nur noch ihre Kinder trifft sie regelmässig.

Denn immer schwingt auch die Angst mit, das Virus doch noch irgendwo aufzulesen. Und ihre Klienten zu gefährden. Plüss sagt:

«Es wäre bitter, wenn etwas passieren würde. Aber man ist auch nur ein Mensch und muss das Beste aus der Situation machen. Ich vertraue darauf, dass unser Schutzkonzept seinen Zweck erfüllt.»

Wer bezahlt den Mehraufwand?

Die langen Arbeitstage, der grosse Aufwand zur Einhaltung der Schutzvorschriften und vor allem das viele zusätzliche Material: Wer bezahlt das alles? Für die Restkosten in der Spitex, in diese Kategorie fallen Verbände, Masken, Desinfektionsmittel und Co, sind grundsätzlich die Gemeinden zuständig. Nur: Dieser Betrag hat sich durch die Pandemie vervielfacht.

Um wie viel Geld es geht, ist noch nicht so ganz klar. Denn die Geschäftsabschlüsse der Spitexorganisationen liegen mehrheitlich noch nicht vor. Eine Auswertung für die Monate März bis Juni 2020 hat ergeben, dass die Pandemie bei den Aargauer Spitexorganisationen Zusatzkosten von 1,9 Millionen Franken verursacht hat. Die Zusatzkosten ab Juli bis und mit heute sind da aber nicht mit einberechnet.

«Es ist noch nicht klar, ob die Gemeinden alles übernehmen werden oder am Ende die Spitexorganisationen auf den Kosten sitzen bleiben werden», sagt Max Moor, Geschäftsleiter vom Spitex Verband Aargau. Die Spitexorganisationen könnten das aber kaum stemmen: «Auch in guten Zeiten macht eine Spitex im Prinzip keinen Gewinn, sie kommt als Non-Profit-Organisation gerade so raus.» Reserven, um das Defizit zu decken, gebe es kaum.

Darum diskutiere man aktuell mit dem Kanton, ob er sich an diesen Zusatzkosten beteiligen würde. Der Kanton bestätigt, dass entsprechende Anträge vorliegen. Ob er gewillt sei, einen Teil der Kosten zu übernehmen, dazu sagt der Kanton noch nichts. Damit ist auch noch unklar, falls es denn Unterstützung geben würde, wer alles profitieren würde: nur die öffentlichen, oder auch die privaten Spitexorganisationen.

Das Problem: Eine gesetzliche Grundlage, dass sich der Kanton an den Restkosten beteiligt, gibt es nicht. Selbst bei Goodwill der Regierung bräuchte es den Schlenk über den Grossen Rat (und dessen Zustimmung). Das wird seine Zeit dauern. Übrigens: In den Pflegheimen laufen identische Diskussionen. Auch dort ist nicht geregelt, ob sich der Kanton am Mehraufwand finanziell beteiligen wird.