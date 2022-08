Künten Stefanie Steger vertritt den Aargau am Marché-Concours: «Valdi ist ähnlich ungeduldig wie ich» Jeden Tag verbringt Stefanie Steger rund drei Stunden mit ihrem Pferd Valdi. Am Marché-Concours, dem grössten Pferdefest der Schweiz, reitet sie im Showprogramm mit, aber auch bei der Aargauer Delegation, die von Aarau nach Saignelégier reitet, ist sie mit dabei. Dominic Kobelt 10.08.2022, 18.23 Uhr

Stefanie Steger aus Künten macht am Marché-Concours mit und reitet auch mit der Aargauer Delegation in den Jura. Dominic Kobelt

Nach ihrer Lehre als Floristin und einer zusätzlichen KV-Ausbildung hatte Stefanie Steger einiges zusammengespart. Und obwohl ihre Eltern ihr vorschlugen, auf Reisen zu gehen und die Welt zu entdecken, hatte sie nie Zweifel, wofür sie das Geld ausgeben möchte: für ein eigenes Pferd. Valderama, oder Valdi, wie ihn Steger liebevoll nennt, steht während des Interviews angebunden beim Stallausgang, bereit für den anschliessenden Fototermin und macht von Zeit zu Zeit mit Hufscharren oder einem Schnauber auf sich aufmerksam.

Aufgeschlossen, neugierig und freundlich sei Valdi, beschreibt die 25-Jährige. «Er wird nie müde, auch wenn ich lange mit ihm reite, sind seine Batterien stets rasch wieder aufgeladen.» Schlau sei das Pferd und ähnlich ungeduldig wie sie selber. «Mein Freund sagt mir jeweils, er sei froh, dass ich mich mit dem Pferd beschäftigen könne, weil ich keine zehn Minuten ruhig dasitzen könne – ich brauche immer etwas Action.»

Dass er schlau, aber etwas ungeduldig ist, beweist Valdi eindrücklich, als er noch während unseres Gesprächs die Knoten in seiner Leine löst – er möchte jetzt etwas unternehmen, soll das wohl heissen.

Am Marché-Concours, der am kommenden Wochenende im jurassischen Saignelégier stattfindet, machen Stefanie Steger und ihr Valdi beim Showteil mit, die beiden übten schon Monate im Voraus. «Das Timing muss stimmen, wir müssen das gleiche Tempo wie die anderen haben und synchron zur Musik sein», erklärt Steger die Herausforderungen. Dass der Auftritt zusammen mit anderen Tieren erfolgt, sei eher ein Vor- als ein Nachteil: «Pferde sind Herdentiere, sie geben sich gegenseitig Sicherheit.»

Auch bei Steger macht sich ein bisschen Nervosität breit, allerdings überwiege die Vorfreude auf den Auftritt. Ganz besonders freute sich die 25-Jährige im Vorfeld aber auf den Pferdetreck, die Reise der Aargauer Delegation in den Jura. «Das ist ein einmaliges Erlebnis, ich freue mich auf das Zusammensein mit den anderen und auch mit meinem Pferd.»

Stefanie Steger ist von klein auf von Pferden begeistert, hat schon früh Reitstunden genommen und ist heute täglich etwa drei Stunden mit ihrem Hobby beschäftigt. Dass die Eltern einen Hof in Künten besitzen, kam dem Kindheitstraum entgegen, und auch auf die Unterstützung der Schwester ist Steger angewiesen. «Sie reitet ab und zu mit Valdi aus. Weil ich noch eine Weiterbildung mache, fehlt mir manchmal die Zeit dazu.»

Und während sich ihr Vater um den Hof kümmert, ist die Mutter unter anderem für die Pferde verantwortlich – diese sind also gewissermassen ein Familienprojekt. Ein sehr erfolgreiches, der Stall wurde sogar ausgezeichnet, weil die Pferde hier besonders tierfreundlich gehalten werden. So stehen sie etwa nicht in Boxen, sondern können sich als Herde bewegen.

Überwindung, auch bei Dunkelheit und Regen noch einen Ausritt zu machen, braucht Steger selten: «Spätestens wenn ich im Stall bin und sehe, wie sich Valdi freut, dann packt es mich auch.» Und so sind die Vorbereitungen auf den Pferdetreck auch nichts Spezielles – Valdi bekommt auch sonst sehr viel Auslauf. «Oft reiten wir auf den Hasenberg oder nach Spreitenbach. Dreimal pro Woche trainieren wir in Niederrohrdorf in der Halle oder auf dem Platz.»

Für die Frage, ob sie es je bereut habe, das Geld in ein Pferd und nicht in eine Weltreise gesteckt zu haben, braucht Steger keine Bedenkzeit: «Nein, noch nie.» Zwar geniesse sie es, Ski zu fahren oder mal für eine Woche an den Strand. «Aber ich komme dann auch immer wieder gerne nach Hause, zu Valdi.»