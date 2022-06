Pferdefest Scharren mit den Hufen – die Vorfreude auf den Aargauer Auftritt am Marché-Concours steigt Reiterinnen und Reiter mit Schirmen, Instrumenten oder in Uniformen: An der Pressekonferenz zum Marché-Concours zeigten die Verantwortlichen, wie sie den Kanton Aargau am Pferdefest präsentieren wollen. Dominic Kobelt 30.06.2022, 17.32 Uhr

Die Schweizer Kavallerieschwadron 1972 formiert sich vor Regierungsrat Markus Dieth. Dominic Kobelt

Ungeduldiges Scharren mit den Hufen. Der Kopf des Pferdes bewegt sich auf und ab, auf und ab, fast so, als würde es nicken, den Worten von Regierungsrat Markus Dieth zustimmen und Nachdruck verleihen wollen. Bald wird sich der Kanton Aargau am Marché-Concours präsentieren dürfen. «Und zwar ausgerechnet anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums», sagt Dieth. Eine Ehre, die nicht nur Reiterinnen und Reiter mit Vorfreude und vielleicht auch mit ein wenig Nervosität erfüllt: Sie scheint sich auch auf die Tiere zu übertragen.

Markus Dieth, im Hintergrund die Schweizer Kavallerieschwadron 1972. Dominic Kobelt

Das grösste Pferdefest der Schweiz findet vom 12. bis 14. August in Saignelégier statt; und glaubt man Matthias Müller, Leiter der Abteilung Landwirtschaft Aargau und OK-Präsident des Aargauer Auftritts, reiht sich in diesen drei Tagen Highlight an Highlight. Einen kleinen Vorgeschmack gab man den Medienschaffenden am Donnerstag in der Reithalle Aarau: Die Schweizer Kavallerieschwadron 1972, die Reitermusik Gunzwil und die IG Freiberger Aargau bildeten das Rahmenprogramm zu den Reden der verschiedenen Verantwortlichen.

Vom Auto- zum Pferdekanton

«Argovie typique – typisch Aargau», unter diesem Motto präsentiert sich der Kanton. Denn der Aargau sei anders, als er typischerweise wahrgenommen werde, erklärte Dieth. Den Jurassiern und der Schweiz gegenüber möchte man sich «vielfältig, innovativ, modern und leistungsstark» zeigen. «Typisch Aargau sind auch das aktiv gelebte Kulturgut und die lange Pferdesport-Tradition», so der Regierungsrat.

Die IG Freiberger Aargau bot einen Vorgeschmack auf den Auftritt im Jura. Dominic Kobelt

Mit Vorurteilen wird dann auch im Allée marchande, dem Gastkantonszelt, gespielt. Die Besucherinnen und Besucher sollen mit den eigenen Vorstellungen konfrontiert werden, indem sie angeben müssen, was für sie typisch Aargau ist. Anschliessend wird in Kurzfilmen und an einer Infowand gezeigt, was der Aargau zu bieten hat. Nach dieser «informativen Reise», wie es die Verantwortlichen nennen, können sich die Besucherinnen und Besucher mit den Mitarbeitenden von Aargau Tourismus austauschen.

Die Reitermusik Gunzwil macht auf dem Pferd Musik. Dominic Kobelt

Delegation reist mit Ross und Wagen an

Gérard Queloz, Präsident des Marché-Concours, erzählte, wie das Pferdefest entstanden ist und was es für die Gemeinde bedeutet: «Saignelégier, eine Gemeinde mit 2800 Einwohnern, empfängt an einem Wochenende 40'000 bis 50'000 Besucher.» In diesem Jahr sollen es um die 10'000 Aargauerinnen und Aargauer sein. Um eine würdige Vertretung sicherzustellen und möglichst viele Interessierte in den Jura zu locken, bietet Aargau Tourismus vergünstigte Tickets an, auch Carfahrten werden organisiert (siehe Box).

Die Reiterinnen und Reiter präsentieren sich mit Regenschirmen. Damit wird symbolisch darauf verwiesen, dass der Kanton Aargau mit Aare, Reuss, Limmat und Rhein der Wasserkanton ist. Dominic Kobelt

Der Auftakt zum Aargauer Gastauftritt ist der Pferdetreck aus dem Aargau in den Jura, die Reise dauert vom 8. bis 12. August. Offizieller Start mit Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth ist am 8. August auf dem Aargauer Regierungsplatz von 9 bis 10 Uhr. Rund 30 Pferde und 35 Reiterinnen und Reiter machen sich mit Ross und Wagen gemeinsam auf den Weg nach Saignelégier. Die «Aargauer Zeitung» wird diese Reise begleiten und täglich berichten.

Vorgeschmack für den Aargauer Auftritt am «Marché-Concours national de chevaux 2022». Argovia Today

Nebst Pferdetreck und Gastzelt umfasst der Aargauer Auftritt drei weitere Elemente: die Pferdevorführungen (13. und 14. August) mit rund 120 Pferden aus dem Aargau, ein Galakonzert der Musikgesellschaft Muhen am Samstagabend und einen folkloristischen Umzug am Sonntag, an dem der Aargau mit 22 Sujets rund die Hälfte des gesamten Umzugs stellt.

Ticketverkauf über Aargau Tourismus Aargauerinnen und Aargauer können vergünstigte Tagestickets erwerben (5 statt 15 Franken). Zudem gibt es verschiedene Carangebote. Informationen unter https://aargautourismus.ch/erleben/marche-concours