Personeller Wechsel Der Leiter des Kantonalen Sozialdienstes hat gekündigt Stefan Ziegler verlässt den Kanton Aargau per Ende November nach fünf Jahren. Er wird künftig im Kanton Zug tätig sein – näher an seinem Wohnort. 30.08.2021, 18.04 Uhr

Verwaltung Stefan Ziegler, der Leiter des Kantonalen Sozialdienstes, hat per Ende November gekündigt. Er wechsle in den Kanton Zug, wo er ab Januar in gleicher Funktion tätig sein wird, schreibt das Departement Gesundheit und Soziales in einer Mitteilung. Stefan Ziegler leitete den Kantonalen Sozialdienst seit Oktober 2016.