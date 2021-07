Contact-Tracing: Entlassene mit Angeboten unzufrieden

Personalabbau Sozialplan wegen Entlassungen im Contact-Tracing – Betroffene mit Jobangeboten nach Kündigung unzufrieden Das Gesundheitsdepartement und die Personalkommission verhandeln über Abfindungen und Ausgleichszahlungen für entlassene Mitarbeitende des Contact-Tracing-Centers. Zugleich gibt es Kritik, dass Gekündigten zum Teil nur bis Ende August befristete Stellen als Ersatz angeboten werden. Fabian Hägler 30.07.2021, 17.27 Uhr

Für die Mitarbeitenden im Contact-Tracing-Center in Aarau, die eine Kündigung erhalten haben, wird nun ein Sozialplan erarbeitet. Chris Iseli

Seit der Kanton angekündigt hat, den Personalbestand im Contact-Tracing-Center (Conti) massiv zu reduzieren, werden die Massenentlassungen scharf kritisiert. Nun kündigt das Gesundheitsdepartement in einer Mitteilung einen Sozialplan für die Betroffenen an. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen einer Vertretung des Gesundheitsdepartements und der Personalkommission, bisher haben drei Gesprächsrunden stattgefunden.

Stephan Campi, Generalsekretär im Departement Gesundheit und Soziales. zvg / «Aargauer Zeitung»

Hat die massive Kritik an den Kündigungen dazu geführt, dass der Kanton nun einen Sozialplan ausarbeitet? «Aufgrund der personalrechtlichen Bestimmungen und der Tatsache, dass es sich um eine Massenentlassung handelt, hat sich diese Frage schon früh gestellt», sagt Stephan Campi, Generalsekretär des Gesundheitsdepartements, auf Nachfrage. Der Kanton habe die Personalkommission bereits informiert, dass ein Sozialplan vorgesehen sei, als sie Anfang Juli zur Stellungnahme zu den Kündigungen eingeladen wurde.

Härtefälle noch nicht definiert: Entscheidend ist die persönliche Situation

Mit dem Sozialplan sollen Angestellten, die eine Kündigung erhalten haben oder künftig nur noch auf Abruf arbeiten sollen, «sozialverträgliche Lösungen angeboten werden», wie es in der Mitteilung heisst. Zudem sollen Härtefälle vermieden, zumindest jedoch gemildert werden – das Departement will «Unterstützungsgesuche abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse der betroffenen Mitarbeitenden prüfen». Wann ein Härtefall vorliegt, ist laut Patrick Hähni, Präsident der Personalkommission, ein Thema in den laufenden Gesprächen mit dem Gesundheitsdepartement.

Patrick Hähni, Präsident der Personalkommission des Kantons. zvg / «Aargauer Zeitung»

«Genau definiert sind Härtefälle noch nicht, entscheidend ist unter anderem die persönliche Situation der Betroffenen: Ist jemand zum Beispiel alleinerziehend und der Lohn aus der Stelle beim Contact-Tracing war das einzige Einkommen, sieht das anders aus als bei einem Paar, wo der Partner auch noch etwas verdient, oder bei einer Person, die noch bei den Eltern lebt», sagt er. Hähni sagt, es sei das oberste Ziel der Personalkommission, unbedingt zu verhindern, dass Entlassene künftig zu Sozialfällen werden.

Abfindungen oder Ausgleichszahlungen für Betroffene?

Neben einer Regelung für den Umgang mit Härtefällen fordert die Personalkommission gemäss Mitteilung auch Ausgleichszahlungen und Abfindungen für gekündigte Personen. «Das ist korrekt, es geht aber nicht darum, für Betroffene nun goldene Fallschirme auszuhandeln», sagt Patrick Hähni. Aber es könne zum Beispiel eine Situation geben, dass jemand in einem neuen Job weniger verdient als bisher beim Contact-Tracing. «Für solche Fälle möchten wir Lösungen finden», sagt der Präsident der Personalkommission.

Ob eine Ausgleichszahlung erfolgt, und wie hoch diese ausfällt, sind laut Hähni die Fragen, die in den Verhandlungen diskutiert werden. Das Thema ist insofern heikel, weil die Mitarbeitenden im Contact-Tracing nur kurz beschäftigt waren und wussten, dass ihr Vertrag Ende Jahr abläuft. Wenn der Kanton grosse Abfindungen zahlen würde, könnte dies zu einer Ungleichbehandlung gegenüber anderen Angestellten führen, die deutlich länger beim Kanton gearbeitet haben und ihre Stelle verloren.

Jobangebote zum Teil bis Ende August befristet – «das ist eine Ohrfeige»

Den von Kündigungen betroffenen Mitarbeitenden bietet das Gesundheitsdepartement zudem Unterstützung bei der Suche nach einem neuen Job an. Bereits hätten mehrere Organisationen Interesse bekundet, rund 25 Angebote von internen und externen Stellen seien den Mitarbeitenden weitergeleitet worden, heisst es in der Mitteilung. Für sieben Mitarbeitende wurde intern eine Stelle gefunden, andere befänden sich in laufenden Bewerbungsverfahren.

Tatsächlich hat Andreas Obrecht, der Leiter des Covid-19-Programms des Kantons, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Conti am Donnerstagabend per Mail eine Liste mit Stellenangeboten zukommen lassen. Diese liegt der AZ vor und zeigt: Viele der angebotenen Jobs sind befristet, manche nur bis Ende August. «Für die Betroffenen ist das ein schwacher Trost, die Mitarbeitenden empfinden diese Angebote als weitere Ohrfeige», sagt ein Contact-Tracing-Mitarbeiter.

Sozialplan-Verhandlungen werden hart, aber sachlich geführt

Derweil laufen die Verhandlungen über den Sozialplan weiter, wie Generalsekretär Campi sagt: «Der Personalkommission liegt ein Vorschlag des Departements vor, sie wird dazu eigene Eingaben machen und Anliegen einbringen.» Diese würden dann kommende Woche in der vierten Verhandlungsrunde wieder diskutiert. Gemäss der Mitteilung des Kantons soll der Sozialplan bis Ende August stehen. «Im Moment bin ich noch zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen», sagt Personalkommissionspräsident Hähni.

Die bisherigen Gespräche seien zwar hart, aber sachlich geführt worden. «Es gibt keine verhärteten Fronten und unsere Fragen wurden angemessen beantwortet», hält Hähni fest. Es sei beiden Parteien wichtig, «dass man bei den Verhandlungen gute und den Verhältnissen angepasste Lösungen im Sinne der betroffenen Mitarbeitenden erarbeiten kann», heisst es in der Mitteilung des Kantons. Über das Ergebnis der Sozialplan-Verhandlungen sollen Mitarbeitende und Öffentlichkeit «zum gegebenen Zeitpunkt» informiert werden.