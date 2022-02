Fasnachts-Kolumne: Auch nüchtern passieren Fehler

Persönlich Auch nüchtern passieren Fehler Wegen eines Missgeschicks hätten die Mitglieder der Guggenmusik Sumpfer-Stilzli fast zu ihrem Auftritt laufen müssen. Dominic Kobelt 24.02.2022, 05.00 Uhr

Ich bin leidenschaftlicher Fasnächtler und Guggenmusiker. Obwohl ich lange Zeit Angst hatte, in dieser Saison könnten sämtliche Veranstaltungen abgesagt werden, hatten wir schon etliche Auftritte – und viele weitere folgen in den nächsten Tagen.

Um an die Auftrittsorte zu gelangen, haben wir ein Fahrer-System vereinbart. Dem Verein stehen drei Büssli zur Verfügung. Jeder und jede muss einmal pro Saison als Fahrer einspringen und an diesem Tag auf Alkohol verzichten. Dafür wird man an den restlichen Tagen bis vor die eigene Haustüre gefahren. Ein guter Deal.

Ich habe meine diesjährige Fahrt schon hinter mir. Als ich um 4.30 Uhr in der Früh das Büssli wieder vor dem Vereinslokal abstellte, um auf mein privates Auto zu wechseln, ist mir allerdings ein Missgeschick passiert, das ich mir bis heute nicht erklären kann.

Aufgefallen ist es mir am Tag darauf, als wir uns am Nachmittag zum Schminken für den nächsten Auftritt trafen. Als ich an «meinem» Büssli vorbei fuhr, blinkte es mir freudig entgegen. Mit einem mulmigen Gefühl hielt ich an, setzte mich ins Büssli und stellte den Pannenblinker ab. Ich drehte den Zündschlüssel. Ein leises Röcheln, dann Totenstille.

Sofort meldete ich mich bei unserem Tourenchef, doch die Versuche, die Batterie zu überbrücken, scheiterten. Und so schoben ein halbes Dutzend farbenfroh eingekleideter Männer das Büssli durch das Dorf, bis zu einem Abhang, wo es im Herunterrollen wieder ansprang.

Wie ich es in der Nacht übersehen konnte, dass der Warnblinker geleuchtet hat, ist mir unerklärlich. Was ich daraus gelernt habe: Auch nüchtern können Fehler passieren.