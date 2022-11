So will der Kanton Aargau die Renten seiner Angestellten sichern

Pensionskasse Höhere Beiträge, tieferer Abzug und eine Einmalzahlung: So will der Kanton die Renten seiner Angestellten sichern Die Regierung peilt 60 Prozent des letzten Lohnes als Rentenziel an – und rechnet mit Mehrkosten von 16,5 Millionen Franken pro Jahr für den Kanton. Fabian Hägler 04.11.2022, 21.12 Uhr

Mit verschiedenen Massnahmen will der Kanton dafür sorgen, dass seine Angestellten eine angemessene Altersrente erhalten. Philipp Schmidli

60 Prozent des letzten Salärs soll die Rente betragen – dieses Vorsorgeziel ist in der Bundesverfassung festgeschrieben. Wer vor der Pensionierung einen Lohn von 6000 Franken erhielt, soll danach aus AHV und Pensionskasse, also aus erster und zweiter Säule, eine Rente von 3600 Franken bekommen. Doch das Ziel ist in Gefahr, auch bei den Staatsangestellten im Aargau.

Der Umwandlungssatz, der die Höhe der Rente aus der beruflichen Vorsorge ergibt, sinkt stetig. Bei der Aargauischen Pensionskasse (APK) lag der Satz bis 2013 bei 6,8 Prozent, ab 2024 werden es nur noch 5,0 Prozent sein. Bei einem Altersguthaben von 100'000 Franken erhielt ein pensionierter Kantonsangestellter vor zehn Jahren noch 6800 Franken jährlich, in zwei Jahren werden es nur noch 5000 Franken sein.

Höhere Sparbeiträge und eine Einmaleinlage

Dass sich der Negativtrend umkehrt, ist nicht zu erwarten: Die schwierige Lage an den Börsen und die steigende Lebenserwartung führen laut dem Aargauer Regierungsrat generell zu sinkenden Umwandlungssätzen und damit tieferen Renten. Früher habe eine pensionierte Kantonsangestellte rund 65 Prozent ihres letzten Lohnes als Rente bekommen, heute liege dieser Wert noch bei 55 Prozent.

Die sinkenden Renten will die Regierung mit verschiedenen Massnahmen ausgleichen, wie es in der Botschaft zur Sicherung der beruflichen Vorsorge heisst. Demnach sollen die Sparbeiträge der Arbeitnehmenden und des Arbeitgebers erhöht werden. Weiter schlägt der Regierungsrat eine Senkung des Koordinationsabzugs vor. Damit würden sozialpolitische Ziele verfolgt und Teilzeitangestellte mit tiefen Löhnen besser versichert, heisst es in der Botschaft.

Ausserdem plant der Regierungsrat eine Einmaleinlage von 20,2 Millionen Franken durch den Kanton. Diese ist für Versicherte im Alter über 50 Jahren gedacht, weil dieser Gruppe am wenigsten Zeit verbleibt, durch höhere Sparbeiträge ihr Alterskapital zu erhöhen.

Massnahmen kosten den Kanton 16,5 Millionen Franken pro Jahr

Die Abfederungsmassnahmen verursachen dem Kanton einen jährliche Mehraufwand von 7,8 Millionen Franken für die Erhöhung der Spargutschriften und 8,7 Millionen Franken für die Senkung des Koordinationsabzugs. Insgesamt wird das Budget also mit 16,5 Millionen Franken jährlich belastet.

Die vorgeschlagenen Massnahmen haben auch finanzielle Auswirkungen für die Gemeinden, weil diese 35 Prozent der Lohnkosten der Lehrpersonen tragen. Der Mehraufwand der Gemeinden für höhere Arbeitgeberbeiträge tieferen Koordinationsabzug beläuft sich pro Jahr auf 5,1 Millionen Franken. Für die Einmaleinlage für die über 50-Jährigen kommen weitere 5,4 Millionen dazu.

Auch die Versicherten müssen einen Beitrag leisten: Künftig zahlen sie mehr in die Pensionskasse ein, was ihren Nettolohn reduziert, aber zugleich einen Beitrag für ihre persönliche Altersvorsorge darstellt. Im Jahr 2021 zählte die APK total 34'425 Versicherte sowie 13'725 Rentnerinnen und Rentner. Die Versicherten werden durch die Massnahmen mit 13,1 Millionen Franken jährlich belastet.

Finanzdirektor: Aargau als attraktiver Arbeitgeber

Der Regierungsrat gibt sich überzeugt, mit den vorgeschlagenen Massnahmen solide und moderne Rahmenbedingungen für die kantonale Pensionskasse zu schaffen, die Planungssicherheit für den Kanton zu erhöhen und die berufliche Vorsorge für die Versicherten zu sichern. Mit den Massnahmen nimmt die Vorsorgelösung des Aargaus einen Platz im Mittelfeld vergleichbarer Pensionskassen ein.

Finanzdirektor Markus Dieth fasst die Vorlage wie folgt zusammen: «Als Arbeitgeber stehen wir in Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern. Mit dieser ausgewogenen Vorlage haben wir die Chance, ein verantwortungsvoller Arbeitgeber für alle Mitarbeitenden und für alle Lehrpersonen des Kantons zu sein und attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben.»