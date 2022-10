33 Singles versuchten ihr Glück bei einem Speeddating im Oldtimer

Partnersuche Speeddating im Oldtimer-Museum: Drei, zwei, eins und du bist ... eher nicht meins! Während andere online durch Tinderprofile wischen, suchen sie ihr Glück in der realen Welt: In Safenwil traten 44 Singles zum Speeddating an. Einblicke in ein Metier, das schnell ist – und gnadenlos. Livia Häberling Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Im Classic Car Museum in Safenwil fand ein Speeddating statt. zvg

Es gab eine Warteliste für den Abend in Safenwil. Die Plätze waren begehrt, und Désirée, 36, die in diesem Text das Du bevorzugt, hat sich einen geschnappt. Nun sitzt sie im Café des Classic Car Museums neben ihrer Freundin, mit üppig getuschten Wimpern, einem Glas Wein und dem Freimut, die Vorzüge von Single-Anlässen fröhlich auf den Punkt zu bringen:

«Man ist auf der Jagd und für einmal weiss man definitiv: Die sind alle noch zu haben!»

Was ihr der Männermarkt zuletzt geboten hatte, war eher von enttäuschendem Format: Entweder sei «das Flämmchen nur kurz aufgeflackert» - oder gar nicht, etwa beim Online-Dating, wo sich die Typen hinter Profilbildern verstecken würden, wie Désirée findet. «Wooow!», habe sie sich bei manchem Foto gedacht, und sei nach dem Date ernüchtert gewesen. Es nütze ja nichts, wenn der Mann dann vor einem sitze, gut aussehend, «aber schüchtern wie ein Mäuschen».

Was sie sich für den heutigen Abend wünscht: Einen selbstbewussten Mann mit Humor und einem Auftreten, gepflegt genug, sodass er «nicht gerade im Trainerhösli» zu ihr in den Oldtimer steigen möge.

Speeddating im Classic Cars Museum in Safenwil zvg

Aus fremden Single-Frauen werden Verbündete

Ein paar Schritte von Désirée entfernt steht der einzige Mann im Raum: Nick Ganz, 54, und seit Jahren für alle «eifach dä Nick». In dunklem Anzug und weissem Hemd begrüsst er eine Frau nach der anderen («schön, dassd' da bisch»), macht gelegentlich ein Kompliment («superschön azoge!»), überreicht Zettel und Stift, füllt ihr Glas wahlweise grosszügig mit Weisswein oder Prosecco und begleitet sie an die Tischchen, wo der Geräuschpegel bald merklich steigt, weil aus fremden Single-Damen Verbündete werden.

Nach 22 Jahren als Speeddating-Veranstalter weiss Nick: Ob sich die Erwartungen der Teilnehmenden in den Blitz-Dates erfüllen, hängt nur unwesentlich von ihm ab. Die Zuteilung der Singles, die zwischen 35- und 55-jährig sind, übernimmt eine Software. Entscheidend ist das Alter, weitere Kriterien gibt es nicht. Die Atmosphäre hingegen ist jener Teil der Veranstaltung, den er massgeblich prägen kann. Stimmt das Ambiente, werden seine Gäste den Abend positiv in Erinnerung behalten. Selbst wenn es nicht gefunkt hat.

Sandro: «Bitte keine über 60 – oder unter 30»

Im Obergeschoss des Museums betritt nun Sandro, 53, den sogenannten Clubraum, der mit einer Bar, Lounges und Tischen ausgestattet ist. Das Begrüssungs-Prozedere ist dasselbe wie bei den Frauen. Auch Sandro erhält Zettel und Stift. Nach jedem der Dates wird er ankreuzen, ob er an einem Wiedersehen interessiert ist.

Sandro, 53, sucht eine Frau zwischen 40 und 50 Jahren. Livia Häberling

Sandro trägt ein weisses Hemd und einen Pullover über der Schulter. Er führt eine Schreinerei und ist seit anderthalb Jahren Single. Zum Speeddating wurde er von einer Kollegin ermuntert. Das Chatten im Internet sei nichts für ihn, sagt er. Vorbereitet hat er sich nach eigenen Angaben nicht, er will den Abend locker angehen.

Sandro, wer müsste im Auto sitzen, damit es für dich passt?

Ich hab den Veranstaltern lediglich gesagt: Bitte keine über 60 – oder unter 30 (lacht). Ideal wäre eine Frau zwischen 40 und 50. Ob sie nun rotes, blondes oder schwarzes Haar hat, ist für mich zweitrangig. Die Sympathie muss stimmen.

Wann stimmt die Sympathie?

Wenn die Stimmung locker ist, man über alles reden kann und nicht hoffen muss, dass die Zeit bald um ist.

Keine Angst vor peinlicher Stille?

Dann reden wir übers Wetter! (lacht) Im Ernst: Ich hoffe, dass sich in den Gesprächen ein gemeinsamer Nenner ergibt. Es kommt halt darauf an, wie man es angeht: Redet man jemanden sieben Minuten lang «z'Tod», oder hört man sieben Minuten zu?

Beides scheint nicht ideal…

Genau, es sollte ausgeglichen sein. Wenn es stimmt, reden beide.

Was erfährt man in sieben Minuten über einen Menschen?

Wenig, aber man erhält einen ersten Eindruck, um abzuschätzen, ob man auf einer Wellenlänge ist.

Klingt ... effizient.

Ich finde eher, es klingt stressig. (lacht)

Die Frauen sitzen in den nummerierten Oldtimern, während die Männer alle sieben Minuten in ein neues Auto steigen. Livia Häberling

Effizientes Dating in nostalgischer Kulisse

Désirée und Sandro sehen den Vorteil beim Speeddating darin, dass sie ihr Gegenüber live erleben und sofort ein Gefühl dafür kriegen, ob die Chemie stimmt.

Eine effizientere Art der Negativselektion gibt es kaum. Passt es nicht, ist das Date nicht abendfüllend und die Person ist in wenigen Minuten wieder weg. Da entbehrt es einer gewissen Ironie, dass das Blitz-Kennenlernen ausgerechnet in Oldtimern stattfindet - in einer nostalgischen Kulisse, die mit dem Lebenstempo von heute wenig gemeinsam hat.

Mittlerweile ist es 20 Uhr. Im Café gibt Nick den Frauen letzte Instruktionen. Danach suchen sie in den beiden Museumsräumen ihren zugeteilten Oldtimer. Anders als die Männer, die nach jedem Date das Fahrzeug wechseln, bleiben die Frauen den ganzen Abend im selben Auto.

Politik, Religion und Sex sind tabu

«Achtung, jetzt kommen sie», ruft Nick den Frauen zu. Das Speeddating beginnt, und er startet auf seinem Handy die Stoppuhr, bevor er sich etwas abseits an einen Tisch setzt.

Nick Ganz, 54, veranstaltet seit 22 Jahren Speeddating-Anlässe. Livia Häberling

Nick, weshalb sind es die Männer, die nach jedem Date das Fahrzeug wechseln?

Da sind wir halt traditionell: Der Mann geht zur Frau. Viele Frauen fühlen sich wohler so, und sie sehen, wer da auf sie zukommt. Ob er sich selbstbewusst bewegt, wie er angezogen ist. Wir stellen fest, dass die Frauen in den meisten Fällen zeitgemäss und stilvoll gekleidet sind, während gerade Männer über 50 in ländlichen Gegenden häufig etwas hinterherhinken.

Inwiefern?

Modisch ist der ländliche Mann teilweise in den 80er-Jahren hängengeblieben. Häufig hält er sich nicht an den sportlich eleganten Dresscode, sondern erscheint latent underdressed.

Ihr selektioniert nach Alter. Weshalb?

Weil sonst auch die älteren Männer in den jüngeren Gruppen mitmachen würden. Dadurch hätten wir in den jüngeren Gruppen zu viele Männer und in den älteren zu wenige. Wir sind auf ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis angewiesen.

Weshalb sehen sich diese Männer eher in der jüngeren Gruppe?

Viele Männer glauben, Frauen seien an einem älteren Partner interessiert. Aber die Frauen an unseren Anlässen sind in der Regel modern und gebildet. Sie suchen keinen Versorger, sondern jemanden auf Augenhöhe.

Die Frauen, unterwegs zu ihrem zugeteilten Oldtimer. Livia Häberling

Wie können Singles beim Flirten punkten?

Das Geheimnis ist, auf sein Gegenüber einzugehen. Zuzuhören, statt nur von sich zu reden, und Fragen zu stellen.

Was wäre eine gute Einstiegsfrage?

Ich empfehle eine offene Frage, etwa: Was machst du gerne? Was gibt dir Motivation und positive Energie?

Welche Themen lässt man besser aus?

Aus meiner Sicht gibt es fünf Tabu-Themen: Politik und Religion, den oder die Ex, Sex und psychische oder körperliche Beschwerden.

Falls es nicht gefunkt hat, wer ist am Ende des Abends enttäuschter: Jene Person, die auf ihrem Zettel überall «nein» angekreuzt hat oder jene, die überall «ja» sagte und trotzdem keinen Match hat?

Ganz klar die zweite. Das ist sehr bitter und für das Selbstwertgefühl nicht förderlich. Wenn das bei einer Person mehrmals passiert, raten wir von weiteren Teilnahmen ab.

Ihr sortiert sie aus?

Nein, aber wir empfehlen ihnen eine andere Dating-Form.

Nach den Speed-Dates wartete auf die Singles ein Apéro. Livia Häberling

Um 21.15 Uhr ist Schluss. Die Speed-Dates sind vorbei. Beim Apéro im Clubraum sitzt Désirée mit einer Cola am Tisch. «Es war gut», resümiert sie. Die sieben Minuten seien jedes Mal extrem schnell vorbeigegangen - ausser bei einem, dort sei sie mit einer Notlüge aus dem Auto geflüchtet. Ihre Bilanz: viermal «Ja» zu einem Wiedersehen.

Und wie ist es Sandro ergangen? Mit zwei Frauen könnte vielleicht eine Freundschaft entstehen, mehr aber kaum. Trotzdem hätten sich fast überall lockere Gespräche ergeben. Ausser bei jener Frau, die mit Stift und Block einen Fragenkatalog abarbeitete und auf seine Frage-Versuche erwiderte: «Ich bin noch nicht fertig.» Gefunkt hat es nicht, aber Sandro sagt: «Es war ein lustiger Abend.»

