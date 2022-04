Parteitag: Mitte stellt sich hinter die Steuervorlage

Parteitag Mitte stellt sich fast einstimmig hinter die Steuervorlage «ihres» Finanzdirektors – Gemeindeammann von Neuenhof sagt Nein Zwei Jahre lang waren Parteitage - ob physisch oder per Bildschirm - von Corona geprägt, jetzt vom Ukrainekrieg. Das war beim Parteitag der Mitte nicht anders. Doch es wurden auch Parolen für die Abstimmungen vom 15. Mai gefasst. Mathias Küng 05.04.2022, 20.59 Uhr

Parteipräsidentin Marianne Binder bezog pointiert Stellung zum Ukrainekrieg. Britta Gut

«Wir brauchen Öl von den Saudis, wo die Frauen unterdrückt werden, und Gas aus Russland, das jetzt die Ukraine überfallen hat», sagte Mitte-Präsidentin Marianne Binder einleitend am kantonalen Parteitag in Birmenstorf. Millionen seien auf der Flucht, es mache sie fassungslos: «Die furchtbaren Bilder aus Butscha lassen niemanden kalt. Deren Authentizität ist gegeben.» Für die Schweiz gebe es nur eine Seite, «nämlich die des Rechts, des Völkerrechts, der Menschenrechte». Der Krieg müsse jetzt gestoppt werden, forderte Binder.

Klares Ja zur kantonalen Steuervorlage

Finanzdirektor Markus Dieth. Britta Gut

Am Parteitag rannte Finanzdirektor Markus Dieth mit der Steuervorlage, über die am 15. Mai abgestimmt wird, und die wesentlich aus der «Küche» der Mitte stammt, offene Türen ein. Er verwies darauf, dass man seit über 20 Jahren den Versicherungsabzug nicht erhöht habe. Zum zweiten Teil der Vorlage, der sukzessiven Senkung der Firmensteuern auf generell 15,1 Prozent, sagte er, entscheidend sei, in welchem Kanton ein Konzern einen Gewinn realisiere. Dieth hofft, dass dies dank tieferem Steuersatz vermehrt im Aargau gemacht wird. Natürlich sei die Vorlage nicht gratis. Es werde für die öffentliche Hand eine Zeit lang etwas weniger mehr Steuern geben, «aber es ist immer noch mehr», so Dieth.

Fraktionschef Alfons Paul Kaufmann wies Vorwürfe zurück, mit dieser Vorlage würden bloss die Reichen reicher: «Die Vorlage nützt auch zahllosen KMU, die Konzerne wie etwa ABB auf vielfältige Weise beliefern können. Man muss immer erst säen, bevor man ernten kann.» Unterstützung gab es auch vom «sozialen Gewissen» der Mitte im Grossen Rat, von Andre Rotzetter. Auch Mittelschicht und Steuerschwache profitierten, meinte er.

Kritische Stimme aus Neuenhof

Der Neuenhofer Gemeindeammann Martin Uebelhart (Die Mitte) mahnte in der Diskussion jedoch, steuerschwache Gemeinden gehörten zu den Verlierern der Vorlage. Es fehle zudem an Planungssicherheit. Dieth entgegnete, der Kanton habe den Gemeinden rechtzeitig einen Budgetbrief geschrieben, und: «Wir haben die Vorlage so aufgebaut, dass alle am Schluss mehr haben.» Damit korrigiere man aber nicht Strukturen. Man prüfe hingegen, ob man den Finanzausgleich korrigieren müsse. Ab 2023 werde schon etwas zugunsten der Gemeinden passieren, liess Kaufmann durchblicken.

Der Parteitag empfiehlt die Vorlage schliesslich mit 57 : 2 (Martin Uebelhart sagt Nein) und sechs Enthaltungen zur Annahme.

Amtsenthebung: «Die Hürde soll hoch sein»

Der frühere BDP-Nationalrat Bernhard Guhl. Fabio Baranzini

Eine Formsache war die Ja-Parole für die kantonale Amtsenthebungsinitiative. Vorgestellt wurde sie vom früheren BDP-Nationalrat Bernhard Guhl (heute Die Mitte). Bekanntlich hat die BDP diese Initiative lanciert und gewissermassen als letzte Amtshandlung eingereicht. Auslöser war die Debatte über eine Vorteilsnahme eines Mitglieds einer kantonalen Regierung – der Fall Maudet in Genf.

Es gab im Ausland schon Regierende, die aus Gesundheitsgründen nicht mehr amtieren konnten. Das könnte auch im Aargau jederzeit passieren, so Guhl. Die Initiative solle aber nicht ein Mittel sein, um jemanden, der vielleicht komische Sachen gesagt habe, aus dem Amt zu drücken: «Die Hürde soll hoch sein.»

Zur «Lex Netflix» empfiehlt Die Mitte mit 50 zu 8 ein Ja. Zum Transplantationsgesetz und zur Frontex-Vorlage sagt der Parteivorstand zweimal Ja.

Ruth Humbel amtierte als Stimmenzählerin

Am Parteitag an ihrem Wohnort nahm auch Nationalrätin Ruth Humbel teil. Sie amtierte als Stimmenzählerin, sagte aber nichts zum kürzlichen Bericht der AZ, wonach sie plane, im Sommer vorzeitig ihr nationales Mandat ab- und an Grossrat Andreas Meier weiterzugeben.