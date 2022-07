Andreas Glarner stellt sich Kritikern in der Zürcher SVP

Parteistreit Jetzt macht auch die Goldküsten-SVP Andreas Glarner zum Sündenbock für Wahlschlappen In Christoph Blochers Heimat an der Zürcher Goldküste schiessen sich SVP-Lokalpolitiker auf Andreas Glarner ein. Sie sehen den Aargauer Parteikollegen als eine der Ursachen für die bitteren Wahlniederlagen in ihren Gemeinden. Glarner wagte sich in die Höhle des Löwen und stellte sich seinen Kritikern. Rolf Cavalli Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Der Schuldige war schnell ausgemacht. Urheber für die empfindliche Niederlage bei den Kommunalwahlen letzten Herbst (minus 23 Sitze) sei Andreas Glarner, fand ein Teil der Aargauer SVP. Am schärfsten formulierte es Hans-Ulrich Mathys, alt Nationalrat und früherer Kantonalparteipräsident: «Glarner zerstört unsere Partei», sagte er. Viele Wähler würden sich abwenden, weil ihnen der Ton in der «Teppichetage der SVP» nicht mehr passe. Die Ortsparteien würden besonders darunter leiden.

Glarner übte sich am Parteitag kurz nach den Wahlen in Selbstkritik. Er sei sich bewusst, dass die schlechten Resultate «auch mit dem Stil zu tun haben». Er stellte in Aussicht, in der Sache hart zu bleiben, «aber im Ton freundlicher» zu werden.

Nach der Wahlschlappe gelobte Andreas Glarner Besserung für seinen Tonfall. Alex Spichale

Doch die Ruhe währte nicht lange. Glarners Position zum Ukraine-Krieg, die er in einem Artikel in der «Schweizerzeit» ausführte, löste neue Diskussionen aus. Wie sein Nationalratskollege Roger Köppel stellt sich Glarner auf den Standpunkt, der Westen trage eine wesentliche Mitschuld und bekundete ein gewisses Verständnis für Putins Handeln. Grossrats-Fraktionschefin Désirée Stutz distanzierte sich ausdrücklich von Glarners Position und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati soll Glarner am Rande einer SVP-Sitzung als «Putin-Verehrer» bezeichnet haben.

Glarner stellte sich in der Blocher-Gemeinde kritischen Fragen

Als schweizweit bekannte Figur polarisiert Nationalrat Glarner auch in SVP-Sektionen ausserhalb des Kantons Aargau. Am konkretesten artikulierte sich dies jüngst an der Zürcher Goldküste. Ortsparteien sehen in Glarners Wirken eine Ursache für die herben Rückschläge bei den Lokalwahlen Mitte Mai.

So verlor die SVP im Bezirk Meilen, zu dem etwa Küsnacht, Meilen und Herrliberg gehören, jeden dritten Gemeinderatssitz. Drei amtierende SVP-Gemeinderäte sind sogar abgewählt worden. Von 17 Kandidierenden verpassten 7 den Sprung in die Exekutive.

Besonders tief sass der Frust am Wahlabend des 15. Mai bei der SVP-Ortspartei Meilen. Bei der Wahl in den achtköpfigen Gemeinderat blieb ihr Kandidat auf der Strecke. Sogar bei der normalerweise unbestrittenen Wahl der Schulpflege wurde der SVP-Kandidat abgestraft und ging als Überzähliger leer aus. Ein Debakel, ausgerechnet in der Gemeinde, wo SVP-Übervater Christoph Blocher seine Polit-Karriere begann (er war Gemeinderat von 1975 bis 1980, heute lebt er im benachbarten Herrliberg).

Christoph Blocher in seinem Haus in Herrliberg; fotografiert am 17.5.2016. Nadia Schärli

Gemäss AZ-Recherchen sahen einige SVPler am Zürichsee Leute wie Andreas Glarner als Grund für die Wahlschlappe und bekundeten das auch lauthals. Wie im Aargau kritisierten die Lokalpolitiker, das Politisieren à la Glarner schade ihnen, weil auf Gemeindeebene weniger Polemik und mehr Sachlichkeit gefragt seien, auch bei der Volkspartei.

Prompt wurde Glarner darauf in die Höhle des Löwen eingeladen, um Red und Antwort zu stehen. Andreas Glarner bestätigt auf Anfrage: «Ja, einige Parteikollegen am Zürichsee fanden offenbar, dass sie auch wegen Roger Köppel, Thomas Aeschi und mir an den Wahlen so abgeschifft sind.» Ortsparteipräsident Adrian Bergmann, den er persönlich kenne, habe ihn dann angerufen und gefragt, ob er an ihre Parteiversammlung kommen und sich den kritischen Fragen stellen könne.

Andreas Glarner stellte sich den kritischen Fragen der SVP Meilen. Im Bild: Kantonalparteitag der SVP Aargau, am 13. April 2022. Severin Bigler

«Das habe ich natürlich gerne gemacht», sagt Glarner. Es habe eine «Chropfleerete» gegeben. Nach eigenen Angaben ging es weniger um seinen Polit-Stil, sondern um die beiden Kernthemen Corona und Ukraine-Krieg. «Da gibt es halt unterschiedliche Meinungen in unserer Partei. Ich habe ihnen dann erklärt, dass die Medien das teils aufgebauscht haben und es keinen Eklat wegen Putin gab in der SVP Aargau.»

Er habe in Meilen aber auch einen Vortrag darüber gehalten, wie man in urbanen Gebieten, zu denen er die Zürichsee-Gemeinden zähle, wieder Stimmen holen könne. «Sicher nicht mit Stellungnahmen zu mehr Fotovoltaik-Beiträgen in der Gemeinde», so wie es die SVP Meilen gemacht habe. Tatsächlich ist das Erste, was Interessierte auf der Homepage der SVP Meilen sieht (Stand 3.7.22), ein wenig einladender langer Text mit dem Titel «Erhöhung der Fotovoltaik-Einspeisevergütung».

Wie im Aargau hielt Glarner den Zürcher Ortspartei-Vertretern den Spiegel vor: «Man muss schon etwas mehr tun im Wahlkampf, um erfolgreich zu sein.» Glarner wie Bergmann werten die Aussprache als «Erfolg».

Glarner verwirft Frage nach Rücktritt

Neben dem Ausflug an die Goldküste traf sich Glarner kürzlich auch im kleinen Kreis mit Aargauer SVP-Freunden, darunter ehemalige Führungsleute. Dem Vernehmen nach ging es – einmal mehr – um Glarners Rolle und die bevorstehenden nationalen Wahlen im Herbst 2023. Dabei soll thematisiert worden sein, ob es nicht besser sei für Glarner und die Partei, wenn er das Kantonalpräsidium abgeben würde. Glarner habe dies kategorisch abgelehnt und einen solchen Schritt allenfalls für nach den Nationalratswahlen in Aussicht gestellt.

Bis dahin gibt Glarner den Ton an, so wie man ihn kennt. Vor allem in den sozialen Medien teilt er aus wie eh und je und schont auch Parteikollegen nicht. Einer seiner notorischen Kritiker, ein Zürcher Lokalpolitiker, betitelte ihn letzte Woche auf Twitter als «erbärmlich» und als Nationalrat «untragbar», nachdem sich Glarner über einen Dritten lustig gemacht hatte. Der Aargauer SVP-Präsident schoss mit voller Wucht zurück: «Ich werde dafür sorgen, dass Du elender Nestbeschmutzer endlich aus der SVP entfernt wirst!»

