Glarners clevere Schachzüge: Keine Kritik am SVP-Parteitag

Partei Kaum kritische Stimmen am SVP-Parteitag – weil Präsident Glarner die Mitglieder vorab per Mail zur Einigkeit aufforderte? In den letzten Tagen hatten prominente SVP-Mitglieder ihren Präsidenten für dessen Aussagen zum Ukraine-Krieg kritisiert. Doch am Parteitag der SVP Aargau gab es keine einzige kritische Wortmeldung – Grund dafür waren wohl zwei politisch clevere Schachzüge von Andreas Glarner. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Andreas Glarner, Präsident der SVP Aargau, spricht am Kantonalparteitag im Gasthof Schützen in Aarau zu den Mitgliedern Severin Bigler

«Vor einer Woche hatten wir die Delegiertenversammlung in Chur, da wurde ich von der Aargauer Sektion eingeladen», sagte Marco Chiesa, Präsident der SVP Schweiz, gegenüber Tele M1 zu seinem überraschenden Besuch am Parteitag in Aarau. Chiesa rief die mehr als 100 Mitglieder im Schützen zur Einigkeit auf und kritisierte mehrfach, die Medien würden die SVP angreifen und wollten sie spalten.

Auslöser der Diskussion war ein Artikel, den Kantonalpräsident Andreas Glarner in der «Schweizerzeit» und in gekürzter Form auch im Parteimagazin «SVP aktuell» publiziert hatte. Chiesa hielt dazu auf Nachfrage fest: «Die Medien schreiben, er rechtfertige die Invasion von Russland, sie interpretieren seine Aussagen so – aber Andy Glarner hat das nie gesagt.»

Glarner: «Hat jemand das Gefühl, dass wir eine zerstrittene Partei sind?»

Andreas Glarner selber sagte in seiner Ansprache am Parteitag, er werde sich künftig im SVP-Magazin nur noch zu kantonalen oder maximal nationalen Themen äussern. Er hielt aber auch fest:

«Intern können und müssen wir uns alles sagen können, das ist nötig. Aber nach aussen muss Einigkeit herrschen.»

In der Geschäftsleitung und im rund 100-köpfigen Kantonalvorstand, die vor dem Parteitag ihre Sitzungen abhielten, habe es konstruktive Diskussionen gegeben, sagte Glarner. «Aber hat tatsächlich irgendjemand das Gefühl, dass wir eine zerstrittene Partei sind?», fragte der Präsident.

Dies sei nicht der Fall, aber mit der Weitergabe interner Informationen an die Medien und Kritik an Parteiexponenten würden SVP-Mitglieder ihrer Partei schaden. «Dann bekommen sie tatsächlich recht, so werden wir nicht gewählt – aber nur, weil wir nicht einig sind und nicht gemeinsam marschieren», sagte Glarner. Während des Parteitags meldete sich kein Mitglied mit Widerspruch zur Position des Kantonalpräsidenten.

Glarner verschickte Mail mit Einigkeits-Aufruf an den Kantonalvorstand

Glarner schwor die Aargauer SVP-Mitglieder aber nicht erst am Abend am Parteitag ein, sondern verschickte schon am Morgen ein E-Mail an alle Mitglieder des Kantonalvorstandes. In der Nachricht, welche der AZ vorliegt, warnte Glarner davor, dass die Medien seiner Partei schaden wollten.

«Ich rufe Sie auf, diese Medienhatz nicht noch aktiv zu unterstützen», heisst es im E-Mail unter anderem. Es dürfe nicht sein, dass die Zeitung sage, «wer bei uns Präsident sein soll und einen missliebigen Mann einfach wegschreiben kann». Und er rief die Mitglieder des Kantonalvorstandes auf: «Halten wir zusammen – lassen wir uns nicht auseinander dividieren. Gemeinsam sind wir stark!»

Der ehemalige Kritiker Samuel Hasler steht nun wieder hinter Glarner

Samuel Hasler, Präsident der SVP Bezirk Aarau, hatte Andreas Glarner im Herbst noch scharf kritisiert. Chris Iseli

Bei einer Umfrage von Tele M1 am Parteitag zeigte sich, dass eine Mehrheit der Befragten mit ihrem Präsidenten zufrieden ist. Dies gilt auch für Samuel Hasler, der Glarner nach Sitzverlusten bei den Gemeindewahlen im Herbst scharf kritisiert hatte: «Es herrscht eine gute Stimmung, wir stehen zusammen und bewirtschaften unsere Themen», sagte er. Auf die Frage, ob Glarner als Präsident noch tragbar sei, sagte Hasler leicht scherzhaft, man müsse jetzt schauen, wie sich dieser weiter entwickle. Glarner dürfe «nicht faul werden und seinen Job nicht mehr machen», meinte der Präsident der SVP Bezirk Aarau.

Die Stimmung sei nicht so schlecht, wie sie in den Medien beschrieben werde, sagte Rene Schindler, der Präsident der SVP Zofingen. «Im Grossen und Ganzen sind wir zufrieden, man kann diskutieren, wie sich das gehört», ergänzte Schindler. Roland Meier von der SVP Oftringen pflichtete ihm bei und sagte: «Heute Abend hat man gesehen, dass es hier eine Einheit und grosse Einigkeit gibt.»

Grossrätin Kathrin Hasler spricht von schlechter Stimmung an der Basis

Es gab aber auch kritische Stimmen, so sagte Grossrätin Kathrin Hasler aus Hellikon: «Wir haben eine schlechte Stimmung an der Basis, das schleckt keine Geiss weg.» Da müssen die SVP über die Bücher und mehr Zusammenhalt bei der Basis erreichen, «sonst kommt das bei den nächsten Wahlen schlecht heraus», prophezeite sie.

Matthias Krattinger von der SVP Koblenz sagte, die Stimmung sei grundsätzlich gut, aber es seien nicht alle einverstanden mit dem Präsidenten. Glarner sei zu wenig diplomatisch, kritisierte Krattinger gegenüber Tele M1 – dennoch sei er als Präsident weiterhin tragbar, denn auch in dieser Funktion dürfe man seine eigene Meinung sagen.

Der Beitrag von Tele M1:

Tele M1

