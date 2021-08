Parlament Nach dem Rücktritt der Stimmenkönigin: Patrick Frei kommt für Michaela Huser in den Grossen Rat Der mit dem Rücktritt von Michaela Huser (SVP) freigewordene Sitz im Grossen Rat wird neu besetzt. 23.08.2021, 10.14 Uhr

Patrick Frei übernimmt den Sitz von Michaela Huser. zvg/Montage:kob

Wie der Kanton Aargau mitteilt, hat die Staatskanzlei Patrick Frei (1968, SVP) als Mitglied des Grossen Rats gewählt erklärt. Der Wirtschaftsinformatiker aus Untersiggenthal ersetzt die zurückgetretene Bader Grossrätin Michaela Huser. Er wird voraussichtlich an der Sitzung von morgen Dienstag vereidigt.

Huser hatte bei den letzten Wahlen noch am meisten Stimmen überhaupt geholt. Sie gibt ihr Amt ab, weil sie bald Mutter wird. In der Lokalpolitik wird die SVP-Politikerin weiterhin tätig sein – und schliesst ein Comeback auf höherer Stufe nicht aus, wie sie in einem Interview erklärte. (kob)