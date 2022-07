Booster, Fallzahlen, Spitäler: Der Corona-Juli 2022 im Aargau

Pandemie Zweiter Booster, Fallzahlen und Spitäler: So steht es um Corona im Aargau Mehr als 5000 Personen haben sich in den letzten drei Wochen zum zweiten Mal boostern lassen. Die Corona-Fallzahlen sind zum zweiten Mal in Folge rückläufig – die Dunkelziffer dürfte aber weiterhin hoch sein. Noemi Lea Landolt 26.07.2022, 17.51 Uhr

Über 80-Jährigen wird seit dem 5. Juli 2022 der zweite Booster empfohlen. Ennio Leanza / keystone

Seit dem 5. Juli 2022 empfehlen das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Impfkommission allen über 80-Jährigen eine zweite Auffrisch-Impfung. Im Aargau sind seither 5126 Personen geimpft worden. Während sich zwischen dem 12. und 18. Juli 2231 Personen haben boostern lassen, ist die Nachfrage letzte Woche etwas zurückgegangen. Es wurden noch 1663 Impfdosen verabreicht, wie die Impfstatistik des Kantons zeigt.

Die allermeisten Personen sind in einem der vier Impfzentren in Aarau, Baden, Muri und Rheinfelden geimpft worden. Mobile Impfteams, die in Pflegeheimen im Einsatz sind, haben seit dem 5. Juli 2022 insgesamt 430 Personen geimpft. Bis alle über 80-jährigen Pflegeheimbewohnerinnen und Pflegeheimbewohner, die den zweiten Booster möchten, geimpft sind, dürfte es noch etwas dauern.

Laut Gesundheitsdepartement sind erste Bewohnerinnen und Bewohner geimpft worden. Weitere Heime folgten nächste Woche. Das Covid-19-Programm sei bereit, teilweise fehlten aber die Einverständniserklärungen noch, welche die Pflegeheime einholen müssen.

2435 neue Fälle

Die Corona-Fallzahlen sind zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Im Aargau sind zwischen dem 19. und 25. Juli 2435 Personen positiv getestet worden. In den Vorwochen wurden dem BAG noch 3321 beziehungsweise 3771 Ansteckungen aus dem Aargau gemeldet.

Alles anzeigen

Die Dunkelziffer dürfte aber weiterhin hoch sein. Von den letzte Woche durchgeführten Antigen-Schnelltests und PCR-Tests waren knapp die Hälfte positiv.

81 Personen mit Covid-19 im Spital

In den Spitälern im Aargau sind am Montag 81 Personen mit Covid-19 behandelt worden. Vier von ihnen lagen auf der Intensivstation. Vor einer Woche waren 85 Personen mit Covid-19 im Spital, drei davon auf der Intensivstation. Seit Anfang Juli mussten immer mindestens zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden.

Alles anzeigen

Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat es im Aargau in der letzten Woche zwei gegeben. Seit Anfang Juli sind zehn Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, gestorben.