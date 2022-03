Weniger Tests und hohe Fallzahlen: Das sagt Infektiologe Fux

Pandemie Weniger Tests und steigende Fallzahlen: Muss uns das beunruhigen, Herr Fux? Zum zweiten Mal in Folge meldet der Kanton mehr als 2000 neue Coronafälle. Gleichzeitig lassen sich weniger Leute testen. Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau ordnet die Situation ein und sagt, warum die Isolationspflicht nicht mehr viel bringt. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 04.03.2022, 05.00 Uhr

Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau am Corona Point de Presse Aargau (23. September 2021) Valentin Hehli

Auswärts essen oder feiern im Club ohne Zertifikatspflicht, einkaufen oder zum Coiffeur ohne Maske: Das ist seit dem 17. Februar wieder möglich. Expertinnen und Experten haben damit gerechnet, dass die Fallzahlen nach dem jüngsten Lockerungsschritt des Bundesrats wieder steigen werden. Genau das lässt sich aktuell beobachten.

Im Kanton Aargau sind am Dienstag 2694 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im Vergleich zur Vorwoche, als im Aargau 1714 Neuansteckungen registriert wurden, entspricht das einer Zunahme um 57 Prozent. Auch am Mittwoch setzt sich dieser Trend fort. Der Kanton meldete 2410 neue Fälle. Das sind 801 mehr als vor einer Woche (+49,8 Prozent).

Christoph Fux, Chef-Infektiologe am Kantonsspital Aarau (KSA), überraschen die Zahlen nicht. «Seit den Lockerungen sind ziemlich genau zwei Wochen vergangen. Diese Zeit braucht es, um die Auswirkungen zu sehen.» Gleichzeitig stellt er in Frage, ob die Ansteckungen überhaupt je signifikant zurückgingen, weil die Testbereitschaft deutlich nachgelassen habe.

Das zeigt sich auch im Aargau. Im Moment lassen sich deutlich weniger Menschen testen als Anfang Februar. Lag der 7-Tages-Durchschnitt damals bei 1633 Antigen-Schnelltests und 3724 PCR-Tests pro Tag, sind es aktuell im Schnitt nur noch 782 Antigen-Schnelltests und 2484 PCR-Tests.

Gleichzeitig ist die Positivitätsrate rekordhoch. Bei den PCR-Tests ist sie seit den Lockerungen am 17. Februar praktisch kontinuierlich gestiegen. Am 2. März waren 61 Prozent der 2364 durchgeführten PCR-Tests positiv.

Bei den Antigen-Schnelltests ist die Positivitätsrate eine Woche vor den Lockerungen zwischenzeitlich auf unter 30 Prozent gesunken. Am 2. März waren mehr als die Hälfte der Tests positiv (605 von 1131). Das ist ein neuer Höchstwert.

Ist die Positivitätsrate hoch, ist das ein Zeichen dafür, dass zu wenig getestet wird und viele Fälle unentdeckt bleiben. Wie sinnvoll ist es da überhaupt noch, Infizierte fünf Tage in Isolation zu stecken?

Christoph Fux sagt, die Virusübertragung könne durch die fünftägige Isolation zwar noch etwas verlangsamt werden. Da aber mutmasslich drei- bis viermal mehr Leute undiagnostiziert und damit ohne Isolation Covid-positiv seien, sei die Wirkung dieser Massnahme bescheiden. Der Infektiologe geht deshalb davon aus, dass auch die Isolationspflicht bald fallen wird:

«Wir kommen nun in die endemische Phase. In dieser Phase soll das Virus zirkulieren und möglichst viele Geimpfte und Genesene sollen regelmässig mit dem Virus in Kontakt kommen und ihr Immunsystem trainieren.»

Für die Zukunft wünschte er sich, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer etwas mehr wie die Bevölkerung in asiatischen Ländern verhalten und beispielsweise bei Atemwegssymptomen eine Maske tragen. Das reduziert Ansteckungen. «Es würde sogar schon helfen, wenn wir weiterhin auf die Händehygiene achten und nicht mehr ‹herumrotzen› würden wie früher», sagt Christoph Fux.

Keine Überlastung der Spitäler, aber viele Personalausfälle

Ein Blick auf die Spital-Statistik zeigt, dass die Anzahl Covid-Patientinnen zwar schwankt, die Zahlen insgesamt aber nicht alarmierend sind. Am Mittwoch wurden 83 Covid-Patienten im Spital behandelt, 11 von ihnen lagen auf der Intensivstation. Am Mittwoch vor einer Woche waren 98 Personen wegen Covid-19 hospitalisiert, sieben von ihnen auf der Intensivstation.

Die grössere Belastung für die Spitäler seien im Moment die Personalausfälle, sagt Christoph Fux. Am KSA fehlten aktuell immer noch 40 bis 50 Personen pro Tag wegen Covid-19. «Das merken alle Verbleibenden im Betrieb.»

Fast 80 Prozent der Verstorbenen waren über 70

In den letzten sieben Tagen sind im Aargau vier Personen gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren. Seit Beginn der Pandemie gab es 923 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Der Kanton hat in seinem wöchentlichen Newsletter erstmals eine gebündelte Statistik zu Alter, Geschlecht und Impfstatus veröffentlicht. Da die Daten erst seit Oktober 2020 detailliert erfasst werden, weist die Statistik auch unbekannte Fälle auf.

Im Aargau sind mehr Männer (52 Prozent) als Frauen (42 Prozent) an den Folgen einer Covid-Erkrankung gestorben. Bei 6 Prozent der Fälle liegt keine Angabe zum Geschlecht vor. Die älteste verstorbene Person war 103 Jahre alt, die jüngste 24. In der Gesamtbilanz zeigt sich, dass 80 Prozent der Verstorbenen über 70 Jahre alt waren, lediglich knapp 4 Prozent waren jünger als 60.

Die meisten Personen (51 Prozent) sind in einem Spital gestorben, 40 Prozent starben in einem Pflegeheim, 2 Prozent zu Hause und bei 7 Prozent der Fälle ist der Todesort nicht bekannt.

Seit Januar 2021 wird in der Schweiz gegen Covid-19 geimpft. Von den seither an Covid-19 verstorbenen Personen waren 21 Prozent mindestens einmal geimpft, 41 Prozent waren ungeimpft. Allerdings kennt der Kanton bei 38 Prozent der Fälle den Impfstatus nicht.

Die Impfung beziehungsweise Auffrischimpfung ab vier Monaten nach dem zweiten Piks biete den bestmöglichen Schutz vor einer schweren Covid-Erkrankung mit Spitaleinweisung, schreiben die Verantwortlichen des Kantons im Newsletter. «Obwohl die meisten Massnahmen weggefallen sind, ist das Virus immer noch präsent.»

