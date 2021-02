Pandemie Welche Anlässe im Aargau abgesagt werden und für welche noch Hoffnung besteht – eine Übersicht Hier finden Sie eine aktuelle Übersicht der kommenden Gross-Anlässe im Aargau und sehen, ob diese stattfinden oder nicht. 12.02.2021, 12.37 Uhr

Wissen Sie von weiteren abgesagten Anlässen oder solchen, die durchgeführt werden sollen? Melden Sie uns diese per Whatsapp an die Nummer 079 858 34 12 oder per E-Mail an online@chmedia.ch.

Für diese Anlässe besteht noch Hoffnung:

Baden

Nachdem das Bluesfestival Baden letztes Jahr virtuell stattfinden musste, wird nun alles darangesetzt, das Festival 2021 tatsächlich umsetzen zu können. «Es wird ein ganz anderes Festival sein, teilweise an bekannten, aber auch an neuen Orten. Mit angepasster Personenanzahl und entsprechendem Schutzkonzept», schreibt das Organisations-Team. Das Datum bleibt der 22.-29. Mai.

Aarau

Der Aargauische Rennverein ARV will sein Frühlings-Pferderennen in Aarau «unter allen Umständen» durchführen. Das teilten die Organisatoren mit. Der Renntag vom Sonntag, 30. Mai 2021 solle auf jeden Fall «mit den bis dahin geltenden BAG-Regeln» stattfinden – wenn nicht anders möglich auch ohne Zuschauer.



«Nachholen auf was wir 2020 verzichten mussten.» Der Maienzug am 2. Juli soll mit einem grossen Umzug durch die Stadt und verschiedenen Zeremonien gefeiert werden, sofern es die Corona-Richtlinien zulassen. Das Programm und alle weitere Informationen würden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr musste der Maienzug wenige Tage vor der Durchführung wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Zofingen

Die Planung des Heitere Open Air in Zofingen läuft trotz Unsicherheiten. Die Veranstalter teilten mit, dass man weiterhin an der Durchführung des Festivals vom 6.-8- August arbeite, da die Planung viel Zeit und Vorlauf benötige. Ob das Festival jedoch wirklich stattfinden kann, ist noch nicht entschieden.



Der jährlich Bio Marché findet normalerweise im Sommer statt. Die Organisatoren haben nun entschieden, den Markt in den Herbst zu verschieben. Das Datum ist festgesetzt für den 3. bis 5. September 2021.

Lenzburg

In einer «Light-Version» soll das Jugendfest Lenzburg am 9. Juli 2021 trotz Corona stattfinden. Wegen geltender BAG-Richtlinien müsse auf das traditionelle Freischarenmanöver verzichtet werden. Dafür solle aber ein Alternativprogramm durchgeführt werden, das von den Organisatoren derzeit auf die Beine gestellt werde. Den Entscheid über die Durchführung des Jugendfests werde man in Absprache mit Stadt und Kanton fällen.

Diese Events sind abgesagt:

Baden

Das OK Badener Fasnacht habe nach intensiver Beratung beschlossen, sämtliche Veranstaltungen der Badener Fasnacht zwischen dem 11. und 17. Februar 2021 aufgrund der Coronavirus-Pandemie abzusagen.

Lupfig

Das Argovia-Fäscht findet erst 2022 wieder statt.

Das Argovia-Fäscht, welches für den 4. und 5. Juni 2021 geplant gewesen wäre, ist abgesagt. Auf der Webseite heisst es, die Ungewissheit hinsichtlich der weiteren Pandemie-Entwicklung verunmögliche die adäquate Planung eines solchen Events. André Moesch, Leiter Events CH Media, schreibt: «Uns ist es wichtig, den Besucherinnen und Besuchern ein unbeschwertes und vollumfängliches Argovia Fäscht zu bieten. Dieses Jahr ist das leider noch nicht möglich, umso mehr freuen wir uns auf 2022!».

Wettingen

Das Aargauer Kantonalturnfest, welches dieses Jahr in Wettingen geplant war, wird wohl nicht stattfinden. Stattdessen soll das Kantonale vom 15. bis 26. Juni 2022 zum 43. Mal über die Bühne gehen. Trotz der Verschiebung bleibt eine gewisse Unsicherheit. Deshalb beschäftigt sich das OK mit drei verschiedenen Szenarien: «Sport», «Light» und «Standard». Lesen Sie hier mehr dazu.

Zofingen

Das jährliche Jazz und Blues-Festival New Orleans meets Zofingen wurde von den Veranstaltern abgesagt. Aufgrund der unsicheren Corona-Lage sei die Veranstalterin nicht in der Lage, die notwendigen Vorleistungen zu tätigen, um die Veranstaltung am 28. Juni auch professionell vorzubereiten.

Menziken

Das Openair Mutterschiff in Menziken kann zwischen dem 22.-24. Juli 2021 nicht stattfinden und wurde abgesagt. Die aktuelle Corona-Lage und die Bestimmungen des BAG würden eine Durchführung verunmöglichen. Die Veranstalter hoffen jedoch, dass die letzte Festivalausgabe vom 28.-30. Juli 2022 stattfinden könne.

Buchs

Das Jugendfest in Buchs hätte am 26. Juni 2021 stattfinden sollen. Aufgrund der unsicheren Situation betreffend des Coronavirus kann die Veranstaltung in diesem Jahr jedoch nicht durchgeführt werden. Ein Verschiebedatum im Jahr 2022 steht noch nicht fest.

Die Gewerbeausstellung Buchs findet in diesem Jahr nicht statt. Die Gewerbeschau vom 29.-31. Oktober 2021 wurde abgesagt und soll dafür wieder planmässig im kommenden Jahr, vom 28.-30. Oktober 2022, durchgeführt werden.

Ober- und Unterentfelden



Das gemeinsame Dorffest «Äntefescht», das im vergangenen Jahr auf den 24.-26. Juni 2021 verschoben wurde, kann nicht stattfinden und wurde nun definitiv abgesagt. Die Corona-Lage lasse eine Durchführung unter den aktuellen Umständen nicht zu, teilten die Gemeinden mit.

Reinach

Der Schnäggeball, der wichtigste Fasnachts-Event vom Wynental, kann wegen der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden und wird daher abgesagt. Die Veranstalter hoffen jedoch, dass am 19. Februar 2022 wieder der traditionelle Ball durchgeführt werden kann.

Würenlingen

Zum ersten Mal in ihrer über 50-jährigen Geschichte hat die Würenlinger Fasnachtsgesellschaft den Fasnachtsumzug – es ist der grösste im Aargau – und alle Grossanlässe während der närrischen Tage im 2021 abgesagt.