Covid: eine Woche früher Weihnachtsferien an Schulen?

Pandemie Vom Corona-Herd Schule direkt ans Familienfest? Aargauer Schulverbände fordern eine Woche frühere Weihnachtsferien Anstatt dass sich die Lage an den Schulen verbessert, wird sie noch schlimmer. Die Lehrpersonen und Schulleitungen im Aargau wenden sich jetzt an den Kanton. Er soll einen Entscheid zu den Weihnachtsferien fällen. Eva Berger Jetzt kommentieren 08.12.2021, 18.20 Uhr

Coronatest an einer Schule. Die Infektionszahlen bei Jugendlichen nehmen weiter zu. Symbolbild: Keystone

Vor einer knappen Woche kam die Idee auf: Mit vorgezogenen Weihnachtsferien könnte das Infektionsgeschehen an den Schulen durchbrochen oder zumindest verlangsamt werden, sagte die Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen und Lehrerverbands, Kathrin Scholl in der AZ. Am Mittwoch nun, ist der Verband mit dieser Forderung ans Bildungsdepartement gelangt. Auch der Schulleiterverband hat dem Kanton geschrieben, er unterstützt die Forderung des Lehrerverbands.

Die Schulen leiden unter der Coronapandemie wie nie zuvor. Erstaunlich ist das angesichts der Infektionszahlen nicht. Ende November steckten sich laut BAG gesamtschweizerisch in der Altersklasse der 10-19-Jährigen mit Abstand am meisten Personen neu an (pro 100’000 Einwohner). Am zweitmeisten Fälle gab es bei den bis 9-Jährigen, die 40-49-Jährigen waren erst am drittstärksten betroffen.

Andere Situation als in früheren Wellen

Philipp Grolimund. Präsident Aargauischer Schulleiterinnen- und Schulleiterverband. Chris Iseli

«Es ist eine ganz andere Situation als in früheren Wellen. Damals haben sich noch nicht so viele Schülerinnen und Schüler angesteckt», sagt der Co-Präsident des Aargauischen Schulleiterverbands, Philipp Grolimund.

«Die Zahlen steigen, irgendwann explodiert es», sagt Kathrin Scholl. Jetzt müsse man sich ernsthaft überlegen, die Ferien ein paar Tage vorzuziehen.

Dies insbesondere auch, weil die Feiertage in diesem Jahr so fallen, dass die Schulen effektiv bis am Donnerstag, 23. Dezember offen sind. Das heisst, dass die Schülerinnen und Schüler quasi vom Corona-Herd Schule direkt ans Familienfest an Heiligabend gehen, gibt Scholl zu bedenken. Ein Puffer von ein paar Tagen könnte dort Ansteckungen zumindest eindämmen.

Lehrerverbandspräsidentin Kathrin Scholl, ALV, Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband. Alex Spichale

Die oberste Aargauer Lehrerin denkt aber auch an die Zeit nach den Ferien: Wären die Schulen für drei Wochen geschlossen, würden sich Schülerinnen, Lehrpersonen und Schulleiter auch nicht mehr gegenseitig anstecken. Eine etwas längere Pause könnte diese Kette durchbrechen.

Lehrpersonen für Kinderbetreuung in Schule

Bedingungen für frühere Weihnachtsferien wären für den Schulleiterverband, dass in dieser Woche kein Unterricht stattfindet, auch nicht digital, wie der Verband ans Bildungsdepartement schreibt. Weiter wären die Lehrpersonen im Rahmen ihrer Stundenplanverpflichtung im Schulhaus, wo sie für die Aufsicht jener Kinder zu Verfügung stehen, die daheim keine Betreuung haben. «Wir freuen uns natürlich nicht darüber, wenn die Schule ausfällt. Jetzt geht es aber nicht mehr anders», sagt Verbandspräsident Christoph Grolimund dazu.

Verlorene Zeit wäre die zusätzliche Woche Ferien für die Schulen aber sowieso nicht: «Die Lehrpersonen und Schulleitungen sind derzeit derart stark mit den Folgen der Pandemie beschäftigt. Ein paar ruhigere Tage würden es ihnen erlauben, Liegengebliebenes aufzuarbeiten», sagt Grolimund.

Schulleiter wollen höhere Testkapazitäten

Damit wäre es für den Schulleiterverband aber nicht getan. Er fordert vom Kanton weiter, dass nach den Weihnachtsferien in den Klassen, in denen positive Pools auftreten, sofort obligatorisch Klassentests verordnet werden. Es soll also nicht mehr zugewartet werden, bis mindestens drei Schülerinnen und Schüler positiv getestet werden, bis ein Ausbruchstesten durchgeführt wird.

Der Kanton müsse dazu die Testkapazitäten erhöhen und das müsse auch möglich sein, meint Grolimund. Insbesondere mit Blick auf weitere Wellen: «Es muss langfristig sichergestellt werden, dass die Schulen bei weiteren Ausbreitungswellen, welche die Virologen vorhersagen, besser darauf vorbereitet sind und nicht wieder in den aktuellen Notstand geraten», hält der Schulleiterverband fest.

SP unterstützt Forderung

Thomas Leitch, SP-Grossrat und Sekundarlehrer, kennt Dutzende Fälle aus dem ganzen Kanton von Schulen, die mit den jetzigen Ausbrüchen an den Anschlag kommen, wie er sagt. War er vor einer Woche noch skeptisch, die Schulen deswegen früher zu schliessen, so findet auch er jetzt, ihnen würde jeder Tag helfen, an denen sie nicht offen sein müssen. «In dieser absoluten Ausnahmesituation muss man dies prüfen.»

SP-Grossrat und Sekundarlehrer Thomas Leitch. Britta Gut

Um politisch aktiv zu werden, ist es aber zu spät – die letzte Sitzung des Grossen Rats in diesem Jahr fand am Dienstag statt, ein allfälliger Vorstoss würde nicht vor dem 11. Januar beantwortet. «Es wäre wichtig, dass der Regierungsrat frühzeitig darüber informiert, falls er diese Massnahme treffen will, damit sich die Familien organisieren können», so Leitch. Die SP unterstütze darum die Forderungen von ALV und Schulleiterverband.

Wie der Regierungsrat auf die Forderung reagieren wird, mag Leitch nicht abschätzen, auch nicht, wann er entscheiden wird. Doch auch der Regierungsrat wisse um die Lage an den Aargauer Schulen, meint Leitch und: «Ich habe das Vertrauen in die Regierung, dass sie sich ihrer grossen Verantwortung hier bewusst ist.»

