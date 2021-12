Aargauer Schulen diskutieren Testpflicht und Fernunterricht

Pandemie Sorgen in den Aargauer Schulen wegen Omikron – Diskussionen zur Zeit nach den Ferien laufen bereits Die Aargauer Schulen sind in den vorgezogenen Weihnachtsferien. Schulleitungen und Lehrpersonen bereitet aber bereits die rasche Verbreitung der Omikron-Variante Sorgen. Sie wünschen sich ein strengeres Testregime. Eva Berger 3 Kommentare 22.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei der Rückkehr in die Schule gilt für die Schülerinnen und -schüler Maskenpflicht. Werden sie auch getestet? Symbolbild: Keystone

Normalerweise ist der Advent eine schöne Zeit in der Schule. Anders während der Pandemie. Anstatt guetzle, basteln und singen hiess es für Lehrpersonen, Schülerinnen und Schulleitungen in diesem Jahr: testen, nachtesten, eindämmen. Wegen der vielen Ansteckungen in den Klassenzimmern hat sich die Aargauer Regierung sogar dazu entschlossen, die letzten Tage vor Weihnachten die Schulen zu schliessen. Letzter Schultag war der 17., nicht wie vorgesehen der 23. Dezember. Unterricht findet erst wieder ab dem 10. Januar statt.

Betreuung in Schulen sichergestellt, Lehrpersonen ansonsten im Homeoffice Der Regierungsrat hat am 10. Dezember beschlossen, die Schulen eine Woche früher in die Weihnachtsferien zu schicken, letzter Schultag war der 17. statt wie geplant der 23. Dezember. Unterricht, auch Fernunterricht, findet keiner statt. Für die vier Tage unterrichtsfreie Zeit stellen die Schulen ein Betreuungsangebot sicher. Sinn der früheren Schulschliessung ist es, die Ansteckungsketten zu durchbrechen, die Betreuung in der Schule soll also nur von jenen Eltern und Kindern in Anspruch genommen werden, die keine andere Möglichkeit haben. Das funktioniert. Kathrin Scholl, die Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerverbands, hat am Montag eine Umfrage zur Nachfrage nach dem Betreuungsangebot in den Schulen gemacht. Es zeigt sich, dass dieses nur wenig in Anspruch genommen wird. Von der Sekundarstufe 1 kämen diese Tage nur «ganz vereinzelt» Schülerinnen und Schüler in die Schule, in der Primarschule jeweils höchstens eine Handvoll pro Klasse. «Das Angebot ist nötig, wird aber glücklicherweise nur von wenigen gebraucht», so Scholl. Lehrpersonen unterstehen Homeoffice-Pflicht In den sozialen Medien kam derweil die Frage auf, ob die Homeoffice-Pflicht, die seit Montag schweizweit wieder in Kraft ist, auch für Lehrerinnen und Lehrer gilt. Das Gesundheitsdepartement beantwortet diese Frage kurz mit «Ja». Weil die Situation für die Schulen neu ist, dass sie ausserhalb der eigentlichen Ferien geschlossen sind, habe es auch beim Lehrerverband entsprechende Anfragen gegeben, sagt Kathrin Scholl. Aus Sicht des Verbands sei die Sachlage aber ebenfalls klar: «Wer weder eine Klasse unterrichtet noch Schülerinnen und Schüler betreut, sondern Arbeiten erledigt, die keine Präsenz vor Ort erfordern, ist im Homeoffice», sagt Scholl. (eva)

Philipp Grolimund, Co-Präsident des Verbands Schulleiterinnen und Schulleiter Aargau. Chris Iseli

Gefordert hatten die frühere Schliessung die Verbände von Schulleitungen und Lehrpersonen. «Es entspannt die Situation an den Schulen etwas», sagt Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen und Lehrerverbands (ALV) jetzt, «ich bin nach wie vor überzeugt, dass es der richtige Entscheid war». Und auch Philipp Grolimund, Präsident des Schulleiterverbands (VSLAG), ist über die vier Tage unterrichtsfreie Zeit froh – insbesondere deshalb, weil sich die Schulen jetzt auf die Zeit nach den Ferien vorbereiten können.

Dann werden auch die Primarschulkinder der 1. bis 4. Klasse im Unterricht eine Maske tragen müssen. Weitere zusätzliche Massnahmen zur Einschränkung des Virus an den Schulen hat der Regierungsrat bisher nicht beschlossen.

Schulleiter fordern obligatorische Tests

Lehrerverbandspräsidentin Kathrin Scholl, Präsidentin Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband. Alex Spichale

Der Schulleiterverband hatte in einem Brief ans Bildungsdepartement Anfang Monat aber ausser nach vorgezogenen Weihnachtsferien auch nach einem neuen Testregime für die Zeit danach gefragt. Mindestens in jenen Klassen, in denen positive Pools auftreten, sollen sofort Klassentests verordnet werden, schrieb der Verband. Und diese sollen für alle Schülerinnen und Schüler obligatorisch sein. Bis anhin lief es so, dass ein Ausbruchstesten, bei dem die ganze Klasse mitmacht, erst durchgeführt wurde, wenn mehrere Schülerinnen oder Schüler pro Klasse zuvor positiv getestet worden sind.

Den Schulen bereitet vor allem die rasche Verbreitung der Virus-Variante Omikron Sorgen. «Wir wären froh, es würden bei Rückkehr in die Schule alle getestet», sagt Philipp Grolimund. «Es wäre wünschenswert, man könnte sofort flächendeckend testen», findet auch Kathrin Scholl. Eine Antwort des Regierungsrats auf das Schreiben und die Forderung des Schulleiterverbands steht noch aus.

Kapazitäten reichen nicht für noch mehr Tests

Einem obligatorischen repetitiven Testen stand die Regierung jedoch zuletzt kritisch gegenüber – nicht nur, weil laut Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati eine Test-Pflicht bei Schülerinnen und Schülern rechtlich heikel sein könnte, sondern vor allem wegen der mangelnden Kapazitäten der Labors. Philipp Grolimund glaubt denn auch nicht, dass sich das in den nächsten Tagen ändern wird, und: «dafür haben wir Verständnis, mittelfristig müssen diese Kapazitäten aber geschaffen werden, damit man für weitere Ansteckungswellen bereit ist».

Im Kanton Baselland starten die Schulen mit Fernunterricht ins neue Jahr. Dieses beginnt dort eine Woche früher als im Aargau, am 3. Januar fängt der Unterricht an, Primar- und Sekundarschülerinnen und -Schüler kehren dann aber gestaffelt in den Präsenzunterricht zurück. Voraussetzung dafür wird ein negatives Testergebnis nach einem Massentest sein. Danach werden einmal pro Woche alle getestet – die Tests sind obligatorisch.

Fernunterricht soll letzte Möglichkeit sein

Aktuell seien ein gestaffelter Wiedereinstieg und ein Testobligatorium im Aargau nicht vorgesehen, teilt das Bildungsdepartement auf Anfrage mit. Das repetitive Testen werde weitergeführt. «Die Diskussionen, wie die Schulen den Betrieb nach den Ferien wieder aufnehmen, laufen», sagt Kathrin Scholl. Der ALV stehe mit dem Bildungsdepartement diesbezüglich in Kontakt. Eine einfache, sichere Lösung gebe es aber kaum, «selbst wenn die Testkapazitäten im neuen Jahr ausreichen sollten, wäre es nicht so einfach, ein flächendeckendes Testen zu organisieren». Gleiches gelte für den Fernunterricht – diesen für wenige Tage hochzufahren, sei aufwendig, die Organisation nicht nur für die Schulen, sondern auch für die Familien sehr herausfordernd.

Auch die Schulleitungen sind nach wie vor der Meinung, dass der Präsenzunterricht der Königsweg sein muss. «Wir sind froh, können wir das Jahr mit allen gleichzeitig starten. Besser wäre noch, es könnten sich alle auch gleich testen lassen», sagt Philipp Grolimund.

Booster wird's nicht an allen Impfschulen geben

Auch bei den Impfungen sind die Kapazitäten knapp. Seit Mitte August haben mobile Teams in den Aargauer Schulen Impfungen durchgeführt. Erste Schülerinnen und Schüler sind demnach bereits berechtigt, ihre Impfung auffrischen zu lassen. «Derzeit ist nicht geplant, diese Auffrisch-Impfungen an den Schulstandorten durchzuführen», schreibt das Gesundheitsdepartement am Dienstag in einer Medienmitteilung. Personen ab dem 16. Altersjahr seien gebeten, sich in einem Impfzentrum für den Booster anzumelden, für Jüngere ist dieser noch gar nicht zugelassen.

Das Gesundheitsdepartement kläre derzeit ab, ob an wenigen Standorten temporäre Angebote entstehen könnten. «Es ist aber nicht möglich, mit der derzeit verfügbaren Kapazität alle Schulen zu bedienen, an welchen bereits Erstimpfungen stattgefunden haben», heisst es in der Mitteilung weiter. Das liege daran, dass die mobilen Teams gleichzeitig Auffrisch-Impfungen in sozialmedizinischen Institutionen durchführen müssen.

3 Kommentare Stefan Wagner vor etwa einer Stunde 5 Empfehlungen Spucktest! Ihre Kinder können das selbstständig durchführen, sie bleiben unberührt. Ihre Kinder helfen somit gefährdete Menschen zu schützen (z. B. Eltern, die keinen Impfschutz haben wegen Krankheiten). Das Prinzip heisst Solidarität. Kinder, die gerne in die Schule gehen, Lehrpersonen, die sich und auch andere Menschen versuchen zu schützen, wären dankbar für mehr Umsicht. 5 Empfehlungen André Teichert vor etwa 4 Stunden 3 Empfehlungen Diese Art Politik ist noch ein Grund mehr, warum meine Kinder ganz sicher nicht getestet werden an der Schule. Nur ich alleine entscheide was medizinisch gesehen an und mit meinen Kindern gemacht wird. Die spinnen langsam total in Aarau und Bern.... Mich kann man zwingen zum impfen, ja. Aber meine Kinder bleiben unberührt. Bei allem. Basta!!! 3 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen