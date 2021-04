Pandemie Sommer-Festivals: Findet das Heitere als einziges Gross-Openair statt? Es sieht düster aus für die Schweizer Sommer-Festivals. Das Greenfield-Festival, das Openair St.Gallen und auch das Gurtenfestival sind alle wegen des Coronavirus bereits abgesagt. Für das grösste Festival in der Region, das Heitere Openair, gibt es aber noch Hoffnung. 08.04.2021, 20.45 Uhr

Tele M1 über den Festivalsommer.

(has) Im Kanton Aargau soll es trotz Pandemie ein Festival geben. Das Heitere in Zofingen will dem Coronavirus trotzen. Bands wie die Gipsy Kings und Cool & The Gang sollen ein bisschen von dem Feeling zurückbringen, das allen Festival-Liebhabern seit Corona verloren gegangen ist. Der Leiter des Heitere Christoph Bill sagt: