Nach sechs Wochen Massentests: An der Kanti Zofingen wird ein positiver Coronafall entdeckt

Rund zwei Drittel der Schülerschaft an der Kantonsschule in Zofingen haben bei einer Testreihe teilgenommen. Pro Woche haben sie einmal in ein Röhrchen gespuckt. Dabei kam es zu einer positiven Testung.