Pandemie Ohne Popcorn und Pause: Kinos im Aargau öffnen wieder Ab Montag dürfen wieder Veranstaltungen in Innenräumen mit maximal 50 Personen stattfinden. Allerdings mit Konsumations-Verbot. Rentiert so ein Kinoabend aber wirklich? 16.04.2021, 21.01 Uhr

(has) Ganz so wie früher ist es noch nicht: Popcorn und Pause gibt es nicht und ohne Maske kommt man auch nicht in den Kinosaal. Trotzdem, so hat eine Umfrage des youcinema in Oftringen ergeben, wollen 50 Prozent der Kinobesucher kommen, wenn die Türen aufgehen - einfach aus purer Liebe zum Film. Und so hat man sich bei youcinema entschlossen, zu öffnen. Konrad Schibli, der Inhaber des Oftringer Kinos sagt: