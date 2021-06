18 Fragen und Antworten zu Corona und Impfungen im Aargau

Pandemie «Niemand weiss, ob es eine vierte Welle gibt»: Die 18 wichtigsten Fragen und Antworten zur Corona-Situation im Aargau Die Aargauer Regierung begrüsst die Lockerungen – ob die Impfkampagne hohe Fallzahlen im Herbst verhindern könne, sei aber nicht sicher. Wir beantworten die 18 wichtigsten Fragen zu Infektionsgeschehen, Impf-Möglichkeiten und Covid-Zertifikat. Fabian Hägler 26.06.2021, 05.00 Uhr

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati mahnte am Freitag zur Vorsicht. Fabio Baranzini

«Die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht und die Anpassungen bei Gastronomie, Grossveranstaltungen, Vereins-, Sport- und Kulturaktivitäten sowie Präsenzunterricht an Höheren Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten bedeuten einen grossen Schritt in Richtung Normalität.» Das schreibt der Regierungsrat zu den Lockerungen der Coronamassnahmen durch den Bundesrat – doch es gibt auch Unsicherheiten, wie sich an einer Medienkonferenz mit Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati und weiteren Verantwortlichen im Umgang mit dem Coronavirus zeigte.

Was sagt die Aargauer Regierung zu den Lockerungen des Bundes?

Der Regierungsrat begrüsst die Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen, auch wenn diese deutlich stärker ausfielen als zuerst erwartet. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati erwartet auf Mitte August einen weiteren Öffnungsschritt des Bundesrats, die Vorschläge dürften Ende Juli publik werden.

Wie sieht es bei Ansteckungen, Hospitalisierungen und Todesfällen wegen Corona im Aargau aus?

Am Freitag meldete der Kanton noch sechs neue Ansteckungen, hospitalisiert waren sechs Personen, einer dieser Patienten lag auf der Intensivstation, Todesfälle gab es keine. «Fallzahlen, Hospitalisierungen und Todesfälle tendieren in Richtung Null», sagte Gallati. Es gebe aber weiterhin Patienten, die 60 bis 70 Tage auf der Intensivstation behandelt werden müssten.

Wie ist die Situation in den Aargauer Spitälern, die im Winter zum Teil am Anschlag waren?

Andrée Friedl, Chefärztin Infektiologie am Kantonsspital Baden. Fabio Baranzini

Andrée Friedl, Infektiologin am Kantonsspital Baden, sprach von einer entspannten Lage im Vergleich zum Frühling. Hospitalisiert wurden in den vergangenen vier Wochen kaum noch ältere Menschen mit Vorerkrankungen, sondern eher Jüngere, die noch nicht vollständig geimpft waren. Friedl ruft die Bevölkerung auf, sich impfen zu lassen, damit die Situation in den Spitälern sich im Herbst nicht wieder zuspitzt.

Wie sind die grossen Testzentren der Kantonsspitäler ausgelastet?

Infektiologin Friedl vom KSB sagt, die Auslastung sei schwankend, wobei sich viel weniger Leute mit Symptomen testen liessen als noch im Frühling. Derzeit gibt es relativ viele Reisewillige, die Tests machen. Mit den Öffnungen des Bundes, die auch das Nachtleben und den Ausgang betreffen, erwartet die Chefärztin eine steigende Nachfrage nach Coronatests in nächster Zeit.

Wie viele Aargauerinnen und Aargauer sind schon gegen Corona geimpft?

Laut den Daten vom Freitag sind schon 323'488 Personen zweimal geimpft und haben vollständigen Schutz. 220'604 Menschen im Aargau sind einmal geimpft. Damit sind gut 30 Prozent der Bevölkerung zweimal und knapp 16 Prozent einmal geimpft.

«Es gibt keine Wartezeiten mehr in den Impfzentren, deshalb ändern wir nun das Angebot und versuchen mit niederschwelligen Impfmöglichkeiten näher an die Bürger zu kommen und viele zu einer Impfung zu motivieren», sagt Andreas Obrecht, Leiter der Covid-19-Kampagne.

Andreas Obrecht, Leiter der Covid-19-Kampagne Fabio Baranzini

Wo kann man sich im Aargau gegen Corona impfen lassen?

Ab Montag sind Impfungen ohne Voranmeldung in allen Impfzentren im Aargau möglich. Neben diesen sogenannten «Walk-In-Impfungen» kann man sich ab Montag auch in rund 50 Apotheken impfen lassen. Ausserdem starten nächste Woche auch Firmen mit Impfungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ab dem 1. Juli kann man sich ohne Voranmeldung in Einkaufszentren impfen lassen. Weiterhin wird auch in Arztpraxen geimpft.

Finden Impfungen in Filialen von Migros und Coop statt, und wo erhält man nach dem ersten Piks im Einkaufszentrum die zweite Impfung?

Nein, das Gesundheitsdepartement ist mit einem Impfzelt vor Ort, das vor dem Einkaufszentrum oder im Eingangsbereich aufgestellt wird – also nicht in den Filialen selber. Die zweite Impfung erhalten alle, die sich im Einkaufszentrum impfen liessen, wieder dort. Dafür hat der Kanton bei jedem Standort zwei Zeitfenster reserviert.

Wie ist das Impftempo im Aargau und wie viel Impfstoff hat der Kanton bisher erhalten?

Bisher sind dem Kanton total 579'325 Impfdosen geliefert worden, davon sind 519'482 bereits verimpft. Rund 310'000 Dosen entfallen auf Moderna, rund 209'000 auf Biontech-Pfizer. Impfchef Obrecht sagte, zuletzt habe sich das Impftempo etwas verlangsamt, weil sich weniger Leute für die Impfung anmeldeten. Er geht auch davon aus, dass diese Tendenz in den Sommerferien anhalten wird. «Wir haben weiter kein Lager mit Impfstoffen, sondern verimpfen die Dosen, die wir erhalten», sagt er.

Hätte der Kanton genug Impfstoff, um einen möglichen Ansturm auf Impfungen in Einkaufszentren zu bewältigen?

Impfchef Andreas Obrecht sagt, der Aargau werde im Juli weniger Impfstoff erhalten als derzeit. Bei den Walk-In- Impfungen und den Impfungen in Einkaufszentren könne es zu Wartezeiten kommen. In den mobilen Zelten bei den Einkaufszentren könne man zwischen 150 und 200 Impfungen pro Tag durchführen. Wenn kein Impfstoff mehr vorhanden sei, könne es sein, dass Impfwillige abgewiesen würden.

Wie erhalten Personen auf der Schwarzen Liste der säumigen Prämienzahler und Sans Papiers die Coronaimpfung?

In seiner Antwort auf einen Vorstoss von drei SP-Grosratsmitgliedern hält die Regierung fest, es sei ihr ein Anliegen, dass sich möglichst viele Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Für die Registrierung zur Impfung sei keine Krankenkassenkarte und auch keine aktive Krankenkassendeckung notwendig. Für die Impfungen in Einkaufszentren ist es hingegen zwingend nötig, die Krankenkassenkarte mitzunehmen und vorzuweisen.

Wie gut läuft die Vergabe der Covid-Zertifikate im Aargau?

Bisher wurden laut Gesundheitsdirektor Gallati ungefähr 80'000 Zertifikate vergeben, mit 75'000 Zertifikaten der weitaus grösste Teil über das Webportal des Kantons an geimpfte Personen. Zudem haben rund 3600 Genesene ein Zertifikat über den Link zum Bundesportal auf ag.ch bezogen. Der Prozess läuft laut Andreas Obrecht weitgehend automatisch und fast problemlos. Der Kanton hat bisher rund 5500 Anfragen zum Zertifikat erhalten, davon 3500 bereits abgearbeitet, der Rest soll bis Ende Juni auch erledigt sein.

Gibt es eine Lösung für genesene Personen, bei denen die Erkrankung nicht mittels PCR-Test nachgewiesen wurde?

Nein, das Problem ist laut Jean-Piere Gallati ungelöst und dürfte bestehen bleiben. Die EU und der Bund verlangten einen positiven PCR-Test, Antigen- Schnelltests würden nicht akzeptiert, daran könne der Kanton nichts ändern.

Wie erhält man nach einem negativen Test ein Covid-Zertifikat, um zum Beispiel am Wochenende ein Konzert zu besuchen?

Ab Ende Juni soll es laut Obrecht möglich sein, ein solches Zertifikat direkt über das Webportal zu erhalten. Dies aber nur, wenn der negative Test in den Testzentren der Kantonsspitäler Aarau oder Baden durchgeführt wurde.

Wie sind die drei Pilotveranstaltungen (Schwingfest Lenzburg, Management-Symposium Aarau, Open Air Wildegg) verlaufen?

Bei den drei Anlässen, die im Juni stattgefunden haben, hat laut Gallati alles gut funktioniert. Das Gesundheitsdepartement habe die Veranstalter bei der Ausarbeitung der Schutzkonzepte begleitet. Der Kanton ziehe eine positive Bilanz, es habe sich einzig gezeigt, dass es bei der Eingangskontrolle und bei Tests vor Ort zu Besucherstaus kommen könne. «Man darf sich aber fragen, ob diese Pilotveranstaltungen überhaupt nötig gewesen wären», sagte Gallati mit Blick auf den Entscheid des Bundes, ab Samstag Grossanlässe ohne Personenbeschränkung zuzulassen.

Braucht es bei den niedrigen Ansteckungszahlen das Contact Tracing überhaupt noch?

Barbara Hürlimann, Leiterin Abteilung Gesundheit. Alex Spichale

Das Contact Tracing konnte einen Teil des Personals für Anfragen beim Ausstellen der Covid-Zertifikate zur Verfügung stellen. Barbara Hürlimann, Leiterin der Abteilung Gesundheit und Mitglied im Steuerungsausschuss des Covid-19-Programms ,geht davon aus, dass die Fallzahlen Ende Sommerferien leicht steigen. Deshalb werde das Personal zwar reduziert, das «Conti» aber nicht vollständig aufgelöst. Es brauche eine gewisse Basis an Mitarbeitern, um bei allenfalls steigenden Zahlen im Herbst rasch reagieren zu können.

Ursprünglich waren im Aargau Massentests bei bis zu 200'000 Personen pro Woche vorgesehen – wie läuft diese Kampagne?

Ende letzter Woche waren laut Andreas Obrecht total 562 Organisationen für die repetitiven Tests registriert, darunter 136 Schuleinheiten, 378 Betriebe, 19 sozialmedizinische Institutionen und 29 Pflegeheime. Von der angepeilten Testzahl ist man allerdings weit entfernt: Bisher haben sich rund 33'000 Einzelpersonen für die repetitiven Tests angemeldet. Diese werden als Spucktests durchgeführt, dabei werden jeweils Proben von mehreren Personen zu einem Pool zusammengemischt. In der letzten Woche wurden insgesamt 3292 Pools gemischt und getestet, fünf davon waren positiv. Die Positivitätsrate der repetitiven Tests liegt damit bei rund 0,1 Prozent – dieser Wert hat sich in letzter Zeit kaum verändert.

Ist die Pandemie mit den Öffnungen nun vorbei – wie schätzt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati die Lage ein?

Glücklicherweise sei die dritte Welle weniger stark gewesen als ursprünglich befürchtet, sagte Gallati. Die Situation sei heute ähnlich wie vor einem Jahr, als der Bundesrat die ausserordentliche Lage aufhob und für den Sommer ebenfalls grosse Lockerungen der Massnahmen beschloss. Damals habe man sich in einer gewissen Sicherheit gewähnt und auch angenommen, Corona sei bewältigt – heute wisse aber niemand, ob die Impfkampagne eine vierte Welle im Herbst ganz verhindern könne. Die historische Erfahrung zeige ihm als Nicht-Wisenschaftler, dass eine vierte Welle zu erwarten sei, die auch stark ausfallen könne. Die spanische Grippe vor 100 Jahren habe zwei Jahre und drei Monate gedauert, dies könne auch bei Corona der Fall sein.

Epidemiologen sagen voraus, im Herbst werde es nur noch Genesene, Geimpfte und Infizierte geben. Werden sich wirklich alle nicht Geimpften mit Corona anstecken?

Infektiologin Andrée Friedl sagt, dies sei tatsächlich zu befürchten, weil die Delta-Variante des Coronavirus deutlich ansteckender sei als die bisherigen Mutationen. Wer nicht geimpft oder genesen sei, habe deshalb ein relativ hohes Risiko, sich anzustecken. Damit sich die Delta-Variante nicht weiterverbreitet, müssten laut Friedl rund 80 Prozent der Bevölkerung immun sein. «Ich empfehle deshalb allen dringend, sich impfen zu lassen», sagt Friedl.