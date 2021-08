100'000 Geimpfte im Aargau haben kein Covid-Zertifikat beantragt

Pandemie Mehr als 100'000 geimpfte Aargauerinnen und Aargauer haben kein Covid-Zertifikat beantragt Der Kanton vermutet, dass sich das rasch ändern könnte, wenn die Zertifikatspflicht beispielsweise auf Restaurants ausgeweitet würde. Noemi Lea Landolt 13.08.2021, 05.00 Uhr

An die Party in den Club kann nur, wer ein Covid-Zertifikat vorweisen kann. Keystone

Seit dem 7. Juni werden in der Schweiz Covid-Zertifikate ausgestellt. Wer im Club feiern oder an einer Grossveranstaltung teilnehmen will, muss ein Covid-Zertifikat vorweisen. Das heisst: Er muss zweimal geimpft, genesen oder negativ getestet sein.