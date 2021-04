Pandemie Kaum noch Covid-Todesfälle in Aargauer Pflegeheimen – und auch in den Spitälern zeigt sich ein Impfeffekt Die Fallzahlen steigen. Schweizweit und im Aargau. Aber es sterben weniger Menschen als während der zweiten Welle. Besonders deutlich zeigt sich dies in den Pflegeheimen. Starben Ende 2020 teilweise wöchentlich mehr als 50 Bewohnerinnen und Bewohner, gab es in den letzten Wochen kaum oder sogar gar keine Todesfälle mehr. Noemi Lea Landolt 16.04.2021, 20.32 Uhr

Im Seniorenzentrum Wasserflue in Küttigen sind am 18. März die letzten Bewohner mit der 2. Impfdosis geimpft worden. Britta Gut

Am 18. März hat der Kanton Aargau ein erstes Etappenziel bei der Covid-Impfung erreicht: Die Impfkampagne in den 106 Pflegeheimen wurde abgeschlossen. Alle impfwilligen Bewohnerinnen und Bewohner haben die zweite Impfung erhalten.

Inzwischen schlägt sich der Impfeffekt auch in der Statistik der Todesfälle nieder. Der Kanton führt seit dem 30. Oktober in seinen Wochenbulletins auf, wie viele Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, im Spital beziehungsweise im Pflegeheim gestorben sind. Insgesamt wurden bisher (Stand: Freitag, 16. April) 305 Corona-Todesfälle in Spitälern und 295 Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen registriert.

Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle in der Woche vom 18. Dezember wurden in den Aargauer Pflegeheimen 55 Todesfälle gezählt. In den Spitälern verstarben in der gleichen Woche 27 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten.

Ab Anfang Januar flachen dann beide Kurven ab. Diese Entwicklung ist auf den Rückgang der täglichen Neuansteckungen zurückzuführen. Stecken sich weniger Menschen mit dem Coronavirus an, kommt es auch zu weniger schweren Krankheitsverläufen oder Todesfällen.

Drei Todesfälle in Pflegeheimen seit dem 18. Februar

Anders sieht es ab Anfang März aus: Ab dem 4. März steigt die Anzahl wöchentlicher Todesfälle in den Spitälern. In der Woche vom 31. März starben elf Covid-Patientinnen und Covid-Patienten im Spital. In der Woche vom 8. April wurden bisher nur zwei Todesfälle gemeldet. Es könnte hier allerdings noch zu Nachmeldungen kommen.

In den Pflegeheimen hingegen blieb die Zahl der Todesfälle konstant tief. Seit dem 18. Februar sind nur drei Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, in einem Pflegeheim gestorben. Im Spital starben in der gleichen Zeit 34 Covid-Patienten.

Das Durchschnittsalter der verstorbenen Covid-Patienten schwankt. In der Woche von 8. April lag es bei 83. Die Kurve ist aber in der Tendenz leicht sinkend.

Kantonsärztin Yvonne Hummel sieht zwar noch vereinzelte Fälle, wo es trotz Impfung zu Covid-19-Infektionen kommt. «Diese sind aber bisher sehr selten», sagt sie. Erkrankungen und insbesondere Todesfälle in Alters- und Pflegeheimen seien nur noch vereinzelt aufgetreten. Hummel sagt:

«Das ist mit grösster Wahrscheinlichkeit auf die Impfung zurückzuführen.»

Impfchef Andreas Obrecht sprach im Interview mit der AZ von einer «Erfolgsstory». Dass in den Pflegeheimen Ruhe eingekehrt sei, liege an der Impfung.

Dank der Impfung müssen weniger Personen ins Spital

Der Impfeffekt zeigt sich nicht nur in den Pflegeheimen. Auch in den Spitälern ist es ruhiger. «Während der zweiten Welle waren wesentlich mehr Covid-Patienten hospitalisiert als jetzt», sagt Hummel.

Aktuell werden zwischen 60 bis 80 Covid-Patientinnen auf der allgemeinen Abteilung behandelt. Am Donnerstag waren es 64. In der zweiten Welle befanden sich bis zu 180 Personen in Spitalpflege.

«Die tiefere Anzahl hospitalisierter Patienten auf den Abteilungen dürfte ein Effekt der Impfungen sein, da nur noch wenige Personen über 80 Jahren erkranken», sagt die Kantonsärztin.

Landen vermehrt jüngere Personen im Spital?

Ob die Krankheit vermehrt jüngere Leute schwer trifft, kann Hummel nicht sagen:

«Unterschiede in der Patientenpopulation auf den Intensivpflegestationen können bisher nicht eindeutig festgestellt werden.»

Sowohl in der zweiten als auch in der dritten Welle würden auf den Intensivstationen grösstenteils Personen unter 80 Jahren behandelt.

Inzwischen stecken sich mehr als 90 Prozent aller infizierten Personen mit der britischen Mutation des Coronavirus an. Die Erkrankungsverläufe sind laut Gesundheitsdepartement sehr verschieden. «Eindeutige Muster lassen sich bisher nicht zuordnen.» Ob die Erkrankungen schwerer verlaufen, könne aktuell nicht sicher bestätigt werden.