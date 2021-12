Trotz Empfehlung: Fehlende Testkapazitäten über die Feiertage

Pandemie Infektiologen empfehlen den Test vor dem Weihnachtsfest: Im Aargau sind die Kapazitäten aber knapp – und nicht überall wird getestet Vor dem Familienfest an Weihnachten noch schnell einen Covidtest machen zur Sicherheit. Das raten Pandemie-Experten. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Denn AZ-Recherchen zeigen: Es bestehen Zweifel, ob Apotheken, Spitäler und Testzentren im Aargau eine erhöhte Nachfrage auffangen können – und wollen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands

Tanja Stadler, Leiterin der Covid-Task-Force des Bundes; Epidemiologe Marcel Tanner und Aerosol-Spezialist Michael Riediker sind sich einig: Sie empfehlen auch Geimpften, dass sie sich vor dem Weihnachtsfest testen lassen. Stadler findet einen Covid-Test «sinnvoll, besonders wenn jemand noch nicht ein drittes Mal geimpft ist». Tanner sagt, es sei «im Sinne der Gemeinschaft sinnvoll, das zu machen». Und Riediker empfiehlt den Test vor dem Fest «immer, wenn es nicht geboosterte Risikopersonen unter den Gästen hat oder wenn die Impfung schon einige Monate zurück ist».

Nimmt sich schon nur ein Teil der Aargauerinnen und Aargauer diese Empfehlungen zu Herzen, droht am 24., 25. und 26. Dezember ein Ansturm auf die Testzentren. Sich bereits Anfang Woche testen zu lassen, wenn die Familie erst am Wochenende zusammenkommt, bringt nämlich nicht viel. Der Test könnte schon am nächsten Tag positiv ausfallen.

«Der Kanton betreibt keine Testzentren»

Anfrage beim Gesundheitsdepartement. Rechnen Sie mit einer höheren Nachfrage über die Festtage und werden die Kapazitäten der Testzentren deshalb erhöht? «Wir haben keine Umfragen zu dieser Frage durchgeführt und verzichten deshalb auf eine Einschätzung.» Der Kanton Aargau betreibe keine Testzentren. «Wir verweisen auf die Testzentren.»

Telefon an Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands. Er lacht. Natürlich hat er von der Empfehlung, sich vor dem Weihnachtsfest testen zu lassen, gehört. «Die gab es schon letztes Jahr und sie war schon letztes Jahr nicht mit uns Anbietern abgesprochen.»

Pause statt Testen im Akkord

Es gebe inzwischen viele Apotheken, die gar nicht mehr testen und sich stattdessen aufs Impfen und das stressige Dezembergeschäft konzentrierten, sagt der Apotheker-Präsident. Auf der Website der Aare-Apotheke in Rombach heisst es zum Beispiel: «Vom 23.12.2021 bis 2.1.2022 können keine Coronatests durchgeführt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis»

Auch Lukas Korner wird in seiner Apotheke in Gränichen am 24., 25. und 26. Dezember keine Antigen-Schnelltests anbieten. «PCR-Tests könnte ich dann sowieso keine machen, weil das Labor am 25. und 26. Dezember nicht vorbeikommt, um die Proben abzuholen», sagt er. Dazu komme, dass das Personal nach bald zwei Jahren Pandemie auch am Anschlag ist und sich mal – für wenige Stunden – ausruhen müsse.

KSA-Testzentrum ist am 25. Dezember zu

Die beiden Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) sowie die Spitäler Muri, Leuggern und Menziken hatten am Mittwochmorgen noch keine Testtermine für den 24., 25. und 26. Dezember freigeschalten.

Am KSA wird eine hohe Nachfrage nach Tests über die Festtage erwartet. «Zu aktuell schon 350 bis 400 symptomatischen Personen werden sich noch einige für Reisen über die Festtage oder vor dem Besuch der Familie testen lassen», teilt die Medienstelle mit. Das Testzentrum werde daher fast durchgehend geöffnet haben, mit Ausnahme der beiden wichtigsten Feiertage, dem 25. Dezember und Neujahr. Das Team und die Abläufe würden laufend verstärkt beziehungsweise angepasst, um noch mehr Personen betreuen zu können.

Keine Schnelltests in Fricktaler Spitälern

Getestet wird am 24., 25. und 26. Dezember auch in den beiden Impfzentren des Gesundheitszentrum Fricktal in Rheinfelden und Laufenburg – und zwar von 10 bis 15 Uhr, heisst es auf der Website. Allerdings werden dort zurzeit keine Antigen-Schnelltests, sondern nur PCR-Tests angeboten.

Wer keinen freien Testtermin mehr findet, kann als Alternative vor dem Weihnachtsfest zuhause einen Selbsttest machen. Lukas Korner sagt, die Nachfrage nach Selbsttests habe mit den steigenden Fallzahlen wieder zugenommen– obwohl die Tests schon länger nicht mehr gratis sind. In der Apotheke hat er mehrmals pro Woche Kundinnen und Kunden, die vorbeikommen, um ihr positives Selbsttest-Resultat bestätigen zu lassen.

Es braucht Glück und Ausdauer

Doch auch die Selbsttests dürften immer knapper werden und bei der Lieferung kommt es zu Verzögerungen. Lukas Korner sagt: «Wenn wir jetzt bestellen, würden die Selbsttests erst Ende Jahr, zwischen dem 27. und 31. Dezember, ausgeliefert.»

Wer sich vor Weihnachten testen lassen will, braucht also Ausdauer – und Glück. Der Kanton hat online alle Testorte im Kanton aufgeführt. Der Aargauische Apothekerverband hat zudem eine Liste mit allen Testapotheken publiziert.

Fast jeder vierte PCR-Test ist positiv

Im Aargau sind in den letzten sieben Tagen 7080 Schnelltests und 18'977 PCR-Tests gemacht worden. Das sind gut 2000 weniger als in der Vorwoche mit insgesamt 28'755 Tests, aber deutlich mehr als in der Woche vom 17. bis 23. November als 19'994 Coronatests gemacht wurden.

Der 7-Tages-Durchschnitt der Positivitätsrate bei den PCR-Tests liegt bei 24,9 Prozent. Das heisst jeder vierte Test ist positiv. Bei den Schnelltests liegt die Positivitätsrate bei 11,2 Prozent – da ist also einer von zehn Tests positiv.

Über alle durchgeführten Test liegt die Positivitätsrate im Aargau bei 19,5 Prozent. Sie ist damit leicht höher als im Schweizer Durchschnitt (17,3 Prozent).

Laut Weltgesundheitsorganisation gilt eine Pandemie als kontrollierbar, wenn der Anteil positiver Tests bei 5 Prozent liegt. Ist die Positivitätsrate höher, ist das ein Zeichen dafür, dass zu wenig getestet wird. Dadurch werden viele Ansteckungen nicht erkannt und das Virus verbreitet sich immer weiter.

