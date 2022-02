Kokain und Partydrogen im Aargau: Mehr Beratungen für Sucht

Pandemie-Folgen Trotz Lockdowns und geschlossener Clubs: Aargauer Suchtberatung meldet steigende Zahlen bei Kokain und Partydrogen Es klingt im ersten Moment überraschend: Obwohl coronabedingt viele Partys ausgefallen sind, suchen mehr Aargauerinnen und Aargauer Hilfe wegen des Konsums von Kokain und Partydrogen. Der Geschäftsführer der Aargauischen Suchthilfe ags erklärt das Phänomen. Ann-Kathrin Amstutz Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Kokain und Partydrogen sind ein heisses Thema bei der Aargauer Suchtberatung. Die Zahlen in diesem Bereich sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Themenbild: Dirk Enters/Sodapix AG

Die Zahl der Personen, die wegen Kokainkonsums zur Aargauer Suchtberatung gingen, ist seit 2019 von 193 auf 247 gestiegen – das ist ein Plus von 28 Prozent. Im Bereich Partydrogen haben sich die Zahlen seit 2019 gar verdoppelt – allerdings auf tiefem Niveau: von 20 auf 40 Fälle.

Hans Jürg Neuenschwander, Geschäftsführer der Aargauischen Suchthilfe ags. Sandra Ardizzone

Wie ist dies zu erklären? Die Geschäftsleitung der Suchthilfe ags kann dazu erst Hypothesen aufstellen, da es noch an Studien fehlt. Doch Geschäftsführer Hans Jürg Neuenschwander vermutet: «Die Pandemie und damit einhergehende Verunsicherungen, Verärgerungen und Verzichte belasten viele Menschen. Einige ‹behandeln› ihre depressiven Verstimmungen mit aufputschenden Substanzen.»

Durch die Zeit im Homeoffice würden auch Angehörige eher auf einen übermässigen Konsum aufmerksam. So steige die Motivation bei Betroffenen, in die Suchtberatung zu gehen.

Es gebe jedoch Hinweise darauf, dass der Kokainkonsum auch effektiv ansteigt, so Neuenschwander. Mehr Kokain sei beschlagnahmt worden, was auf eine insgesamt grössere Verkaufsmenge hindeutet. Dies wird auch durch die Messwerte von Kokainrückständen im Abwasser bestätigt.

Warum Kokain so süchtig macht

Als Leistungsdroge liegt Kokain im Trend – und in der reichen Schweiz kann man sich das teure Pulver leisten. Kokain ist dafür bekannt, Konzentration und Leistung sowie das Selbstbewusstsein zu fördern. Dies mache es so gefährlich, sagt der Geschäftsführer der Suchthilfe:

«Bei Kokain entsteht rasch eine starke Gier nach mehr. Es droht eine psychische Abhängigkeit.»

Fehlt die Droge, folgen depressive Verstimmungen und Entzugserscheinungen. Häufig treten durch das Sniffen Nasenprobleme auf. Bei exzessivem Konsum können epileptische Anfälle und psychische Krankheiten wie Psychosen hinzukommen.

Einmal monatlich eine Partydroge macht selten abhängig

Dagegen sei der Konsum von Partydrogen oft eher unproblematisch, so Neuenschwander: «Oft beschränkt sich der Konsum auf Partys, um länger durchzuhalten.» In die Beratung kämen die Menschen meist erst dann, wenn sich der Konsum auf die Wochentage ausdehne und zu Hause oder in der Beziehung Probleme bereite. Wenn jemand selten, etwa nur einmal monatlich an einer Party konsumiere, sei diese Person nicht abhängig.

Trotz geschlossener Clubs verdoppelte sich der Konsum von Partydrogen seit 2019. Michael Buholzer / EPA

Neuenschwander glaubt nicht, dass der Konsum von Partydrogen und Kokain in der Leistungsgesellschaft verharmlost wird. Er betont aber, wie wichtig eine frühe Prävention sei. Diese umfasse nicht nur drogenspezifische Themen, sondern ebenso Angebote zur Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und Lebenskompetenzen, etwa den Umgang mit Stress und Konflikten.

Das ist die Bilanz des Pandemiejahrs 2021 in der Suchtberatung

2247 Personen haben im letzten Jahr die Dienste der Aargauer Suchtberatung in Anspruch genommen, ähnlich viele wie in den beiden Vorjahren. Fast die Hälfte lassen sich wegen Alkoholkonsums beraten. «Der Alkohol ist weiterhin die Problemsubstanz Nummer eins», sagt Hans Jürg Neuenschwander. Er rechnet damit, dass Alkoholprobleme pandemiebedingt noch zunehmen werden. Dies werde sich jedoch erst viel später in der Beratung zeigen, so Neuenschwander:

«Wenn der problematische Konsum beginnt, dauert es Monate bis Jahre, bis jemand bei uns in der Beratung landet.»

So kann Neuenschwander noch keine präzisen Aussagen über die Folgen der Pandemie auf das Suchtverhalten machen. Er beobachtet aber: «Das soziale Umfeld kann vieles auffangen. Wenn dieses sich verändert oder die sozialen Kontakte stark reduziert werden, können sich bestehende Probleme verschärfen.»

Trotz sehr langer Internetzeiten: Noch kein Anstieg bei Onlinesucht

Dasselbe gilt für den Bereich der Verhaltenssüchte. Dazu zählen etwa Essstörungen, Online-, Game- und Glücksspielsucht. Während der Pandemie ist der Internetkonsum gemäss einer Studie von Pädiatrie Schweiz um 60 Prozent angestiegen. Buben verbrachten vor allem mehr Zeit mit Gamen, Mädchen auf den sozialen Medien. Im Durchschnitt waren die Jugendlichen täglich drei bis vier Stunden im Internet und vier bis fünf Stunden am Handy.

Mehr Stunden am Bildschirm führen nicht automatisch zu mehr Abhängigkeiten. Themenbild: Nana Do Carmo

Das sei zwar viel Zeit, führe aber nicht automatisch zu mehr Abhängigkeiten, erklärt Neuenschwander: «Entscheidend ist, dass die Jugendlichen nach der Pandemie den Weg zurück zu einem tieferen Konsum finden.» Nur bei jenen, welche dies nicht schafften, bestehe das Risiko, eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Wie viele das am Schluss sind, ist ungewiss. Klar ist jedoch für Neuenschwander: «Je länger die Ausnahmesituation andauert, desto herausfordernder wird der Weg zurück.»

Wie viel ist zu viel? Das ist eine sehr persönliche Frage

Hinzu kommt auch noch die Frage: Ab wann habe ich ein Problem? «Das ist eine Definitionsfrage, die sehr persönlich sein kann», sagt Neuenschwander. «Ein guter Leitfaden sind sicherlich die Fragen: Habe ich noch selbst die Kontrolle oder muss ich online sein? Leiden die persönlichen Beziehungen darunter? Gibt es noch Phasen, wo ich ganz ohne auskomme?»

Gerade im Bereich Gamen und Internet seien es oft die Eltern, die auf einen hohen Konsum ihrer Kinder reagierten. In der Beratung gehe es dann etwa darum, wie die Eltern die Beziehung zum Kind erhalten, gleichzeitig aber auch Grenzen setzen können. Es sei zentral, dass auch Angehörige Hilfe holten, sagt Neuenschwander: «Sie können wie ein Spiegel von aussen wirken. Viele Personen bemerken erst dadurch, dass Handlungsbedarf besteht.»

