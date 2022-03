Aargauer Gesundheitswesen: Fast jede dritte Poolprobe positiv

Pandemie Fast jede dritte Poolprobe war positiv: In Aargauer Pflegeheimen und Spitälern fallen Mitarbeitende aus Letzte Woche haben sich 5500 Mitarbeitende von Spitälern, Kliniken und Pflegeheimen testen lassen. 30 Prozent der 750 Poolproben waren positiv – fast doppelt so viele wie in den Vorwochen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 11.03.2022, 16.45 Uhr

Beim regelmässigen Testen werden mehrere Speichelproben zusammengemischt und dann im Labor analysiert. Gaetan Bally / Keystone

Anders als in Schulen und Firmen finden in den Aargauer Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen immer noch regelmässige Coronatests statt. Diese sind zwar für die Mitarbeitenden nicht mehr obligatorisch, der Kanton empfiehlt sie aber.

Letzte Woche haben sich in 199 Spitälern, Pflegeheimen, Kliniken und Betreuungseinrichtungen rund 5500 Mitarbeitende testen lassen. Einige von ihnen werden zweimal pro Woche getestet, wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mitteilt.

Mehr als 200 Mitarbeitende haben sich angesteckt

Die einzelnen Speicheltests werden zu sogenannten Poolproben zusammengemischt und dann im Labor ausgewertet. Letzte Woche waren rund 30 Prozent der 750 ausgewerteten Poolproben positiv. Vorletzte und vorvorletzte Woche waren «nur» 17 beziehungsweise 18 Prozent der Pools positiv. Die Positivitätsrate hat sich also fast verdoppelt.

Wie viele Mitarbeitende sich letztlich angesteckt haben, kann das Gesundheitsdepartement nicht «ohne Mehraufwand» herausfinden. Bei rund 225 positiven Poolproben dürften sich aber mindestens 225 Personen infiziert haben, weil in allen positiven Pools mindestens eine positive Speichelprobe war. Dazu kommen all jene, die sich wegen Symptomen testen lassen, positiv sind und ausfallen.

Personalplanung ist für die Spitäler eine Herausforderung

Am Kantonsspital Aarau (KSA) fehlen pro Tag 40 bis 50 Mitarbeitende wegen Covid-19. Das sagte Infektiologe Christoph Fux letzte Woche zur AZ. Inzwischen dürften es mehr sein. KSA-Mediensprecher Boris Rauscher nennt auf Anfrage zwar keine aktuellen Zahlen, hält aber fest, die Personalplanung sei «bei leicht steigenden Ausfallzahlen herausfordernd». Es würden jedoch «adäquate Lösungen» gesucht und gefunden. «Die Versorgung der Patientinnen und Patienten ist unverändert gewährleistet», so Rauscher.

Auch am Kantonsspital Baden (KSB) fallen laut Sprecher Omar Gisler vermehrt Mitarbeitende wegen Corona-Erkrankungen aus. Aktuell fehlten mehr als 50 Mitarbeitende krankheitsbedingt. Gisler betont aber, nicht alle hätten Covid. Es gebe auch Ausfälle wegen anderer Krankheiten oder Unfällen. Der Normalbetrieb habe am KSB bisher dank dem «grossen Engagement und der Flexibilität der Mitarbeitenden» trotzdem ohne Einschränkungen aufrechterhalten werden können, sagt er.

Befreiung von der Isolationspflicht als «Ultima Ratio»

Mitarbeitende im Gesundheitswesen könnten sich vom Kantonsärztlichen Dienst von der Isolationspflicht befreien lassen, damit sie - wenn es eng wird - trotzdem arbeiten können. Das KSB hat bisher keine solchen Dispensationen beantragt. Sprecher Omar Gisler sagt denn auch, die meisten Mitarbeitenden, die sich angesteckt haben, würden nicht zu Hause in der Isolation «Däumchen drehen und sich ärgern, dass sie nicht zur Arbeit gehen dürfen». «Sie liegen mit hohem Fieber flach.»

Die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) können den Betrieb aktuell ebenfalls aufrechterhalten, obwohl sich mehr Mitarbeitende anstecken. Aktuell befänden sich 19 Mitarbeitende in Isolation, sagt Mediensprecher Daniel Zimmermann.

Infizierte Mitarbeitende von der Isolationspflicht befreien zu lassen, wäre für die PDAG die «Ultima Ratio», wenn sie ihrem Versorgungsauftrag nicht mehr nachkommen könnten. «Dies ist zur Zeit nicht der Fall», sagt Daniel Zimmermann. Sollte sich daran etwas ändern, würde dies zuerst im Krisenstab beraten und dann gegebenenfalls ein Antrag gestellt werden.

Pensum erhöhen oder Überstunden anordnen

Personalausfälle wegen Covid gibt es auch in den Pflegeheimen. «Solche Ausfälle sind natürlich eine Herausforderung», sagt Daniel Suter, stellvertretender Geschäftsführer des Gesundheitsverbands Vaka. Aber im Moment gebe es beim Verband wenig Rückmeldungen. Daniel Suter geht darum davon aus, «dass die Heime die Situation im Moment noch bewältigen können».

Was er aber immer mal wieder höre, sei, dass die Symptome nach fünf Tagen noch nicht abgeklungen sind und die Mitarbeitenden darum länger in Isolation bleiben müssen. «Die Pflegeheime haben in den letzten zwei Jahren aber gelernt, mit Personalengpässen umzugehen oder diese kurzfristig zu überbrücken», sagt Daniel Suter. Sei es durch Pensenerhöhungen oder Anordnung von Überstunden.

