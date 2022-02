Corona-Lockerungen: Das sagen Betroffene im Aargau

Massnahmen-Ende Beizer erfreut, Clubbesitzer besorgt, Unruhe im Fitnesstudio wächst: So unterschiedlich reagieren Betroffene im Aargau Am 17. Februar sollen alle oder ein Grossteil der Covid-Massnahmen fallen. Im Aargau fallen die Reaktionen überraschend unterschiedlich aus. Der oberste Wirt verspricht sich 30 Prozent mehr Gäste, der FCA-Boss ein volleres Stadion. Im Fitnessstudio aber wächst die Ungeduld und in der Clubszene gibt es Sorgen, wenn das Zertifikat wegfällt. Eva Berger, Frederic Härri, Mathias Küng, Andrea Marti Jetzt kommentieren 02.02.2022, 18.45 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis spricht von einem guten Tag, als er am Mittwoch vor die Medien tritt. Er sagt, man könne das Licht am Ende des Tunnels sehen. Die Pandemie sei aber noch nicht vorbei. Was klar scheint: Am 17. Februar fällt die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen, Freizeit- und Kulturbetriebe. Wir haben bei Betroffenen im Aargau nachgefragt, was sie von den vorgeschlagenen Lockerungen halten.

Restaurants: «Rechne mit 30 Prozent mehr Gästen»

Der oberste Aargauer Wirt Bruno Lustenberger hat wieder Grund zum Lachen. Chris Iseli

Bruno Lustenberger, Präsident von Gastro Aargau, reagiert sehr erfreut auf die Lockerungsvorschläge des Bundesrats: «Wir sind dafür, dass so schnell wie möglich alle Massnahmen aufgehoben werden. Jede Lockerung ist für uns gut», sagt Lustenberger. Der Gastro-Präsident rechnet damit, dass Restaurants wieder rund einen Drittel mehr Gäste haben werden, wenn die Zertifikats- und die Maskenpflicht fallen würden. Wegen der hohen Fallzahlen hat Lustenberger keine Bedenken. «Die Fallzahlen sind zwar hoch, aber die allermeisten Verläufe sind mild, wir können uns Lockerungen leisten.»

Wenn die Lockerungen tatsächlich in Kraft treten, werden wahrscheinlich viele Restaurantbetreibende Aktionen veranstalten, um die Gäste wieder in die Beizen zu locken. Möglich wären beispielsweise Vergünstigungen oder Themenwochen. «Bei früheren Öffnungsschritten haben solche Angebote jeweils gut funktioniert», sagt Lustenberger. Für Wirtinnen und Wirte, so der Gastronom, wären Lockerungen ein grosser Lichtblick.

Fitnesscenter: «Mindestens die Maskenpflicht muss fallen»

Nicole Müller-Boder. Alex Spichale

«Dass der Bundesrat eine zweite Variante in Erwägung zieht, enttäuscht mich», sagt SVP-Grossrätin und Fitnesstrainerin Nicole Müller-Boder. Am liebsten wäre ihr, wenn alle Massnahmen sofort aufgehoben würden, mindestens aber die Maskenpflicht im Fitnesscenter. Für sie beziehungsweise für die Fitnessbranche komme deshalb nur die erste der beiden bundesrätlichen Öffnungsvarianten in Frage, «da wir im Moment vor allem unter der Maskenpflicht beim Training leiden». Müller-Boder: «Selbst wenn wir wieder für alle öffnen könnten oder es zu einem 3G kommt, wenn die Maske bleibt, bleiben auch die Kundinnen und Kunden zu Hause.»

Sie hat erlebt, wie ihre Kunden versuchten, mit Maske bei ihr zu trainieren: «Nur wenige sind wieder gekommen, was ich auch verstehen kann.» Sie wird Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati ihre Position noch separat zukommen lassen. Man warte schon viel zu lange mit Lockerungsschritten, kritisiert sie: «Die ganzen Horror-Voraussagen trafen bislang ja noch nie ein. Es wird Zeit, die Menschen und auch die Wirtschaft wieder normal leben zu lassen.»

Museen: «Entscheidend ist das Sicherheitsempfinden»

Sibylle Lichtensteiger, Direktorin Museum Stapferhaus Lenzburg. Britta Gut

Für das Museum Stapferhaus in Lenzburg würde die Aufhebung der Zertifikatspflicht vor allem eine Entlastung der Mitarbeitenden bedeuten. «Es ist aber sowohl technisch als auch personell machbar, die Zertifikate zu kontrollieren», sagt Museumsdirektorin Sibylle Lichtensteiger. Einen Einbruch der Besucherzahlen hat das Stapferhaus vor allem bei den Gruppenbuchungen festgestellt.

Mit Ende der 2G-Pflicht würden aber vielleicht wieder mehr Gruppen das Museum besuchen, glaubt die Museumsdirektorin. Gruppenanlässe zu organisieren, sei mit der Zertifikatspflicht schwieriger, weshalb diese auch den Museen eher fernblieben. «Wie viele sich wegen der Pandemie sorgen und deshalb nicht kommen, lässt sich aber unmöglich sagen», so Lichtensteiger. Zentral für Museen sei das individuelle Sicherheitsempfinden der Besucherinnen und Besucher und deren Planungssicherheit. «Das liegt aber ausserhalb der Möglichkeiten des Bundesrates.»

Clubs: «Betrieb nicht mit zu schnellen Lockerungen gefährden»

Clubbetreiber Michael Ganz vom Boiler Club hat Befürchtungen. Alex Spichale

Clubbetreiber Michael Ganz vom Boiler Club in Aarau reagiert mit Besorgnis auf die in Aussicht gestellten Lockerungen: «Unser Betrieb läuft mit 2G-plus sehr gut, wir wollen das nicht mit zu schnellen Lockerungen gefährdet sehen», sagt Ganz. Er befürchtet gar, dass ohne 2G-plus wieder weniger Menschen Clubs besuchen würden, da sich manche wieder mehr vor einer Infektion fürchten könnten. «Manche Geimpften wollen bei hohen Fallzahlen vielleicht nicht mit Ungeimpften in den Club», sagt der Clubbetreiber.

Ganz betont, dass die Fallzahlen noch immer hoch seien. «Wir wollen keine Massenansteckungen im Club haben.» Jubeln würde er erst, wenn die Fallzahlen sinken würden. Die Lockerungen, die der Bundesrat vorschlägt, seien angesichts der Lage kein Grund zur Freude.

Theater: «Lockerungen sind der nächste logische Schritt»

Optimistischer reagiert Peter-Jakob Kelting, Theaterleiter des Theaters Tuchlaube in Aarau: «Wir hoffen, dass jene, die jetzt sehr lange zu Hause geblieben sind, wieder ins Theater kommen.» Er freut sich über die vorgeschlagenen Öffnungen. «Die Lockerungen sind der logische nächste Schritt», findet der Theaterleiter.

Peter-Jakob Kelting vom Theater Tuchlaube findet die Lockerungen sinnvoll. Alex Spichale / KUL

Ein grosser Bruch, sagt Kelting, wären die Lockerungen für das Theater Tuchlaube aber nicht. «Wir hatten eine gute Auslastung in den vergangenen Monaten.» Deshalb könne das Theater auch gar nicht markant mehr Publikum empfangen. Einige Belastungen würden aber durchaus wegfallen, beispielsweise weil Zertifikatskontrollen nicht mehr nötig wären. Allerdings gibt Kelting zu bedenken, dass die Ungewissheit über langfristige Folgen der Pandemie bleiben würde trotz der Lockerungen. Auch die Angst vor einer nächsten Variante und erneuten Einschränkungen sitzt tief: «Wir haben schon einmal gedacht, dass alles vorbei ist.»

FC Aarau: «Das spart uns Zeit und Geld ein»

FCA-Präsident Philipp Bonorand. Alex Spichale / SPO

Egal ob ab dem 17. Februar die Variante 1 oder 2 zum Tragen kommt, für den FC Aarau gilt: Im Stadion Brügglifeld fällt die Zertifikatspflicht. Für den Verein kommen die baldigen Öffnungsschritte einer «Erleichterung» gleich, wie Philipp Bonorand sagt. In erster Linie spricht der FCA-Präsident damit den administrativen Aufwand an: «Wir müssen ab dann keine Zertifikatskontrolleure mehr aufbieten und kommen mit weniger Personal aus. Das spart uns Zeit und ein wenig Geld ein.»

Natürlich ist auch das Zuschaueraufkommen ein Thema in Aarau. Beim letzten Heimspiel vor Jahresfrist entschieden sich die Klubverantwortlichen für die 2G-Regel, seit Januar gilt im Brügglifeld 3G. Bald werden wohl wieder einige hundert Zuschauer mehr den Weg ins Stadion finden, schätzt Bonorand, der aber festhält, dass das auch von anderen Faktoren wie dem Wetter und der Zuspitzung im Meisterschaftskampf abhängt. Je länger, je mehr wird sich die Besucherzahl an Heimspieltagen der Vollauslastung angleichen – diese Prognose darf gewagt sein.

Zu guter Letzt erachtet es Bonorand als «sinnvoll für den Fussball», dass ab sofort die Quarantänepflicht aufgehoben wird. Spielabsagen wie jene vom letzten Wochenende zwischen Schaffhausen und Thun (mehrere Thuner Spieler in Quarantäne) gehören damit wohl der Vergangenheit an. «Ein geregelter Meisterschaftsbetrieb wird möglich», sagt Bonorand.

Das sagt der Hausarzt und Gesundheitspolitiker

Hausarzt und Grünen-Grossrat Severin Lüscher. Britta Gut

Severin Lüscher, Hausarzt in Schöftland und Gesundheitspolitiker (Grüne), befürwortet die eingeschlagene Richtung des Bundesrats. Die Quarantäne hemme bei derart vielen Ansteckungen und noch höherer Dunkelziffer die Virusausbreitung nicht mehr. Die Homeoffice-Pflicht sei zudem immer weniger befolgt worden, habe er den Eindruck. «Jene Massnahmen, die nichts nützen, weil man sie nicht durchsetzen will oder weil sie durch die schiere Menge nicht mehr umsetzbar sind, kann man meiner Meinung nach abschaffen», so Lüscher.

Insgesamt soll die Rückkehr zur Normalität aber nicht auf einen Schlag geschehen, findet der Hausarzt. «Bei aktuell maximal vielen Ansteckungen ist es schwierig nachvollziehbar, warum man gleich auf alle Massnahmen verzichten will.» Für vulnerable Personen könne das schwierig sein. «Am Anfang der Pandemie hat man allen geraten, daheimzubleiben. Für Gefährdete ist das mit Aufheben der Massnahmen wieder Realität», so Lüscher. Dennoch müsse man immer abwägen, wie stark man die Gesamtgesellschaft für den Schutz einer Minderheit in die Verantwortung nehmen kann, findet er.

