Erste Geimpfte im Aargau: Agatha Baumann erinnert sich

Pandemie Die offiziell erste Geimpfte im Aargau: Agatha Baumann (90) erinnert sich an das «Gstürm» Im Pflegeheim Auhof in Veltheim fiel am 5. Januar 2021 der offizielle Startschuss für die Aargauer Impfkampagne. Mittendrin: Agatha Baumann. Sie dachte, das werde nur ein kurzer Piks. Stattdessen fand sie sich in einem Raum voller Journalistinnen, Kameras und Mikrofonen wieder. «Das würde ich nicht mehr machen», sagt sie. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Agatha Baumann (90) geniesst auch mal gerne die Ruhe im Zimmer, löst ein Sudoku oder fiebert mit den Schweizerinnen und Schweizern an der Olympiade mit. Alex Spichale

Der 5. Januar 2021 begann im Pflegeheim Auhof so, wie jeder andere Tag auch. Ausser beim Anziehen. Die Mitarbeitenden achteten darauf, dass die Bewohnerinnen und Bewohner sich so kleideten, dass sie möglichst einfach den Oberarm freimachen konnten.

Es war der Tag der ersten Coronaimpfung. Das Pflegeheim Auhof in Veltheim wurde vom Gesundheitsdepartement als Pilotheim angefragt und hat sofort zugesagt. Je schneller die Bewohnerinnen und Bewohner geimpft sind, desto besser, so die Überlegung der Heimleitung.

Erst später wurde klar: Im Auhof findet auch die offizielle Medienkonferenz zum Aargauer Impfstart statt. Agatha Baumann, die seit 2016 im Pflegeheim lebt, war einverstanden, sich im Rahmen des offiziellen Medientermins impfen zu lassen. «Ich dachte, das werde ein kurzer Piks und gut ist», sagt sie heute rückblickend. Umso erstaunter war Baumann damals, als sie den Raum betrat.

Sandra Ardizzone

So viele Leute hatte sie lange nicht gesehen. Dazu drei grosse Fernsehkameras auf Stativen, überall Mikrofone und Fotoapparate, die klickten. Ein «Gstürm» sei das gewesen, sagt Agatha Baumann. Und nein: «Das würde ich nicht mehr machen.»

Ennio Leanza/Keystone

Seither ist mehr als ein Jahr vergangen. Wir sitzen in der Cafeteria des Auhofs. «Ist Ihnen eigentlich nicht aufgefallen, dass ich auf dem Bild die Augen geschlossen habe?», fragt Agatha Baumann. – «Nein. Ich dachte, Sie hätten einfach nach unten geschaut.» – «Nein. Ich habe Angela gesagt, dass ich ‹Schiss› habe vor der Spritze und sie sagte: ‹Mach' einfach die Augen zu.›»

Das Bild erschien am nächsten Tag auf der Titelseite der AZ. Freundinnen und Freunde, die Agatha Baumann vor Jahren aus den Augen verloren hat, haben sie auf dem Bild erkannt, ihr Briefe geschrieben oder sie angerufen. Das hat sie sehr gefreut. Schöne Erinnerungen an gemeinsame Gruppenreisen im Car kamen hoch. Die Reise ans Nordkap zum Beispiel. 14 Tage waren sie unterwegs und als sie endlich ankamen, war es neblig und nieselte. Agatha Baumann lacht. So gesehen hatte der Medienrummel doch noch etwas Positives. Gefreut hat sie sich auch über die Blumen und die Karte, die ihr Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati geschickt hat.

Alex Spichale

Agatha Baumann ist in Wil aufgewachsen, einem winzigen Dorf im Mettauertal. Aber am längsten hat sie in Schafisheim gelebt, 61 Jahre, von 1955 bis 2016, auf einem Landwirtschaftsbetrieb. Sie hielten Schweine, Hühner und Kühe, bauten Früchte und Gemüse an. Im Winter hat Agatha Baumann einmal pro Monat für die «Grüter», wie sie die Leute von der Grütstrasse nennt, Bauernbrot gebacken. Sie offerierte den Kaffee und die «Grüter» brachten abwechselnd ein Dessert. So blieben sie auch während der kalten Wintermonate in Kontakt, wenn man sich draussen nicht so oft begegnete.

Von der Coronaimpfung versprach sich Agatha Baumann viel. «Ich habe wirklich gehofft, dass es dank der Impfung bald vorbei und wieder normal ist.» Dass sie inzwischen schon dreimal geimpft ist und die Pandemie immer noch nicht zu Ende ist, damit hätte sie nicht gerechnet.

Schulschliessungen, weil Lehrer an die Front mussten

Fast schon vergessen ist die Zeit – ganz zu Beginn der Pandemie – als die Behörden ein Besuchsverbot für die Pflegeheime erliessen und die Bewohnerinnen und Bewohner in zwei verschiedenen Räumen essen mussten, um den vorgegebenen Abstand einzuhalten. Zum Glück spielte das Wetter im Frühling 2020 mit – so war die Einschränkung weniger schlimm. Auch die Schulen waren damals geschlossen. Das habe sie das letzte Mal im Krieg erlebt, als die Lehrer an die Front mussten, erinnert sich Agatha Baumann.

Ihr Alltag im Auhof habe sich wegen Corona nicht gross verändert. Sie sei sowieso viel in ihrem Zimmer und geniesse es, in Ruhe ein Sudoku zu lösen. Im Moment läuft auch oft der Fernseher. Sie fiebert mit den Schweizerinnen und Schweizern an den Olympischen Winterspielen mit. Auf einem Zettel notiert sie die wichtigsten Resultate und Zeiten.

Agatha Baumann beneidet den Bundesrat nicht

Aber klar, sagt sie, wenn die Masken nicht mehr wären, sie endlich die Gesichter der Pflegefachpersonen wieder sehen könnte, wäre das schon schön. Sie müsste dann auch weniger oft nachfragen, weil sie etwas wegen der Maske nicht verstanden hat.

Während wir miteinander sprechen, verkünden Bundespräsident Ignazio Cassis und Gesundheitsminister Alain Berset in Bern vor den Medien das Ende der allermeisten Coronamassnahmen. «Ich weiss nicht, ob es nicht etwas riskant ist, wenn sie jetzt alles auf einmal lockern», sagt Agatha Baumann dazu. Sie sei aber auf jeden Fall froh, müsse sie das nicht entscheiden. Es sei doch immer so: «Kommt es gut, sind sie die Guten, geht etwas schief, sind sie die Schlechten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen