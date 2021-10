Tests nicht mehr gratis: Nachfrage im Aargau hat sich halbiert

Pandemie Deutlich weniger Tests, aber nicht mehr Impfungen: Kostenpflicht hat im Aargau bisher nicht den erhofften Effekt In der vergangenen Woche hat sich die Zahl der Antigen-Schnelltests im Vergleich zur Vorwoche praktisch halbiert. Doch die Hoffnung, dass die Impfnachfrage steigen würde, wenn die Tests kostenpflichtig werden, hat sich im Aargau vorerst nicht erfüllt. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 18.10.2021, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Bild das Testcenter vor dem Perry-Center in Oftringen. Janine Müller / ZT

Seit einer Woche sind Coronatests für Menschen ohne Symptome, die zum Beispiel für ein Essen im Restaurant, den Besuch eines Konzerts, die Teilnahme an einem Kongress oder auch den Ausgang am Wochenende ein Zertifikat benötigen, nicht mehr gratis.

Wie hat sich dies auf die Zahl der Tests ausgewirkt? In der letzten Woche wurden im Aargau insgesamt 9841 Tests durchgeführt - 5152 davon waren Antigen-Schnelltests, die normalerweise bei Leuten ohne Symptome durchgeführt werden, 4689 waren PCR-Tests, die bei symptomatischen Personen durchgeführt werden, oder um einen positiven Schnelltest zu bestätigen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Gegenüber der Vorwoche hat sich die Testzahl im Aargau massiv reduziert: Vom 4. bis 10. Oktober waren noch 15'888 Tests registriert worden, also gut 6000 mehr als letzte Woche. Auf die Ferienzeit lässt sich dieser Unterschied nicht zurückführen, die Herbstferien dauern im Aargau durchwegs vom 2. bis 17. Oktober.

Betrachtet man die einzelnen Testarten, so zeigt sich, dass der Rückgang fast ausschliesslich auf die Antigen-Schnelltests zurückzuführen ist. In der ersten Oktoberwoche wurden im Aargau noch 10'540 Antigen-Schnelltests durchgeführt, das sind mehr als doppelt so viele wie in der vergangenen Woche. Der Trend hatte sich schon Mitte letzter Woche gezeigt, als die Zahlen ebenfalls um die Hälfte tiefer lagen als noch zur Zeit der Gratistests.

Bei den PCR-Tests ist dagegen nur ein geringer Rückgang festzustellen: Vom 4. bis 10. Oktober wurden 5348 solche Tests durchgeführt, letzte Woche waren es immer noch 4689 - also nur gut 650 weniger.

Auch die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen ist leicht gesunken: In der letzten Woche, vom 10. bis 17. Oktober, registrierte der Kanton Aargau insgesamt 369 positive Tests, eine Woche zuvor waren es noch 399 gewesen.

Impfnachfrage steigt trotz kostenpflichtiger Tests nicht an

Christoph Fux, Infektiologie-Chefarzt am Kantonsspital Aarau, sagte vor einer Woche im TalkTäglich von Tele M1: «Wir hoffen, dass der Druck aufs Portemonnaie mehr Leute zum Impfen animiert.» Fux räumte ein, dass er glücklich wäre, wenn die Nachfrage grösser wäre. Fux gestand auch: «Wir haben nicht erwartet, dass die Impfskepsis in der Schweiz so gross ist.»

In der Woche vom 4. bis 10. Oktober, als die Tests noch gratis waren, meldete der Aargau total 3915 Erstimpfungen. In der vergangenen Woche waren es total 3780 Erstimpfungen – die Hoffnung von Fux, dass sich mehr Menschen impfen lassen, wenn die Tests kostenpflichtig werden, hat sich also zumindest in der ersten Woche nicht erfüllt.

Leicht mehr Neuinfektionen

Leicht angestiegen sind zuletzt die Infektionszahlen im Aargau: Für das vergangene Wochenende (Freitag bis und mit Sonntag) meldete der Kanton 146 Neuansteckungen. Vor einer Woche waren es 132 Fälle für den gleichen Zeitraum gewesen, vor zwei Wochen lag die Wochenendzahl mit 181 Neuinfektionen indes noch deutlich höher.

Wegen einer Coronainfektion befinden sich derzeit 29 Personen im Aargau im Spital, davon liegen 12 auf einer Intensivstation. Damit ist die Zahl der Intensivpatienten im Vergleich zur Vorwoche um zwei Personen gesunken, auf der normalen Station gibt es mit 17 Personen hingegen fünf Fälle mehr als noch vor Wochenfrist.