Pandemie Coronazahlen zurzeit stabil – Aargau bereitet sich auf den Omikron-Booster vor Gegenüber der Vorwoche gingen die Neuinfektionen im Aargau zurück, die Spitaleinweisungen nahmen leicht zu. Der Kanton bereitet sich auf die kommenden Monate vor und hat verschiedene Szenarien ausgearbeitet. Noch ist nicht bekannt, wann genau der neue Omikron-Booster eintrifft. Dominic Kobelt 30.08.2022, 18.58 Uhr

Steigt die Nachfrage nach Impfungen bald wieder? Sandra Ardizzone

Der Kanton Aargau meldet am Dienstag 1548 Neuinfektionen mit Corona über die letzten sieben Tage, das sind 7,5 % weniger als in der Vorwoche (1674 Neuinfektionen). 23 Personen (Vorwoche: 20) wurden ins Spital eingewiesen, es gab einen Todesfall im Zusammenhang mit Corona (Vorwoche: 0). Momentan sind in Aargauer Spitälern zwei Personen mit Corona auf der Intensivstation.