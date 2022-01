An den Schulen hat es sich ausgespuckt

Pandemie An den Aargauer Schulen hat es sich ausgespuckt – Lehrerverband und Schulleitungen wollten das Gegenteil Der Regierungsrat hat entschieden, das repetitive Testen in Schulen und Betrieben nicht mehr durchzuführen, die Kapazitäten sind zu knapp. Vor Weihnachten hatten Lehrpersonen und Schulleiter gefordert, das Testen auszubauen. Eva Berger Jetzt kommentieren 06.01.2022, 05.00 Uhr

Covid-19 Ausbruchsuntersuchung an der Primarschule Dorf in Windisch, am 26. Mai 2021. Repetitive Tests und Ausbruchstesten gibt es an den Aargauer Schulen vorläufig nicht mehr. Severin Bigler

Die Weihnachtsferien waren pandemiebedingt eine Woche länger als ursprünglich vorgesehen, am Montag sind sie aber auch im Aargau vorbei und die Schulen nehmen den Betrieb wieder auf. Neu werden alle Kinder, auch jene der 1. bis 4. Primarschulklasse, eine Maske tragen.

In ein Röhrchen spucken ist dafür vorläufig passé: Der Regierungsrat hat beschlossen, ab 10. Januar das repetitive Testen auf Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen zu fokussieren, in Schulen und Betrieben wird es nicht mehr angeboten. Sollten sich die Kapazitäten verbessern, werde der Kanton aber die Wiederaufnahme des Test-Angebots prüfen.

Wartezeiten von über zwei Tagen für Nachtests

Der Regierungsrat handelt damit nach der Empfehlung des Bundesamt für Gesundheit (BAG), die besagt, dass bei Kapazitätsengpässen vor allem jene getestet werden sollen, die engen Kontakt zu besonders gefährdeten Personen haben.

Engpässe sind derzeit offensichtlich: Die Zahl der positiven Pool-Proben habe sich innert weniger Wochen vervielfacht, die Positivitätsrate liegt mittlerweile bei rund 20 Prozent. Für die Nachtests ergeben sich so Wartezeiten von über 48 Stunden.

Das ist gerade wegen der noch ansteckenderen Omikron-Variante zu lange, die Ansteckungsketten könnten so nicht mehr wirksam unterbrochen werden, schreibt die Staatskanzlei. Darum brauche es Abstriche. Und diese gibt es jetzt bei den Schulen und den Betrieben.

Lehrerverband wollte Tests für Alle zu Beginn des Quartals

Vor Weihnachten hatten die Verbände von Schulleitungen und Lehrpersonen noch das Gegenteil gefordert: Das repetitive Testen sei auszubauen, müsse engmaschiger erfolgen, am besten wäre es, es müssten sich Anfang Woche gleich alle testen lassen.

Kathrin Scholl, Präsidentin Aargauischer Lehrerinnen- und Lehrerverband. Alex Spichale

Dass dies wegen der vielen Fälle kaum möglich sein würde, hat sich abgezeichnet. Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, ist darum nicht überrascht. Der Entscheid sei angesichts der Engpässe und der BAG-Empfehlung «ernüchternd aber nachvollziehbar», nicht das, was die Lehrpersonen wollten, aber: «Testen muss Sinn machen, sonst lässt man es besser bleiben.»

Lehrpersonen sollen Vorrang bei Tests haben

«Weder gut noch nachhaltig», findet Philipp Grolimund, Co-Präsident des Schulleiterverbands, dass das Repetitive Testen an den Schulen ausgesetzt wird. Ohne müsse sich eine Lehrperson mit Symptomen sofort testen lassen können, um bei einem negativen Ergebnis nicht unnötig tagelang auszufallen. «Die Testkapazitäten müssten ausgebaut werden, damit der Betrieb aufrechterhalten bleiben kann», sagt er.

Philipp Grolimund, Co-Präsident des Verbands der Aargauer Schulleitungen. Chris Iseli

Zweitens sollen Lehrpersonen als systemrelevante Berufsgruppe vorzeitig aus der Quarantäne geholt werden dürfen, wenn es sie braucht. «Wenn an einer Schule drei oder vier Lehrpersonen gleichzeitig ausfallen, stört das den Betrieb massiv», erklärt Grolimund. Die Forderungen von Schulleiter- und Lehrerinnenverband ist beim Bildungsdepartement deponiert.

Klassenquarantäne ab drei postitiven Fällen

Mit der Abschaffung der Tests wird indes die Regelung für Klassenquarantäne ab Montag verschärft. Bei drei positiven Fällen pro Klasse innert fünf Tagen ordnet der kantonsärztliche Dienst eine Quarantäne für die ganze Klasse an. Das vorhergehende Ausbruchstesten entfällt, das hatten die Lehrpersonen im Sinne der Effizienz gefordert.

Doch wie werden diese Fälle überhaupt gefunden, wenn es kein repetitives Testen mehr gibt und gleichzeitig viele Ansteckungen mit Omikron symptomlos verlaufen? Es sei weiterhin wichtig, dass symptomatische Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen dem Unterricht fernblieben und sich umgehend testen lassen, teilt die Staatskanzlei mit. Symptomatische Schülerinnen und Schüler können von den Schulen nach Rücksprache mit den Eltern nach Hause geschickt werden.

Impfoffensive für Lehrpersonen und Schüler

«Bei allen Erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen würde ich jetzt einen Test machen», sagt Kathrin Scholl. Auch darum müssten trotz Aussetzen des repetitiven Testens genügend Kapazitäten vorhanden sein. Omikron werde die Schulen überrollen, denkt Scholl. «Es wird wieder mehr Klassenquarantänen geben, vielleicht sogar Schulschliessungen». Fernunterricht bleibt aber für die oberste Aargauer Lehrerin die letzte Massnahme, derzeit bestehe die Notwendigkeit noch nicht.

Damit dies so bleibt, brauche es jetzt eine Impfoffensive für Lehrpersonen, die noch keinen Termin für die Auffrischimpfung erhielten, aber auch für Schüler. «Wer sich impfen lassen will, dies bis jetzt aber noch nicht konnte, muss die Möglichkeit erhalten», so Scholl. Nicht nur, um Ansteckungen zu verhindern, sondern auch, weil Geimpfte nicht in Quarantäne müssen. Auch für Kinder sollte die Impfung unbedingt möglich sein, dies liege allerdings in der Verantwortung der Eltern.

Keine Empfehlung mehr für Skilager

Der Regierungsrat empfiehlt zudem, auf Skilager und andere Schulausflüge mit Übernachtung zu verzichten. Wenn doch, dann nur mit Zertifikat oder negativem Testergebnis. «Das ist ein guter Entscheid», so Scholl. Prompt hat die grösste Kreisschule des Kantons gestern umgehend alle Skilager bereits abgesagt.

