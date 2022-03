Aargauer Kantonsspitäler müssen Operationen verschieben

Pandemie Am Freitag fallen die letzten Corona-Massnahmen – KSA und KSB müssen Operationen verschieben Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr wird aufgehoben und wer positiv getestet wird, muss nicht mehr in Isolation. An den Spitälern ist die Pandemie aber noch nicht vorbei. Die beiden Kantonsspitäler müssen bis zu 20 Prozent der nicht dringenden Eingriffe verschieben. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag sind auch die letzten Coronamassnahmen Geschichte: Infizierte Personen müssen nicht mehr in Isolation und die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen wird aufgehoben.

Anders als die Maske im öffentlichen Verkehr wird Corona nicht von einem Tag auf den nächsten aus den Spitälern verschwinden. Am Dienstag waren im Aargau 148 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten im Spital, davon neun auf der Intensiv- und elf auf der Überwachungsstation. Am Dienstag vor einer Woche waren 153 Personen mit Covid-19 im Spital, davon sieben auf der Intensiv- und vier auf der Überwachungsstation.

Das Kantonsspital Baden (KSB) meldet «Hochbetrieb» und eine «sehr hohe» Bettenauslastung. Das Kantonsspital Aarau (KSA) teilt mit, es seien für die Saison «ungewöhnlich viele» Patientinnen und Patienten krank und das Spital sei entsprechend «voll belegt». Aufgrund der «limitierten Bettenkapazität» auf den Abteilungen könne es im Operationsprogramm und bei nicht dringenden Eingriffen zu «einzelnen Verschiebungen» kommen. Was das konkret heisst, weiss das Gesundheitsdepartement:

«Am Dienstag meldeten KSA und KSB eine Reduktion von 15 respektive 20 Prozent bei den medizinisch notwendigen, aber nicht dringenden Eingriffen.»

Nicht nur Covid-19, auch die Maske wird vorerst nicht aus den Aargauer Spitälern verschwinden. Der Regierungsrat hat zwar bereits am 11. März informiert, dass die kantonale Covid-Verordnung per 1. April aufgehoben wird. Allerdings hielt er damals auch fest, «Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen können und sollen weiterhin Massnahmen aufrechterhalten, wenn diese dem Schutz der anwesenden Personen dienen.»

Die Regionalspitäler in Leuggern, Menziken, Rheinfelden und Laufenburg sowie die Hirslanden Klinik Aarau werden auch nach dem 1. April an der Maskenpflicht festhalten. Sie gilt sowohl für Mitarbeitende als auch Besucherinnen und Besucher. Die Pandemieausschüsse der Kantonsspitäler sowie des Spital Muri tagen erst am Donnerstag oder Freitagvormittag. Es ist aber davon auszugehen, dass auch sie vorerst an der Maskenpflicht festhalten.

Die Spitalmitarbeitenden können die Maske trotz Ende der besonderen Lage noch nicht an den Nagel hängen. Auch für Besucherinnen und Besucher gilt weiterhin Maskenpflicht. Manuela Jans-Koch

Am Versorgungs- und Schutzauftrag von Patienten und Pflegeheimbewohnerinnen ändere sich auch nach der Aufhebung der besonderen Lage nichts, teilt etwa das Gesundheitszentrum Fricktal auf Anfrage mit. «In Anbetracht der weiterhin hohen Fallzahlen wollen wir unsere Patienten und Pflegeheimbewohner nach wie vor mit geeigneten und verhältnismässigen Massnahmen vor einer Ansteckung mit Covid-19 schützen.» Man werde die epidemiologische Lage Ende April neu beurteilen.

Hirslanden schliesst Testzentrum

In Leuggern und Menziken werden ab Freitag nicht mehr alle Patientinnen und Patienten bei Eintritt getestet. Das Personal sei aber soweit sensibilisiert, dass bei Verdachtsfällen ein Test durchgeführt werde, teilt die Medienstelle mit. In Laufenburg und Rheinfelden wird ebenfalls nicht systematisch getestet, sondern nur bei Symptomen. Das habe sich bewährt.

In der Hirslanden Klinik Aarau werden alle Patientinnen und Patienten bei Eintritt getestet, die in den letzten Monaten weder geimpft wurden noch eine Covid-Erkrankung durchgemacht haben. Ausserdem würden sie bei Eintritt gefragt, ob sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten, teilt die Medienstelle mit.

Den Betrieb des Testzentrums stellt Hirslanden aufgrund reduzierter Nachfrage ein. Die Regionalspitäler im Fricktal, in Leuggern und Menziken teilen mit, dass sie das bisherige Testangebot weiterführen und beobachten, wie sich die Nachfrage entwickelt.

Fallzahlen sinken, R-Wert unter 1

In den letzten sieben Tagen sind im Aargau 8099 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Für die letzten Tage dürften noch einige Nachmeldungen dazukommen. Trotzdem sind die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche, als im Aargau 15'362 neue Fälle registriert wurden, deutlich zurückgegangen. An den Folgen der Covid-Erkrankung gestorben sind in den letzten sieben Tagen sechs Personen, in der Vorwoche wurden sieben neue Todesfälle registriert.

Der R-Wert liegt in allen Kantonen – ausser Genf – wieder unter 1. Im Aargau bei 0,81. Das heisst, 100 Infizierte stecken 81 weitere an. Auch die Positivitätsrate ist in den letzten Tagen gesunken. Inzwischen ist nur noch knapp jeder zweite PCR-Test und gut jeder dritte Antigen-Schnelltest positiv. Am 13. März waren 68 Prozent der PCR- und 56 Prozent der Schnelltests positiv.

