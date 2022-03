Pandemie Aargauer Spitäler brauchen mehr Covid-Betten – müssen dafür wieder Operationen verschoben werden? Seit dem 8. März liegen im Aargau konstant mehr als 100 Covid-Patienten auf den Bettenstationen. Wann die Kapazitäten ausgeschöpft sind, lässt sich nicht beziffern. Die Spitäler reagieren flexibel und verschieben im Notfall nicht-dringende Operationen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die speziellen Schutzvorkehrungen bei der Behandlung und Pflege von Covid-Patienten im Spital gelten auch nach der Aufhebung der besonderen Lage. Bild: Sandra Ardizzone

Hält der Bundesrat an seinem Öffnungsplan fest, fällt am 1. April die Isolationspflicht. Wer sich mit dem Coronavirus ansteckt, muss nicht mehr fünf Tage zu Hause bleiben – sofern ihn die Symptome nicht sowieso ins Bett zwingen.

Wer coronapositiv ist und ins Spital muss, wird dort aber weiterhin unter speziellen Schutzvorkehrungen behandelt und betreut – egal, ob er wegen oder mit Corona eingeliefert wurde. Die Spitäler werden also auch nach dem 1. April Isolationsstationen brauchen.

Seit dem 8. März waren im Aargau durchgehend mehr als 100 Personen mit Covid-19 auf der Bettenstation hospitalisiert. Zuletzt waren es fast so viele wie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle 2020.

Alles anzeigen

Alle Spitäler mit einem kantonalen Leistungsauftrag sind verpflichtet, Covid-Patientinnen und -Patienten aufzunehmen und müssen entsprechend genügend Kapazitäten freihalten. Diese Woche kam es bereits zu einem Engpass. Ein Rettungssanitäter aus dem Aargau schrieb auf Twitter, er habe am Montag für einen Covid-Patienten vergeblich ein Bett auf einer Isolationsstation im Aargau gesucht.

Spitäler erhöhen Kapazitäten nach Bedarf

Die Kapazitäten für Covid-Patienten auf den Bettenstationen der einzelnen Spitäler lassen sich nicht exakt beziffern und werden in der kantonalen Statistik nicht ausgewiesen. Omar Gisler, Mediensprecher des Kantonsspitals Baden (KSB), sagt, die Kapazität der Isolationsstation werde täglich den Bedürfnissen angepasst.

Wie viele Patientinnen und Patienten mit Covid-19 das KSB maximal aufnehmen und unter speziellen Schutzvorkehrungen behandeln könnte, kann er nicht sagen. Auf dem Höhepunkt der zweiten Welle wurden am KSB rund 70 Covid-Patienten auf der Bettenstation behandelt. Am Mittwochmittag waren es 65.

Auch die Medienstelle des Kantonsspitals Aarau (KSA) nennt sowohl für das KSA als auch für das Spital Zofingen keine Maximalzahl, versichert aber, man werde die Patientenversorgung auch künftig garantieren. Steige der Bedarf aufgrund der bereits jetzt leicht zunehmenden Hospitalisierungszahlen, handle das KSA «verhältnismässig und situativ». Am Dienstag waren im KSA und im Spital Zofingen insgesamt 35 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten auf der Bettenstation hospitalisiert.

Die Hirslanden Klinik Aarau teilt mit, die Aufnahmekapazität hänge davon ab, wie die Klinik gesamthaft ausgelastet sei. Das Isolationskonzept sehe vor, dass der Normalbetrieb mit einer 10 bis 20-prozentigen Covid-Patientenbelegung aufrecht gehalten werden kann.

Ausbauen ist möglich, aber mit Abstrichen verbunden

Konkreter antworten die Regionalspitäler. Das Spital Menziken zum Beispiel hat aktuell zehn Betten für coronapositive Patientinnen und Patienten. Am Mittwochmittag waren alle zehn belegt. Der Isolationsbereich könnte auf maximal 25 Betten vergrössert werden. «Das würde aber bedeuten, dass wir Operationen verschieben müssen», sagt Heidi Helfenstein, Bereichsleiterin Akut- und Langzeitpflege.

Im Spital Leuggern sind im Moment fünf Betten für Covid-Patienten reserviert. Von diesen fünf waren am Mittwochmittag drei belegt. In der schwierigsten Phase der Pandemie sind in Leuggern zehn Covid-Patientinnen gleichzeitig betreut worden. Im schlimmsten Fall könnte das Spital 36 Betten bereitstellen. Dann würde eine der beiden Akutstationen zu einer Covid-Station umfunktioniert und Patientinnen und Patienten ohne Covid würden auf der Wöchnerinnenstation behandelt.

Versorgung im Notfall muss sichergestellt bleiben

Das Spital Muri hat insgesamt 95 stationäre Betten. Der Isolationsbereich könne «relativ zeitnah» vergrössert werden, sagt Mediensprecherin Claudia Penta. In der Vergangenheit habe er jeweils zwischen 5 bis 17 Betten umfasst. Werden mehr Isolationsbetten bereitgestellt, bedeute dies, dass auf den normalen Bettenstationen weniger Plätze zur Verfügung stehen, was Konsequenzen für «verschiedenste Bereiche» des Spitals habe.

Auch das Gesundheitszentrum Fricktal teilt mit, dass es in einer Krise zwar rasch «erhebliche Teile» seiner Kapazität in Isolationsbereiche umwandeln könnte. Sprecherin Mirjam Crespo gibt aber zu bedenken, dass dabei immer auch die Einsatzfähigkeit der Spitäler in der Notfallversorgung beachtet werden müsse – und das zur Verfügung stehende Fachpersonal.

Derzeit stehen auf der Bettenstation in Laufenburg bis zu fünf Betten für Covid-Patienten zur Verfügung. In Rheinfelden sind es bis zu zwölf Betten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen